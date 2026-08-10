Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Закамья Татарстана
Под угрозой: Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, Чистополь, Елабуга, Нижнекамск и Набережные Челны.
Угроза атаки БПЛА объявлена в городах Закамья Татарстана. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Под угрозой атаки БПЛА Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, Чистополь, Елабуга, Нижнекамск и Набережные Челны.
Жителей городов и близлежащих населенных пунктов просят принять необходимые меры безопасности.
С 02.51 мск на всей территории Татарстана действует режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостановили работу.
Обновление информации: угроза атаки БПЛА также объявлена в Казани и Зеленодольске.
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