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В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА в пяти городах

09:12, 10.08.2026

Ранее Рустам Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на города Закамья, сообщило ГУ МЧС России по республике.

— Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Чистополь, Заинск отменена, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск. Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов.

Никита Егоров

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