Зелифа Барлыбаева: «Где бы ни отдыхали, возвращаясь на родину, я готова целовать землю»

Зелифа Барлыбаева родилась в Уфе в 1981 году. Окончила школу с золотой медалью, затем юридический факультет Башкирского государственного университета. В начале 2000-го победила в конкурсе красоты «Мисс Башкирия», в 2017-м заняла 1-е место на конкурсе «Лучшая деловая женщина РФ в области права». Возглавляла комитет по кадастровой стоимости и недвижимости Башкирского отделения «Опоры России». В феврале 2019 года на форуме «Деловой России» ее инициативу о переводе обращений по пересмотру кадастровой стоимости недвижимости на электронную платформу поддержал президент Путин. В сентябре прошлого года переехала в Москву, где вывела свое юридическое агентство на федеральный уровень. Многодетная мама, старшей дочке — 14 лет. В спецпроекте «Лидеры «Реального времени» она рассказывает о том, как конкурс повлиял на ее жизнь и рассуждает о мире, в котором она хотела бы жить.

Зелифа Барлыбаева — руководитель юридического агентства оспаривания кадастровой стоимости недвижимости, эксперт Государственной думы РФ, руководитель рабочей группы общественной организации «Деловая Россия». Полуфиналист Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2018—2019 годов, представляла Башкирию.



Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и при личном участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций и языковой политики, доктора философских наук Элины Миннуллиной.



Элеонора Рылова

Справка

«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.

По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75 процентов из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.



На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты прошли шесть онлайн-тестирований. Проверялись их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.



С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.

