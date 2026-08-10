Сегодня в Татарстане ожидается до +25 градусов

Утром кратковременные дожди, в отдельных районах гроза

Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура составит от +20 до +25 градусов.

Галия Гарифуллина