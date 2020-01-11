Новогодний турпоток в Татарстан опять бьет рекорды — он вырос на 13%
Шок-факт: туристы часто интересовались тем, что посмотреть в Иннополисе
С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020-го в Татарстане побывали более 170 тысяч туристов. Это очередной рекорд — на 13,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. «Реальное время» подвело итоги новогодней туристической кампании, узнав о том, как грелся в Казани немец-автостопщик по дороге на Байкал, почему придется расширяться Музею чак-чака и какие самые популярные запросы отправлялись в туристическое мобильное приложение.
Туристов в Татарстане было больше, чем в прошлом году, на целый Буинск
Накануне вечером появилась официальная статистика о том, как прошли каникулы для туристической сферы Татарстана. Госкомитет по туризму РТ сообщил, что за период новогодних праздников в регион наведались более 170 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составила «всего» 150 тысяч. Нехитрый подсчет показывает: республику посетило на 13,3% больше гостей, чем годом ранее. Дополнительно к нам приехали больше 20 тысяч человек — например, столько людей живет в Буинске.
Международный аэропорт «Казань» в праздники принял и отправил 71 тысячу пассажиров: это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 51,3 тысячи человек летали на внутренних линиях (самыми популярными городами прилета и вылета стали Москва, Питер и Сочи), на международных направлениях количество пассажиров выросло на 18,6%, по сравнению с новогодними каникулами 2019 года.
Остров-град Свияжск тоже побил все свои рекорды и принял за праздники 34 104 туриста: это сразу на 47% больше, чем в прошлом году. Елабужский государственный музей-заповедник показал 24-процентный прирост: сюда за праздники приехали 8 138 человек. Пятизвездочный отель Kol Gali Resort&Spa в Великом Болгаре в новогоднюю ночь и на Рождество был занят на 100%, а средняя загрузка за каникулы составила 97%. Город-курорт «Свияжские холмы» принял 72 тысячи человек (в прошлом году за праздники здесь побывали 65 тысяч).
Но, конечно же, активнее всего туристы гуляли по Казани.
Первый турист в Казанском кремле в 2020 году оказался из Нижнего Тагила
В музее-заповеднике «Казанский Кремль» новая подсветка — разноцветные арки, стилизованные под национальный орнамент. По традиции здесь нарядили гирляндами все деревья, которые только нашли. На смотровых площадках поставили световые фигуры Барса и Зиланта, на ограждение сквера «посадили» неоновые снежинки, а на Пушечном дворе украсили уютную елку. Словом, как и всегда в новогодние праздники, кремль выглядел сказочно и нарядно.
За новогодние каникулы здесь прогулялись 178 507 человек — на 15,3% больше, чем в прошлом году. Какая доля из них относится к казанцам, выделить сложно, но тот факт, что в кассах кремля за 9 дней продали более полутора тысяч экскурсий (а их, понятно, в основном покупают туристы), говорит сам за себя. А еще тут провели более 200 новогодних программ, мастер-классов и квестов. В общем, пока у всех были каникулы, в музее-заповеднике работали в поте лица.
Работает он 365 дней в году (а в високосном 2020-м будет работать 366!). 31 декабря 2019 года его кассы закрылись в 16:00, а 1 января 2020-го открылись в 10 часов. В отделе коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Реальному времени» рассказали, что первыми туристами, купившими экскурсию, были гости из Нижнего Тагила.
Негласный конкурс на самую длинную очередь сюрпризов не принес: выставка «Матисс. Пикассо. Шагал…» уложила на лопатки всех конкурентов по этому показателю. За праздники ее посетили более 8 тысяч ценителей искусства.
Ударнее всех Новый год встретили санатории
По данным Центра развития туризма РТ, гостиницы Татарстана во время каникул были загружены в среднем на 79,6%. Это чуть выше, чем в прошлом году в аналогичный период (78,4%). В пиковые даты — с 3 по 5 января — в отелях было занято 97% мест (в прошлом году — 96%). Пик посещаемости пережили в новогоднюю ночь санатории республики: там все было занято на 100%. Средняя же загрузка татарстанских здравниц во время каникул оценивается в 95%.
Среднестатистический турист проводил в Татарстане 2-3 дня: за это время вполне можно было галопом посмотреть основные достопримечательности и вдоволь напробоваться чак-чака и кыстыбыя.
