Выпускники в Казани установили рекорд по 100-балльным результатам ЕГЭ

Школьники написали на 100 баллов 240 работ

Фото: Динар Фатыхов

В этом году казанские одиннадцатиклассники установили рекорд в истории города по количеству 100-балльных результатов на ЕГЭ. Об этом сообщил на «деловом понедельнике» начальник управления образования Ирек Ризванов.

Школьники получили 240 стобалльных результатов. Максимальные баллы набрали 182 выпускника — на 24 больше, чем в прошлом году. 200 баллов смогли набрать еще 26 одиннадцатиклассников, а 300 баллов — два человека.

Всего в экзаменационной кампании участвовали 22,7 тыс. казанских выпускников. Из них ЕГЭ сдавали 6,5 тыс. ребят.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Результаты действительно впечатляющие, по-другому их не назовешь. Тут есть чем гордиться. Это кропотливый труд. И стометровку невозможно без подготовки пробежать, а тут стометровка длиною в 11 лет, — прокомментировал результаты мэр Казани Ильсур Метшин.

В целом по России общее число работ, написанных на максимальные 100 баллов, превысило 10 тыс. За последние шесть лет доля выпускников, набравших 180 и более баллов по трем предметам, выросла более чем на 5%. При этом число школьников, не преодолевших минимальный порог, сократилось на 4%.



Галия Гарифуллина