Метшин — об атаке на Нижнекамск: «Важно продолжать выполнять свои обязанности без панических настроений»

Он выразил соболезнования родным и близким погибших

Фото: Артем Дергунов

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске. «Деловой понедельник» в столице Татарстана начали с минуты молчания.

— Сегодня утром Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. К несчастью, в Нижнекамске есть погибшие и пострадавшие, — сказал Метшин.

Он напомнил, что раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур.



— Выражаю лично от себя, от имени всех наших команд слова соболезнования родным и близким погибших. В такие минуты каждому из нас важно продолжать выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику, уверенно и без панических настроений, — подчеркнул Метшин.

Напомним, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибло 12 человек, 39 пострадали. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи раненым.



Галия Гарифуллина