Дильбар Садыкова, генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан», рассказала «Реальному времени» о том, где концентрировалась на праздники основная масса туристов, а бонусом озвучила самые популярные их поисковые запросы:
— Популярными локациями среди туристов в новогодние праздники-2020 стали улица Баумана, Кремлевская набережная, кремль и парк «Черное озеро». В период с 1 по 8 января официальный туристический портал Visit Tatarstan посетили 2 822 пользователя. Большинство из них искали информацию со смартфонов. 37,2% посетителей в возрасте от 25 до 34 лет, 24,7% — от 35 до 44 лет, 18,3% — от 18 до 24 лет, 19,8% — старше 45 лет. Самыми популярными поисковыми фразами были: «Visit Tatarstan», «Камское Устье», «ханский двор Казань 2020», «Иннополис что посмотреть», «ледяная деревня Казань» и «выходные в Казани».
Приложение для туристов Tourist Pass скачали на 20% больше, чем в предыдущем месяце
Дополнение к картине туристической активности дает статистика скачиваний Tourist Pass. Это мобильное приложение для туристов, в которое интегрирована платежная система. Его разработал Ак Барс Банк* совместно с АНО «Центр развития туризма» РТ. В приложении есть информация о туристических объектах и маршрутах Татарстана, афиша мероприятий. Кроме прочего, пользователь приложения может выпустить виртуальную карту Mastercard, пополнить ее без комиссии с карты любого российского банка и пользоваться широкой системой привилегий: это 15% скидки в музеях Татарстана, бонусы до 10% в барах и ресторанах Казани, 10% скидки в развлекательных центрах и дисконт на билеты на мероприятия. Сейчас в списке партнеров проекта более 45 партнеров.
В пресс-службе Ак Барс Банка «Реальному времени» рассказали, что за последний месяц статистика по скачиваниям Tourist Pass выросла на 20%: сейчас приложение скачали уже 2 500 раз, выпущено более 900 виртуальных банковских карт. Статистику по сравнению с новогодними праздниками-2018 привести пока невозможно: приложение запущено только в июле 2019 года. Но само по себе то, что количество скачиваний уверенно подросло за последний месяц, подтверждает рост турпотока в город в новогодние праздники.
В Музее чак-чака всем желающим не хватило места
Дмитрий Полосин, руководитель Музея чак-чака, рассказал «Реальному времени», что за праздники музей принял 1 400 человек. Открытой экспозиции здесь нет, а действуют только организованные программы с максимальным количеством посетителей до 30 человек. Поэтому на всех желающих места и времени не хватило:
— Те, кто не попали на музейную программу, ограничились посещением нашей сувенирной лавки. Здесь, конечно, тоже есть на что посмотреть, но некоторые расстроились. В праздники у нас традиционно высокая загрузка. Праздники-2020 показали: нам однозначно пора расширяться, чтобы удовлетворять спрос всех желающих. Праздничная программа еще не закончена, и окончательные статистические итоги мы будем подбивать чуть позже, но уже сейчас есть информация о том, что наши гости приезжали со всех уголков России. Были и люди с Севера, и жители приморских регионов, и, конечно, москвичи и санкт-петербуржцы. Иностранцев тоже традиционно было много.
Рустем Валиахметов, директор еще одного культового туристического места Казани — Музея социалистического быта — тоже отметил традиционный всплеск посещаемости:
— Точных цифр еще нет, но к нам за праздники пришли несколько тысяч человек, из них очень многие — туристы. Каждый день происходило что-то интересное: например, как-то к нам зашел погреться немец Ханс Майер и застрял у нас на пару часов. Он путешествует по России автостопом — едет из Германии на Байкал. Рассказал, что специально выбрал для поездки в нашу страну зимнее время года: чтобы увидеть все «в белом цвете» и похвастаться силой духа перед друзьями. Его мечта — искупаться в Байкале. И разных других интересных людей за каникулы было множество. Традиционно к нам идут иностранцы — благодаря тому, что мы есть в большинстве международных гидов. За праздники мы встречали в музее и индонезийцев, и китайцев, и австралийцев, и европейцев всех мастей, и американцев.
Справка
* ПАО «АК БАРС» БАНК
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