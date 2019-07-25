Казгордума досрочно прекратила полномочия депутата Азата Ислаева

Казанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата от татарстанского отделения Коммунистической партии России (КПРФ) Азата Ислаева. Об этом было объявлено на внеочередной XXXV сессии в исполкоме города.

Первый заместитель главы Казани Евгения Лодвигова уточнила, что Ислаев подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Казанской городской думы в связи с переходом на работу за пределами города Казани.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата также исключили из состава постоянных комиссий Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по градостроительству и ЖКХ, передает ИА «Татар-информ».



Азат Ислаев родился в 1985 году в Перми. В 2007 году окончил Академию управления ТИСБИ в Казани, юридический факультет, по специальности «Гражданское право». С 2008 года является финансовым директором ООО «Служба земельных отводов». Также Ислаев был гендиректором компании «Гурмэ Групп».

