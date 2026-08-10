Метшин — об атаке на Нижнекамск: «Важно продолжать выполнять свои обязанности без панических настроений»
Он выразил соболезнования родным и близким погибших
Мэр Казани Ильсур Метшин выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске. «Деловой понедельник» в столице Татарстана начали с минуты молчания.
— Сегодня утром Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА. К несчастью, в Нижнекамске есть погибшие и пострадавшие, — сказал Метшин.
Он напомнил, что раис Татарстана Рустам Минниханов объявил в республике траур.
— Выражаю лично от себя, от имени всех наших команд слова соболезнования родным и близким погибших. В такие минуты каждому из нас важно продолжать выполнять свои обязанности, работать, развивать нашу республику, уверенно и без панических настроений, — подчеркнул Метшин.
Напомним, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибло 12 человек, 39 пострадали. Глава Минздрава России Михаил Мурашко взял на личный контроль оказание помощи раненым.
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