Прокуратура РТ контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА
Открыты номера телефонов горячей линии по вопросам
В Татарстане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА, сообщила пресс-служба ведомства.
— Нижнекамск подвергся атаке БПЛА. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами, — говорится в сообщении.
Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. В Нижнекамской городской прокуратуре организован прием граждан. Открыты номера телефонов горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в связи с атакой БПЛА: 8 (8555)-470-303, 8 (843) 291-18-81.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск.
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