В двух городах Татарстана отменили угрозу атаки БПЛА
Ночью над республикой и другими регионами России уничтожили более 400 БПЛА
Угроза атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменена, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Режим беспилотной опасности в Татарстане сохраняется.
Угроза атаки БПЛА на города Закамья Татарстана пока остается активной.
Ранее сообщалось, что ночью над Татарстаном и другими регионами России уничтожили более 400 БПЛА.
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