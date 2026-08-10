В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА в пяти городах
Ранее Рустам Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск
В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА на города Закамья, сообщило ГУ МЧС России по республике.
— Внимание! Угроза атаки БПЛА на города Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Чистополь, Заинск отменена, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск. Дополнительные бригады медицинских работников направлены из Набережных Челнов.
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