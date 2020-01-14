Зелифа Барлыбаева: «Где бы ни отдыхали, возвращаясь на родину, я готова целовать землю»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 29-я
Зелифа Барлыбаева родилась в Уфе в 1981 году. Окончила школу с золотой медалью, затем юридический факультет Башкирского государственного университета. В начале 2000-го победила в конкурсе красоты «Мисс Башкирия», в 2017-м заняла 1-е место на конкурсе «Лучшая деловая женщина РФ в области права». Возглавляла комитет по кадастровой стоимости и недвижимости Башкирского отделения «Опоры России». В феврале 2019 года на форуме «Деловой России» ее инициативу о переводе обращений по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости на электронную платформу поддержал президент Путин. В сентябре прошлого года переехала в Москву, где вывела свое юридическое агентство на федеральный уровень. Многодетная мама, старшей дочке — 14 лет. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» она рассказывает о том, как конкурс повлиял на ее жизнь и рассуждает о мире, в котором она хотела бы жить.
Зелифа Барлыбаева — руководитель юридического агентства оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, эксперт Государственной думы РФ, руководитель рабочей группы общественной организации «Деловая Россия». Полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2018—2019 годов, представляла Башкирию.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Не допустила бы Вторую мировую войну. Я бы прислушалась к донесениям наших разведчиков о готовящемся нападении Германии на Советский Союз и предприняла все попытки для того, чтобы создать мощную оборону, а не стала бы слепо доверять пакту о ненападении.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Доверие, качественное образование и, конечно, любовь.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Мне часто задают этот вопрос. Вся моя карьера, работа, общественная деятельность направлены на то, чтобы принести максимальную пользу для россиян. Я патриотка до мозга костей (где бы мы ни отдыхали в отпуске, возвращаясь на родину, я готова целовать землю) и хочу оставить след в новейшей истории России.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— В прошлом году на конкурсе «Лидеры России», несмотря на то что у меня был колоссальный процент набранных баллов, меня отсеяли в полуфинале в связи с тем, что я недостаточно настойчива. Я это учла. И за последний год, принимая решения, будь то в жизни или карьере, я очень-очень-очень настойчива. Но без нахрапистости. Я не амазонка, не завоевательница, я за баланс тактичности, интеллигентности и настойчивости.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Эвита Перон, супруга президента Аргентины, которая оказала большое политическое и духовное влияние на нацию.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Очень сложный вопрос, у меня нет на него ответа.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— Леонид Кроль — «Эмоциональный интеллект лидера», Малкольм Гладуэлл — «Переломный момент» и «Гении и аутсайдеры», Наполеон Хилл — «Думай и богатей!» и Максим Батырев — «45 татуировок личности».
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— В феврале 2019 года я обратилась с законодательной инициативой к президенту России о внедрении механизма оспаривания кадастровой стоимости объектов в электронном виде повсеместно. Отсюда вопрос: когда этот механизм заработает в Уфе? Это важная тема, касающаяся многих, так как от величины кадастровой стоимости недвижимости рассчитывается налог на имущество. Переход на цифровую платформу — это благо и для государства, и для населения, и для бизнеса.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Это мир, который совершенствуется, развивается, в котором живут в добре, любви и согласии, в котором геополитические вопросы решаются путем переговоров, а не войн и распрей, в котором все национальности чувствуют себя братьями и сестрами, а люди разных вероисповеданий толерантны друг к другу.
- Что такое истина для вас?
— Это правда, честность, справедливость.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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