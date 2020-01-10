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Экс-депутат Казгордумы занял пост вице-мэра Владивостока

09:03, 10.01.2020 1
Экс-депутат Казгордумы занял пост вице-мэра Владивостока
Фото: realnoevremya.ru

Бывший депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев был назначен заместителем мэра Владивостока. Перед этим он успел поработать помощником губернатора Приморья Олега Кожемяко.

Назначение произошло 9 января, передает «ФедералПресс». Ислаев будет курировать в мэрии Владивостока вопросы культуры и информационно-программного обеспечения.

Должность помощника Кожемяко он занимал с сентября 2019 года.

Напомним, что кресло депутата Казгогрдумы Ислаев покинул летом 2019-го. Его мандат КПРФ передала Динаре Халимдаровой.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:15
    Хороший человек! Удачи!!!
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