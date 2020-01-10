А могла бы и Трусова выступать! Сегодня стартуют зимние Юношеские Олимпийские игры

Штаб Тутберидзе делегировал в Швейцарию Дудакова и Самсонова

Под флагом и с гимном будут выступать российские юниоры на зимней Юношеской Олимпиаде в Швейцарии. В составе сборной России — трое татарстанцев, плюс одна наша девушка будет представлять Грузию. «Реальное время» рассказывает о стартующих сегодня соревнованиях, в которых львиную долю внимания привлечет турнир фигуристов.

В турнире девушек выступят три звездочки, в турнире юношей — двое представителей известных династий



Самым ожидаемым турниром на Юношеской Олимпиаде станет старт фигуристов. В Лозанне готовятся выступить сразу несколько участников предыдущих чемпионатов мира, среди которых есть самая настоящая звезда. Кореянка Ю Ен уже в этом сезоне претендовала на выход в финал Гран-при, финишировав третьей на этапе в Канаде и став четвертой в Китае. Набрав 20 очков, Ю Ен выступила наравне с Евгенией Медведевой. Впрочем, России есть кем побороться за победу на ЗЮОИ, поскольку в Швейцарию отправились Ксения Синицына и Анна Фролова, занявшие пятое-шестое места на недавнем чемпионате России в Красноярске. Фролова заменила травмированную Викторию Васильеву, и это вполне адекватная замена. Поскольку могли бы случиться и «неадекватные» — ведь наши звезды Анны Щербакова и Александра Трусова по своему возрасту также имели все шансы стартовать на Юношеской Олимпиаде.

Между тем вышеуказанной троицей список юниорских ВИП-фигуристок не ограничивается. Участница нынешнего Гран-при, экс-россиянка, выступающая за Азербайджан, Екатерина Рябова (13-е место на ЧМ-2019), эстонка Эва-Лотта Кийбус (22-е место на ЧМ-2019) и уроженка Латвии Алина Урушадзе, которая сейчас будет представлять Грузию, — это весьма достойные соперницы корейско-российскому супертрио.

Эстонка Эва-Лотта Кийбус — это весьма достойная соперница корейско-российскому супертрио. Фото sport.err.ee

Кийбус является воспитанницей Анны Леванди, одной из трех наших суперзвезд в женской одиночке времен СССР, которую советские любители фигурного катания прекрасно помнят по фамилии Кондрашова. Анна вышла замуж за звездного эстонского двоеборца Аллара Леванди и осталась в Эстонии. Там у них родились трое сыновей, и третий из них, Арлет Леванди, также будет среди участников ЮОИ. Как ни странно, но это не единственный звездный отпрыск. Американец Илья Малинин — сын новосибирской фигуристки Татьяны Малининой (4-е место на ЧМ-1999), которая вышла замуж за коллегу Романа Скорнякова из Ташкента и соревновалась в составе сборной Узбекистана. После окончания ее карьеры супруги осели в Америке, где вырастили сына, и вот теперь он «юниорский олимпиец».

В соревнования юниоров Россия делегировала Андрея Мозалева и Даниила Самсонова (пятое и шестое места на ЧР), они продолжат борьбу с японцем Юма Кагиямой, с которым соперничали и на юниорском финале Гран-при этого сезона.

Также в соревнованиях примут участие двое воспитанников украинского фигурного катания: Никита Коваленко, представляющий Израиль, и Андрей Кокура, который может претендовать на место лидера мужской сборной своей страны — учитывая, что лидер сборной Украины Ярослав Паниот (кстати, участник первой зимней Юношеской Олимпиады — 2010) явно неспроста заявился на мужской чемпионат США-2020, пройдя квалификацию.

В соревнования юниоров Россия делегировала Андрея Мозалева. Фото nevasport.ru

«Татары» нашли место в сборной Грузии

В парном катании заявлены сразу две (!) воспитанницы казанской школы фигурного катания. За Россию, что логично, выступит Диана Мухаметзянова, которая катается с Ильей Мироновым. Помимо них, рекомендую понаблюдать и даже поболеть за грузинскую пару Алина Бутаева — Лука Берулава. Бутаева также воспитанница Казани, и у нее есть еще и брат, и он тоже парник, но пока представляет сборную Пермского края.

