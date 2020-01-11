Новогодний турпоток в Татарстан опять бьет рекорды — он вырос на 13%

Шок-факт: туристы часто интересовались тем, что посмотреть в Иннополисе

Фото: Максим Платонов

С 30 декабря 2019 года по 8 января 2020-го в Татарстане побывали более 170 тысяч туристов. Это очередной рекорд — на 13,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее. «Реальное время» подвело итоги новогодней туристической кампании, узнав о том, как грелся в Казани немец-автостопщик по дороге на Байкал, почему придется расширяться Музею чак-чака и какие самые популярные запросы отправлялись в туристическое мобильное приложение.

Туристов в Татарстане было больше, чем в прошлом году, на целый Буинск

Накануне вечером появилась официальная статистика о том, как прошли каникулы для туристической сферы Татарстана. Госкомитет по туризму РТ сообщил, что за период новогодних праздников в регион наведались более 170 тысяч туристов. В прошлом году эта цифра составила «всего» 150 тысяч. Нехитрый подсчет показывает: республику посетило на 13,3% больше гостей, чем годом ранее. Дополнительно к нам приехали больше 20 тысяч человек — например, столько людей живет в Буинске.

Международный аэропорт «Казань» в праздники принял и отправил 71 тысячу пассажиров: это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 51,3 тысячи человек летали на внутренних линиях (самыми популярными городами прилета и вылета стали Москва, Питер и Сочи), на международных направлениях количество пассажиров выросло на 18,6%, по сравнению с новогодними каникулами 2019 года.

Международный аэропорт «Казань» в праздники принял и отправил 71 тысячу пассажиров: это на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фото Максима Платонова

Остров-град Свияжск тоже побил все свои рекорды и принял за праздники 34 104 туриста: это сразу на 47% больше, чем в прошлом году. Елабужский государственный музей-заповедник показал 24-процентный прирост: сюда за праздники приехали 8 138 человек. Пятизвездочный отель Kol Gali Resort&Spa в Великом Болгаре в новогоднюю ночь и на Рождество был занят на 100%, а средняя загрузка за каникулы составила 97%. Город-курорт «Свияжские холмы» принял 72 тысячи человек (в прошлом году за праздники здесь побывали 65 тысяч).

Но, конечно же, активнее всего туристы гуляли по Казани.

Первый турист в Казанском кремле в 2020 году оказался из Нижнего Тагила

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» новая подсветка — разноцветные арки, стилизованные под национальный орнамент. По традиции здесь нарядили гирляндами все деревья, которые только нашли. На смотровых площадках поставили световые фигуры Барса и Зиланта, на ограждение сквера «посадили» неоновые снежинки, а на Пушечном дворе украсили уютную елку. Словом, как и всегда в новогодние праздники, кремль выглядел сказочно и нарядно.



В музее-заповеднике «Казанский Кремль» новая подсветка — разноцветные арки, стилизованные под национальный орнамент. Фото Максима Платонова

За новогодние каникулы здесь прогулялись 178 507 человек — на 15,3% больше, чем в прошлом году. Какая доля из них относится к казанцам, выделить сложно, но тот факт, что в кассах кремля за 9 дней продали более полутора тысяч экскурсий (а их, понятно, в основном покупают туристы), говорит сам за себя. А еще тут провели более 200 новогодних программ, мастер-классов и квестов. В общем, пока у всех были каникулы, в музее-заповеднике работали в поте лица.

Работает он 365 дней в году (а в високосном 2020-м будет работать 366!). 31 декабря 2019 года его кассы закрылись в 16:00, а 1 января 2020-го открылись в 10 часов. В отделе коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Реальному времени» рассказали, что первыми туристами, купившими экскурсию, были гости из Нижнего Тагила.

Негласный конкурс на самую длинную очередь сюрпризов не принес: выставка «Матисс. Пикассо. Шагал…» уложила на лопатки всех конкурентов по этому показателю. За праздники ее посетили более 8 тысяч ценителей искусства.

Негласный конкурс на самую длинную очередь сюрпризов не принес: выставка «Матисс. Пикассо. Шагал…» уложила на лопатки всех конкурентов по этому показателю. Фото Максима Платонова

Ударнее всех Новый год встретили санатории



По данным Центра развития туризма РТ, гостиницы Татарстана во время каникул были загружены в среднем на 79,6%. Это чуть выше, чем в прошлом году в аналогичный период (78,4%). В пиковые даты — с 3 по 5 января — в отелях было занято 97% мест (в прошлом году — 96%). Пик посещаемости пережили в новогоднюю ночь санатории республики: там все было занято на 100%. Средняя же загрузка татарстанских здравниц во время каникул оценивается в 95%.

