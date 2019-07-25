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Казгордума досрочно прекратила полномочия депутата Азата Ислаева

13:40, 25.07.2019
Казгордума досрочно прекратила полномочия депутата Азата Ислаева
Фото: realnoevremya.ru

Казанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата от татарстанского отделения Коммунистической партии России (КПРФ) Азата Ислаева. Об этом было объявлено на внеочередной XXXV сессии в исполкоме города.

Первый заместитель главы Казани Евгения Лодвигова уточнила, что Ислаев подал заявление о досрочном сложении полномочий депутата Казанской городской думы в связи с переходом на работу за пределами города Казани.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата также исключили из состава постоянных комиссий Казгордумы по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам и по градостроительству и ЖКХ, передает ИА «Татар-информ».

Азат Ислаев родился в 1985 году в Перми. В 2007 году окончил Академию управления ТИСБИ в Казани, юридический факультет, по специальности «Гражданское право». С 2008 года является финансовым директором ООО «Служба земельных отводов». Также Ислаев был гендиректором компании «Гурмэ Групп».

ОбществоВласть Татарстан
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