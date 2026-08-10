Татарстан попал в топ-15 регионов России по аварийности на дорогах

В аутсайдерах рейтинга — Тыва и Калмыкия

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял 12-е место в рейтинге регионов России по аварийности на дорогах. Так, в республике за первое полугодие произошло 64,4 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспорта. Это на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлогогода. При этом число пострадавших (и погибших, и раненых) составило 44,7 человека в среднем на 100 тыс. машин, следует из рейтинга РИА «Новости».

Меньше всего ДТП зафиксировано в Чечне (10,7 ДТП с пострадавшими на 1 тыс. машин), Московской (39) и Брянской (41) областях. Больше всего — в Республиках Тыва (200,6) и Калмыкия (197,5), а также Костромской области (186,7).

В целом по России за январь — июнь 2026 года зарегистрировали 54,3 тысячи ДТП с пострадавшими в России. Это на 3% меньше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Число пострадавших в ДТП также снизилось: погибших по сравнению с январем — июнем 2025 года стало меньше на 9,7%, а число раненых снизилось на 2,9%.

Никита Егоров