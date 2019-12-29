Автонеделя: рост стоимости «Лады», ОСАГО в телефоне и новые узбекские Chevrolet

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Изменения в правилах получения водительского удостоверения, ОСАГО в телефоне и рост штрафов

На неделе «Коммерсантъ» сообщил о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил допуска к управлению транспортными средствами. Речь идет фактически об изменениях правил получения водительского удостоверения. О самом громком изменении — отмене «площадки» и объединении ее с «городом» — мы уже рассказывали, а сейчас стало известно и о других нововведениях. Уже с января 2020 года будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч, получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая станет возможно с 20 лет (сейчас минимальный возраст — 16), а права после лишения могут не вернуть в случае наличия задолженности по штрафам. С 1 октября «площадку» и «город» объединят в получасовой практический экзамен, тогда же появится механизм аннуляции результатов экзамена в случае жалобы на отрицательную оценку экзаменатора.

Ожидают жителей страны и другие изменения в законодательстве. 26 декабря, например, на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано постановление, согласно которому в случае заключения договора ОСАГО в электронном виде водитель обязан предъявить его в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе. Таким образом, теперь необязательно иметь с собой распечатку полиса ОСАГО — можно показать его, к примеру, на экране телефона.

Кроме того, на неделе получила продолжение новость о снижении «ненаказуемого» порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Как стало известно «Коммерсанту», помимо прочего могут увеличить штрафы за превышение скорости: на 20—40 км/ч — с 500 до 3000 рублей, на 40—60 км/ч — с 1—1,5 до 4 тысяч рублей, а за повторные нарушения — с 5 до 10 тысяч рублей. Кроме того, водители могут лишиться права на «скидку» при уплате штрафа в случае частых нарушений ПДД.

Штрафы за превышение скорости: на 20—40 км/ч могут увеличить с 500 до 3000 рублей, на 40—60 км/ч — с 1—1,5 до 4 тысяч рублей, а за повторные нарушения — с 5 до 10 тысяч рублей. Фото zr.ru

Наконец, еще одно ужесточение может в ближайшее время ждать водителей, которые не оплатили проезд по платной дороге. На данный момент, как сообщает «За рулем», наказание для неоплативших проезд не прописано. На заседании кабинета министров было одобрено введение штрафа — он может составить от 5 до 10 тысяч рублей. Конкретная сумма станет известна после направления законопроекта на рассмотрение в Госдуму.

«Лады» подорожают, Hyundai перевыполнил план, но предвидит снижение спроса на легковушки

АвтоВАЗ в 2020 году поднимет стоимость всех своих моделей. Об этом 25 декабря сообщили «Ведомости» со ссылкой на три источника в дилерских центрах. В среднем автомобили Lada подорожают на 2,3%. Самое значительное повышение цены — на 3,8% — произойдет на седан Lada Vesta, эта модель станет стоить около 630 тысяч рублей. На 2,9% подорожает Lada 4x4, Granta станет стоить больше на 2,5%, а, например, XRay подорожает лишь на 0,8%. Как утверждают источники «Ведомостей», повышение цен не отразится на доле продукции тольяттинского завода на рынке, потому что другие производители тоже повысят цены.

Тем временем петербургский завод Hyundai по итогам года перевыполнил производственный план на 2%, выпустив за год 245 тысяч автомобилей — Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. При этом экспорт машин с завода составил 17 тысяч единиц — это на 44% больше, чем год назад. Вместе с тем корейский производитель прогнозирует снижение рынка новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России с 1,75 млн в 2019-м до 1,7 млн штук в 2020 году. Основное влияние, по мнению руководства российского представительства Hyundai, на этот процесс окажет рост утилизационного сбора.

Петербургский завод Hyundai по итогам года перевыполнил производственный план на 2%, выпустив за год 245 тысяч автомобилей — Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. Фото hyundaicreta.ru

«Монарх» не доехал, а большие Chevrolet начнут делать в Узбекистане

Неделя была небогата на автомобильные премьеры. Тем не менее несколько событий все же можно выделить. В Москве прошла презентация нового российского электромобиля «Монарх». Прошла она, правда, без показа самой машины — как сообщили разработчики проекта, ее не смогли доставить на презентацию из-за проблем с логистикой. Позже выяснилось, что создатели электромобиля не расплатились с транспортной компанией за перевозку машины. «Монарх» построен на масштабируемой платформе. Машина будет предлагаться с электродвигателями и аккумуляторами различной мощности и емкости. Всего производители заявили шесть типов кузовов и варианты с моно- или полным приводом. Планируется, что автомобиль будет оснащен автопилотом, системой контроля состояния водителя, а также голосовым управлением. Начальная цена составит 1,5 млн рублей. Планируется, что серийное производство автомобиля начнется в 2021 году.

А вот узбекское предприятие «УзАвтоМоторс», которое производит Chevrolet для внутреннего и Ravon для экспортного рынка, объявило о расширении линейки. Здесь начнут выпуск кроссоверов Chevrolet Traverse и Equinox, а также внедорожников TrailBlazer и Tahoe уходящих поколений. Если перевести стоимость в узбекской валюте в рубли, то окажется, что Traverse будет стоить от 2,64 млн рублей (в России аналогичные машины американского производства стоят от 2,99 млн), Tahoe — от 3,37 млн (в России модель продается по цене от 3,69 млн рублей). Equinox будет стоить от 1,47 млн рублей, а TrailBlazer — от 1,72 млн. О поставках Chevrolet узбекской сборки в Россию, правда, информации нет.

В Москве прошла презентация нового российского электромобиля «Монарх». Прошла она, правда, без показа самой машины — как сообщили разработчики проекта, ее не смогли доставить на презентацию из-за проблем с логистикой. Фото drom.ru