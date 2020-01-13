257 миллионов на парки и скверы, демонстрационный зал Иннополиса и разработка нейросетей в АГНИ

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за предновогодние дни и новогодние каникулы

Фото: Олег Тихонов

1. 257 миллионов на содержание парков и скверов

На содержание садов, парков, скверов, городского леса «Лебяжье» и памятников Казани в 2020 году МБУ «Дирекция парков и скверов Казани» и МКУ «Комитет внешнего благоустройства» совместно потратят 256,5 млн рублей. Информация была размещена на портале госзакупок в предпоследний день 2019 года, заявки будут принимать до 20 января, а аукцион состоится 22 января. Оплатят работы из бюджета Казани.

Помимо стандартных работ, связанных с парками, в список входит содержание набережной озера Кабан — там потребуется обеспечить зимовку эйхорнии (содержание в условиях теплицы с постоянной температурой и освещенностью). 166 млн рублей на работы направит Комитет внешнего благоустройства (из них 160 млн — на содержание парков, садов, скверов и леса «Лебяжье», еще 5,7 — на содержание системы полива зеленых зон, 749 тысяч — на содержание памятников). 90,4 млн рублей выделит Дирекция парков и скверов, из них 85,6 млн — на содержание парков и скверов, а 4,6 млн — на содержание системы полива. Всего в перечне — 23 объекта, включая бульвары на улице Фучика, «Фестивальный» и «Белые цветы», а также парк «Дубравная».



2. 100 миллионов на бортовое питание «России»

Авиакомпания «Россия» объявила о закупке, в соответствии с которой планирует потратить 49,9 млн рублей на организацию бортового питания в аэропорту Казани. О закупке у единственного поставщика стало известно 27 декабря 2019 года. Поставщиком, соответственно, стало АО «Международный аэропорт «Казань». Договор будет действовать до 30 ноября 2021 года.

Подробностей закупки в документации обнаружить не удалось, однако в списке есть дополнительное соглашение, в соответствии с которым общая стоимость услуг не может превышать сумму в 99,9 млн рублей — то есть затраты авиакомпании на питание увеличили в два раза.



Авиакомпания «Россия» объявила о закупке, в соответствии с которой планирует потратить 49,9 млн рублей на организацию бортового питания. Фото wikipedia.org

3. Ремонт путепровода на Достоевского и моста в Куземетьево

Комитет внешнего благоустройства Казани планирует потратить 22,6 млн рублей на капремонт искусственных сооружений Казани. Об электронном аукционе стало известно 28 декабря, заявки принимают до 20 января. В тот же день состоится и сам аукцион. Оплатят закупку из бюджета города.

В списке объектов, которые предстоит капитально отремонтировать, только путепровод по улице Достоевского (на него потратят 15,2 млн рублей) и автодорожный мост через Волгу в жилом массиве Куземетьево — недалеко от Юдино (на него выделено 7,4 млн рублей). Работы в основном коснутся опор и пролетных строений, также потребуется окраска.



4. Демонстрационный зал за 21 миллион для «Иннополиса»

АО «Особая экономическая зона «Иннополис» планирует выделить 20,8 млн рублей на оснащение демонстрационного зала. О конкурсе стало известно 27 декабря, заявки будут принимать до 14 января, а итоги подведут 20 января.

На первом этапе потребуется спроектировать демонстрационный зал в помещении АДЦ имени Попова площадью в 206 кв. м, на втором этапе — выполнить поставку, установку и монтаж оборудования. В его составе будут шесть комплектов для фонового озвучивания, два усилителя для фонового озвучивания, планшетный компьютер, шесть неттопов, серверный компьютер, дисплей с комплектом крепления, две пары очков дополненной реальности и комплект светодиодного экрана.



Всего в списке — 200 видов канцелярской продукции. Фото bestcube.space

5. Канцелярские товары на 19 миллионов для Бюро технической инвентаризации

Акционерное общество «Бюро технической инвентаризации Татарстана» готовится купить канцелярских товаров на 18,9 млн рублей. О таком тендере стало известно 30 декабря. Заявки будут приниматься до 15 января, а итоги подведут 21-го числа.

Техническое задание — довольно объемное, оно состоит из 61 страницы. Всего в списке — 200 видов канцелярской продукции. Среди требуемых предметов — например, не менее 450 точилок, 696 тетрадей, 5 тысяч упаковок скоб для степлера, 15 тысяч гелевых ручек.



