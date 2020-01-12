Автонеделя: безопасная Tesla, рост продаж «премиума» и новый Land Cruiser

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Электромобиль от Sony и новый Land Cruiser

Компания Sony, ранее известная как крупный производитель бытовой техники, на новогодних праздниках представила свой электромобиль. Седан Sony Vision-S был продемонстрирован 7 января на выставке потребительской электроники CES 2020. Автомобиль был разработан совместно с австрийской инжиниринговой компанией Magna Steyr, также в проекте поучаствовали Nvidia, Continental, Qualcomm и ZF. Автомобиль имеет 33 датчика, которые должны оценивать обстановку как снаружи, так и внутри автомобиля. Известно, что в машине два электромотора общей мощностью 544 л. с. Впрочем, уже пару дней спустя стало известно, что Vision-S был выпущен в единственном экземпляре для демонстрации возможностей компании, автопроизводителем компания становиться не собирается.

В первый рабочий день 2020 года стало известно и о еще одной премьере из Японии. Toyota готовит свой премиальный внедорожник — Land Cruiser — нового поколения. В линейку двигателей Land Cruiser 300 войдут 3,5-литровый турбированный V6 мощностью 450 л. с., 3,4-литровый турбодизель мощностью 420 л. с., модернизированный гибридный двигатель от Lexus LS 500h. В автомобиле появятся адаптивный круиз-контроль с «пробочным» режимом и система полуавтономного управления. Вице-президент по продажам и маркетингу австралийского подразделения Toyota Шон Хэнли предположил, что старт продаж состоится не раньше 2022 года.

Седан Sony Vision-S был продемонстрирован 7 января на выставке потребительской электроники CES 2020.Фото habr.com

Рекорды по тратам на машины с возможным повторением в 2020-м

5 января аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что, по предварительным оценкам, емкость российского рынка новых легковых автомобилей по итогам 2019 года составила 2,5 трлн рублей. Этот результат, по словам экспертов агентства, является рекордным за всю историю отечественного рынка. Предыдущий рекорд — 2,4 трлн рублей — был установлен в 2018 году. Показатель 2019 года связан с увеличением средней стоимости автомобиля на 8%.

В то же время, если не произойдет значительного проседания авторынка, то 2020 год может поставить новые рекорды общей стоимости купленных автомобилей. С 1 января цены на машины ожидаемо выросли на 2—6%. Так, по данным «Коммерсанта», Mercedes-Benz подорожал на 3,5%, BMW — на 1,5—4%, причем, по словам представителей дилера немецких брендов, единственным фактором стал рост утилизационного сбора. Renault увеличил рекомендованные цены на 2%. При этом, по данным издания, рост цен еще впереди: пока производители пытаются сдержать его в условиях падающего рынка.

Продажи «премиума» растут, а Tesla — в топе безопасности

Падение рынка, правда, касается в основном недорогих машин. В прошлом году продажи премиальных автомобилей в России выросли на 4%, такие данные приводит «Автостат». Всего, по данным агентства, в стране по итогам 11 месяцев было продано 140,6 тысячи машин премиум-сегмента — это на 4% больше, чем в те же месяцы 2018 года. Самая популярная «премиальная» марка — BMW — показала 16-процентный рост продаж. За ней следует Mercedes-Benz с ростом на 8%. Учитывая общее снижение рынка, рост «премиума» привел к увеличению его доли с 9% до 9,6%.

Самым безопасным «малым семейным автомобилем» стал Mercedes-Benz CLA. Фото cars.mercedes-benz.ru

Тем временем европейская организация Euro NCAP составила рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года. Компания, занимающаяся проведением краш-тестов и оценкой безопасности автомобилей, представила данные по шести основным сегментам. Наиболее безопасными машинами в классе «Супермини» стали не представленные в России Renault Clio и Audi A1. Самым безопасным «малым семейным автомобилем» стал Mercedes-Benz CLA, «большими семейными автомобилями» — Tesla Model 3 и BMW 3-Series. «Тесла» стала самой безопасной и в категории электромобилей и машин с гибридными двигателями. Другая модель Tesla — Model X — признана наиболее безопасной среди «больших внедорожников». В категории «малых внедорожников» победил Subaru Forester.