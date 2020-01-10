Экс-депутат Казгордумы занял пост вице-мэра Владивостока
Бывший депутат Казгордумы от КПРФ Азат Ислаев был назначен заместителем мэра Владивостока. Перед этим он успел поработать помощником губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Назначение произошло 9 января, передает «ФедералПресс». Ислаев будет курировать в мэрии Владивостока вопросы культуры и информационно-программного обеспечения.
Должность помощника Кожемяко он занимал с сентября 2019 года.
Напомним, что кресло депутата Казгогрдумы Ислаев покинул летом 2019-го. Его мандат КПРФ передала Динаре Халимдаровой.ОбществоВласть Татарстан
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