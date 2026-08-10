Ночью над РТ и другими регионами России уничтожили более 400 БПЛА
На Черным морем беспилотники не пролетали
В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 456 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, сообщило Минобороны.
Летательные аппараты уничтожили над территориями Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Самарской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан и Республики Крым.
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