6. Три года видеонаблюдения в учреждениях детского досуга за 10 миллионов

Казанское муниципальное бюджетное учреждение «Департамент телекоммуникационных технологий» планирует направить 9,9 млн на комплексное видеонаблюдение на объектах социальной инфраструктуры в городе. О тендере стало известно 27 декабря, заявки будут приниматься до 20 января. Сам аукцион состоится 21 января, профинансируют закупку из бюджета Казани.

Услуги должны оказываться с момента заключения контракта до 31 декабря 2022 года — на протяжении 36 месяцев. Каждый месяц видеонаблюдения будет стоить 274 тысячи рублей. Всего в списке — 99 объектов, на которых должны быть расположены 548 камер. Работа каждой будет стоить 500 рублей в месяц. Среди объектов — центры детского творчества, клубы, музыкальные школы, школы искусств, дома культуры.



Альметьевский государственный нефтяной институт потратит 9,4 млн рублей на высокопроизводительный сервер для разработки нейросетей. Фото angi.ru

7. Сервер для разработки нейросетей для Альметьевского нефтяного института

Альметьевский государственный нефтяной институт потратит 9,4 млн рублей на высокопроизводительный сервер для разработки нейросетей. Информация о соответствующей закупке появилась 30 декабря, окончание приема заявок — 13 января. Аукцион состоится 15 января. Оплатят закупку из федерального бюджета.

В сервере должно быть не менее восьми графических ускорителей GPUs Tesla V100, объем памяти каждого — не менее 32 Гб. Сервер должен поддерживать работу в режиме выполнения одной задачи искусственного интеллекта (нейросети) одновременно на всех восьми графических ускорителях с использованием одной задачей всей доступной (256 Гб) памяти графических ускорителей и всех доступных ядер в графических ускорителях. Производительность сервера на операциях со смешанной точностью должна быть не менее 1 петафлопса.



8. Спортивные мероприятия в Казани за 7,4 миллиона

Казанский комитет физической культуры и спорта выделит 7,4 млн рублей на организацию и проведение спортивных мероприятий. Информацию об аукционе обнародовали 30 декабря, заявки принимаются до 16 января. Аукцион проведут 20-го числа. Источником финансирования является бюджет Казани.

Всего в списке — 66 мероприятий. Среди них — турнир по художественной гимнастике «Огни Казани», первенство Казани по национальной спортивной борьбе «Татарча Корэш», личный чемпионат города по лазанию на комбинированном рельефе «Драйтуллинг», турнир по зимней ловле со льда на блесну «Казанка. Лед. Судак», всероссийские соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» и по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».



Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани — МУП «ПАТП №2» — выделит 4,9 млн рублей на ремонт автобусов. Фото Максима Платонова

9. Замена стекол в автобусах ПАТП №2

Один из крупнейших автобусных перевозчиков Казани — МУП «ПАТП №2» — выделит 4,9 млн рублей на ремонт автобусов. Об аукционе стало известно 27 декабря, заявки принимаются до 9 часов утра 13 января. Итоги закупки подведут 16 января.

В списке — 29 видов требуемых работ, все они связаны с заменами стекол и буферов. Наиболее трудоемкое — на него потребуется 4 часа — замена ветрового стекла. Всего понадобится заменить 50 стекол. По 3,5 часа потратят на замену каждого из 20 задних стекол. Боковые стекла поменяют за 1—2 часа. Каждый час работ будет стоить 1200 рублей.



10. Анимация для «Бережка» за 3,8 миллиона

ООО Управляющая компания «КАПО-ЖБС» потратит 3,77 млн рублей на организацию и проведение анимационных и культурно-массовых мероприятий на базе отдыха «Бережок» в 88-м квартале Голубого залива. Извещение о проведении закупки было обнародовано 31 декабря 2019 года, заявки принимаются до 16 января, рассматривать их будут до 20 января.

Мероприятия будут проводиться на сцене на набережной, на «Волшебной поляне», в «Детском клубе» и на детской площадке. С 5 июня по 31 августа будут, в частности, проходить «тематические смены» — татарская, грузинская, армянская, славянская, китайская, французская, английская и чувашская. Анимационная программа будет состоять в том числе из ежедневной зарядки для детей и взрослых, творческих, кулинарных и танцевальных мастер-классов, настольных и подвижных игр, мастер-классов по рукоделию, обучения вокальному мастерству, проведения ежедневных концертных программ, зрелищных театрально-танцевальных постановок со спецэффектами и фестиваля красок раз в смену, а также других мероприятий.