Среднестатистический турист проводил в Татарстане 2-3 дня: за это время вполне можно было галопом посмотреть основные достопримечательности и вдоволь напробоваться чак-чака и кыстыбыя.

Среднестатистический турист проводил в Татарстане 2-3 дня: за это время вполне можно было галопом посмотреть основные достопримечательности и вдоволь напробоваться чак-чака и кыстыбыя. Фото Олега Тихонова

Дильбар Садыкова, генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан», рассказала «Реальному времени» о том, где концентрировалась на праздники основная масса туристов, а бонусом озвучила самые популярные их поисковые запросы:

— Популярными локациями среди туристов в новогодние праздники-2020 стали улица Баумана, Кремлевская набережная, кремль и парк «Черное озеро». В период с 1 по 8 января официальный туристический портал Visit Tatarstan посетили 2 822 пользователя. Большинство из них искали информацию со смартфонов. 37,2% посетителей в возрасте от 25 до 34 лет, 24,7% — от 35 до 44 лет, 18,3% — от 18 до 24 лет, 19,8% — старше 45 лет. Самыми популярными поисковыми фразами были: «Visit Tatarstan», «Камское Устье», «ханский двор Казань 2020», «Иннополис что посмотреть», «ледяная деревня Казань» и «выходные в Казани».

Приложение для туристов Tourist Pass скачали на 20% больше, чем в предыдущем месяце

Дополнение к картине туристической активности дает статистика скачиваний Tourist Pass. Это мобильное приложение для туристов, в которое интегрирована платежная система. Его разработал Ак Барс Банк* совместно с АНО «Центр развития туризма» РТ. В приложении есть информация о туристических объектах и маршрутах Татарстана, афиша мероприятий. Кроме прочего, пользователь приложения может выпустить виртуальную карту Mastercard, пополнить ее без комиссии с карты любого российского банка и пользоваться широкой системой привилегий: это 15% скидки в музеях Татарстана, бонусы до 10% в барах и ресторанах Казани, 10% скидки в развлекательных центрах и дисконт на билеты на мероприятия. Сейчас в списке партнеров проекта более 45 партнеров.



В приложении есть информация о туристических объектах и маршрутах Татарстана, афиша мероприятий

В пресс-службе Ак Барс Банка «Реальному времени» рассказали, что за последний месяц статистика по скачиваниям Tourist Pass выросла на 20%: сейчас приложение скачали уже 2 500 раз, выпущено более 900 виртуальных банковских карт. Статистику по сравнению с новогодними праздниками-2018 привести пока невозможно: приложение запущено только в июле 2019 года. Но само по себе то, что количество скачиваний уверенно подросло за последний месяц, подтверждает рост турпотока в город в новогодние праздники.

В Музее чак-чака всем желающим не хватило места

Дмитрий Полосин, руководитель Музея чак-чака, рассказал «Реальному времени», что за праздники музей принял 1 400 человек. Открытой экспозиции здесь нет, а действуют только организованные программы с максимальным количеством посетителей до 30 человек. Поэтому на всех желающих места и времени не хватило:

— Те, кто не попали на музейную программу, ограничились посещением нашей сувенирной лавки. Здесь, конечно, тоже есть на что посмотреть, но некоторые расстроились. В праздники у нас традиционно высокая загрузка. Праздники-2020 показали: нам однозначно пора расширяться, чтобы удовлетворять спрос всех желающих. Праздничная программа еще не закончена, и окончательные статистические итоги мы будем подбивать чуть позже, но уже сейчас есть информация о том, что наши гости приезжали со всех уголков России. Были и люди с Севера, и жители приморских регионов, и, конечно, москвичи и санкт-петербуржцы. Иностранцев тоже традиционно было много.

Музей чак-чака за праздники принял 1 400 человек. Фото Максима Платонова

Рустем Валиахметов, директор еще одного культового туристического места Казани — Музея социалистического быта — тоже отметил традиционный всплеск посещаемости:

— Точных цифр еще нет, но к нам за праздники пришли несколько тысяч человек, из них очень многие — туристы. Каждый день происходило что-то интересное: например, как-то к нам зашел погреться немец Ханс Майер и застрял у нас на пару часов. Он путешествует по России автостопом — едет из Германии на Байкал. Рассказал, что специально выбрал для поездки в нашу страну зимнее время года: чтобы увидеть все «в белом цвете» и похвастаться силой духа перед друзьями. Его мечта — искупаться в Байкале. И разных других интересных людей за каникулы было множество. Традиционно к нам идут иностранцы — благодаря тому, что мы есть в большинстве международных гидов. За праздники мы встречали в музее и индонезийцев, и китайцев, и австралийцев, и европейцев всех мастей, и американцев.

Рустем Валиахметов и автостопщик из Германии Ханс Майер в Музее социалистического быта

Людмила Губаева