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В двух городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА

08:29, 10.08.2026

Ночью над республикой и другими регионами России уничтожили более 400 БПЛА

Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется.

Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана пока остается активной.

Ранее сообщалось, что ночью над Татарстаном и другими регионами России уничтожили более 400 БПЛА.

Никита Егоров

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