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Прокуратура РТ контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА

09:19, 10.08.2026

Открыты номера телефонов горячей линии по вопросам

Прокуратура РТ контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА
Фото: Мария Зверева

В Татарстане прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА, сообщила пресс-служба ведомства.

— Нижнекамск подвергся атаке БПЛА. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми уполномоченными ведомствами, — говорится в сообщении.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Личный контроль за ситуацией на месте осуществляет Нижнекамский городской прокурор Ильнур Гаянов. В Нижнекамской городской прокуратуре организован прием граждан. Открыты номера телефонов горячей линии по вопросам соблюдения прав граждан в связи с атакой БПЛА: 8 (8555)-470-303, 8 (843) 291-18-81.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил оказать медпомощь пострадавшим от атаки БПЛА на Нижнекамск.

Никита Егоров

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