Для понимания, насколько важную роль отводят ЮОИ, приведем для вас состав тренерской группы, которая отправилась в Швейцарию: Сергей Давыдов и Сергей Дудаков, Светлана Панова и Екатерина Рублева.

Грузины, кстати, настолько серьезно взялись за развитие фигурного катания, что делегировали на турнир сразу трех участников, как и куда более авторитетные Италия, Франция, Япония. Москвичи Юлия Лебедева-Битадзе и Михаил Кайгородцев — это второй дуэт страны после уже известной пары Мария Казакова/Георгий Ревия. Понятно, что принадлежность пары Грузии вызвана второй частью фамилии партнерши Лебедевой-Битадзе. Тренирует их Денис Самохин, известный наставник и, кстати, супруг знаменитой художественной гимнастки Юлии Барсуковой.

За Россию выступит Диана Мухаметзянова, которая катается с Ильей Мироновым. Фото 1tv.ru

Среди тех, кого не пригласили, Брылин, Наместников, Суздалев, Якупов

Татарстан, помимо Мухаметзяновой, делегировал на эту Олимпиаду еще Даниила Садреева, прыгуна с трамплина, лыжницу Илюзу Гусманову и хоккеиста Аделя Сафина. Любителей спорта не должна удивлять такая скромная делегация в хоккее. Хотя у Казани в 2004 году рождения выделяются голкипер Михаил Никитин и форварды Руслан Ельмекеев и Эмиль Фатыхов, но их не взяли. Проигнорировали и двух альметьевцев — Айнура Накипова, перешедшего в «Ак Барс», а также Владислава Павлова, ушедшего в Ярославль. Самое главное, обошлись без Рауля Якупова из «Нефтехимика», двоюродного брата Наиля Якупова. Впрочем, не взяли и Александра Суздалева, автора «нашумевшего» в конце прошлого года интервью, где 15-летний парень якобы сказал, что хочет выступать за Швецию. Страну, где заканчивал играть его отец Анатолий Суздалев, бывший игрок в хоккей с мячом из «СКА-Хабаровск». Не пригласили Федора Брылина и Макса Наместникова, сыновей известных хоккеистов, играющих сейчас в США. Может быть, зря? Одного из лучших игроков нынешней молодежки — Никиту Александрова привлекли в Россию только в этом году, а ведь его могли бы «утащить» в Германию.

К сожалению, нам не повезло с возрастом участников хоккейного турнира. Будь это, к примеру, 2003 год рождения, «Ак Барс» мог бы делегировать и Руслана Фазлеева, представителя хоккейной супердинастии, и Ивана Меховова, который приехал в Казань из Уфы, мы бы увидели и перспективного Даниила Лазутина из Подмосковья, сына лыжников Геннадия и Ларисы Лазутиной… Но не судьба.

Кстати, Лазутин стал первым хоккеистом, который представляет династию лыжников. Ранее в хоккее были заиграны выходцы из семей борцов-классиков (Евгений Артюхин), фехтовальщиков (Алексей Кровопусков), штангистов (Александр Степанов), футболистов (казанцы Евгений Алескаров, Эдуард Насыбуллин, Дмитрий Саморуков), но лыжников не было.

Владимир Филатов очень неплохо сработал на прошлогоднем ЮЧМ с командой 2001 года рождения, став с ней серебряным призером. Фото fhr.ru

Того, кто делал решающий выбор при отборе, зовут Владимир Филатов, и этот тренер очень неплохо сработал на прошлогоднем ЮЧМ с командой 2001 года рождения, став с ней серебряным призером. Но его нынешний «олимпийский» набор широкие круги болельщиков смогут по достоинству оценить только через три-четыре года, во время МЧМ.

Раньше «барсов» на Олимпиадах было гораздо больше

На предыдущей Олимпиаде в составе хоккейной сборной России выступали Мифтахов, Журавлев, Хованов из «Ак Барса», но воспитанников татарстанской школы хоккея четыре года назад на самом деле было больше — это еще Купчихин, Свечников и Ситдиков. Правда, основное внимание в той юношеской сборной все равно было сосредоточено на Павле Ротенберге, хотя в партнерах у него были также Денисенко, Малышев, Соколов, которые сыграли на только что закончившемся МЧМ. Кстати, у новоиспеченных чемпионов канадцев также трое хоккеистов плюс запасной голкипер сыграли на Олимпиаде-2016.

На той же Олимпиаде Татарстан представлял лыжник Ярослав Рыбочкин, оставшийся без медалей, а героем стал корейский лыжник Ким Магнус. Да, спортсмен с норвежскими корнями родился в Южной Корее и готовится стать звездой мирового масштаба, каковой уже стала Элизабет Турсынбаева, финишировавшая на ЮОИ-2016 на третьем месте. Ее опередили россиянки Мария Сотскова, мучающаяся в этом сезоне, и Полина Цурская, уже успевшая завершить карьеру, а из россиян на серьезную карьеру претендует разве что Дмитрий Алиев.

Среди парников третьим финишировал Никита Володин, но он за четыре года сменил уже двух партнерш — Алину Устимкину и Амину Атаханову, а сейчас стал 11-м на чемпионате России, катаясь с Таисией Собининой.

Но самыми звездными являются выходцы из ЮОИ-2012. Среди них наши Елизавета Туктамышева с Аделиной Сотниковой и китаец Хань Янь с японцем Шома Уно, именно в таком порядке они все и финишировали на той Олимпиаде.

Героем Олимпиады-2016 стал корейский лыжник Ким Магнус. Фото insidethegames.biz

Как и корейский лыжник Магнус, первая Юношеская Олимпиада — 2012 запомнилась экзотическими лауреатами. Третье место в супергиганте занял горнолыжник из Андорры Хоан Верду Санчес, а победил и вовсе представитель страны, удивительной для горнолыжного спорта, — марокканец Адам Ламхамеди. Правда, родился и тренировался Адам в Канаде, а за Марокко выступал потому, что там легче было пробиться в состав сборной. В итоге оба юношеских олимпийца выступали через два года на вполне себе взрослой Олимпиаде в Сочи.

Вильфредо Леон также становился юношеским чемпионом

Из запомнившихся на самой первой Олимпиаде — финский и канадский хоккеисты Каспери Капанен и Райан Маккиннис, а также Лиза Витоцци, биатлонистка из Италии… Но настоящей звездой мирового уровня стала Петра Вльгова, бывшая победительницей и Юношеской Олимпиады, и чемпионата мира, выступая за одну и ту же Словакию. А самыми яркими олимпийцами среди всех участников пяти Игр в целом (трех летних и двух зимних) мы бы назвали Вильфредо Леона, который в составе сборной Кубы завоевал первую награду на международном уровне, и испанскую супербадминтонистку Каролину Марин.

На первой зимней Олимпиаде-2012 Татарстан был опять же широко представлен в хоккейной сборной — Лазарев, Насыбуллин, Осипов, Протапович и Евгений Свечников. Получается, что на двух подряд ЮОИ играли братья Свечниковы, как бы передавая друг другу эстафету.

На Юношеской Олимпиаде Вильфредо Леон в составе сборной Кубы завоевал первую награду на международном уровне. Фото zenit-kazan.com

Важность ЮОИ для российского спорта еще и в том, что наши спортсмены будут выступать на соревнованиях при наличии атрибутов государственности: флага и гимна. Вот такая избирательность от МОК, как у Доцента из «Джентльменов удачи»: «Здесь помню, здесь не помню…». Вы скажете, что юные спортсмены не имеют никакого отношения к обвинениям, которые выдвигаются в адрес наших спортсменов? Так ведь и старшие Непряева и Репилов, выступавшие в Пхенчхане-2018, тоже не имели никакого отношения к обвинениям, предъявляемым ранее. И все же стартовали на Олимпиаде как «нейтральные атлеты».

