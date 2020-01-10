А могла бы и Трусова выступать! Сегодня стартуют зимние Юношеские Олимпийские игры
Штаб Тутберидзе делегировал в Швейцарию Дудакова и Самсонова
Под флагом и с гимном будут выступать российские юниоры на зимней Юношеской Олимпиаде в Швейцарии. В составе сборной России — трое татарстанцев, плюс одна наша девушка будет представлять Грузию. «Реальное время» рассказывает о стартующих сегодня соревнованиях, в которых львиную долю внимания привлечет турнир фигуристов.
В турнире девушек выступят три звездочки, в турнире юношей — двое представителей известных династий
Самым ожидаемым турниром на Юношеской Олимпиаде станет старт фигуристов. В Лозанне готовятся выступить сразу несколько участников предыдущих чемпионатов мира, среди которых есть самая настоящая звезда. Кореянка Ю Ен уже в этом сезоне претендовала на выход в финал Гран-при, финишировав третьей на этапе в Канаде и став четвертой в Китае. Набрав 20 очков, Ю Ен выступила наравне с Евгенией Медведевой. Впрочем, России есть кем побороться за победу на ЗЮОИ, поскольку в Швейцарию отправились Ксения Синицына и Анна Фролова, занявшие пятое-шестое места на недавнем чемпионате России в Красноярске. Фролова заменила травмированную Викторию Васильеву, и это вполне адекватная замена. Поскольку могли бы случиться и «неадекватные» — ведь наши звезды Анны Щербакова и Александра Трусова по своему возрасту также имели все шансы стартовать на Юношеской Олимпиаде.
Между тем вышеуказанной троицей список юниорских ВИП-фигуристок не ограничивается. Участница нынешнего Гран-при, экс-россиянка, выступающая за Азербайджан, Екатерина Рябова (13-е место на ЧМ-2019), эстонка Эва-Лотта Кийбус (22-е место на ЧМ-2019) и уроженка Латвии Алина Урушадзе, которая сейчас будет представлять Грузию, — это весьма достойные соперницы корейско-российскому супертрио.
Кийбус является воспитанницей Анны Леванди, одной из трех наших суперзвезд в женской одиночке времен СССР, которую советские любители фигурного катания прекрасно помнят по фамилии Кондрашова. Анна вышла замуж за звездного эстонского двоеборца Аллара Леванди и осталась в Эстонии. Там у них родились трое сыновей, и третий из них, Арлет Леванди, также будет среди участников ЮОИ. Как ни странно, но это не единственный звездный отпрыск. Американец Илья Малинин — сын новосибирской фигуристки Татьяны Малининой (4-е место на ЧМ-1999), которая вышла замуж за коллегу Романа Скорнякова из Ташкента и соревновалась в составе сборной Узбекистана. После окончания ее карьеры супруги осели в Америке, где вырастили сына, и вот теперь он «юниорский олимпиец».
В соревнования юниоров Россия делегировала Андрея Мозалева и Даниила Самсонова (пятое и шестое места на ЧР), они продолжат борьбу с японцем Юма Кагиямой, с которым соперничали и на юниорском финале Гран-при этого сезона.
Также в соревнованиях примут участие двое воспитанников украинского фигурного катания: Никита Коваленко, представляющий Израиль, и Андрей Кокура, который может претендовать на место лидера мужской сборной своей страны — учитывая, что лидер сборной Украины Ярослав Паниот (кстати, участник первой зимней Юношеской Олимпиады — 2010) явно неспроста заявился на мужской чемпионат США-2020, пройдя квалификацию.
«Татары» нашли место в сборной Грузии
В парном катании заявлены сразу две (!) воспитанницы казанской школы фигурного катания. За Россию, что логично, выступит Диана Мухаметзянова, которая катается с Ильей Мироновым. Помимо них, рекомендую понаблюдать и даже поболеть за грузинскую пару Алина Бутаева — Лука Берулава. Бутаева также воспитанница Казани, и у нее есть еще и брат, и он тоже парник, но пока представляет сборную Пермского края.
Для понимания, насколько важную роль отводят ЮОИ, приведем для вас состав тренерской группы, которая отправилась в Швейцарию: Сергей Давыдов и Сергей Дудаков, Светлана Панова и Екатерина Рублева.
Грузины, кстати, настолько серьезно взялись за развитие фигурного катания, что делегировали на турнир сразу трех участников, как и куда более авторитетные Италия, Франция, Япония. Москвичи Юлия Лебедева-Битадзе и Михаил Кайгородцев — это второй дуэт страны после уже известной пары Мария Казакова/Георгий Ревия. Понятно, что принадлежность пары Грузии вызвана второй частью фамилии партнерши Лебедевой-Битадзе. Тренирует их Денис Самохин, известный наставник и, кстати, супруг знаменитой художественной гимнастки Юлии Барсуковой.
Среди тех, кого не пригласили, Брылин, Наместников, Суздалев, Якупов
Татарстан, помимо Мухаметзяновой, делегировал на эту Олимпиаду еще Даниила Садреева, прыгуна с трамплина, лыжницу Илюзу Гусманову и хоккеиста Аделя Сафина. Любителей спорта не должна удивлять такая скромная делегация в хоккее. Хотя у Казани в 2004 году рождения выделяются голкипер Михаил Никитин и форварды Руслан Ельмекеев и Эмиль Фатыхов, но их не взяли. Проигнорировали и двух альметьевцев — Айнура Накипова, перешедшего в «Ак Барс», а также Владислава Павлова, ушедшего в Ярославль. Самое главное, обошлись без Рауля Якупова из «Нефтехимика», двоюродного брата Наиля Якупова. Впрочем, не взяли и Александра Суздалева, автора «нашумевшего» в конце прошлого года интервью, где 15-летний парень якобы сказал, что хочет выступать за Швецию. Страну, где заканчивал играть его отец Анатолий Суздалев, бывший игрок в хоккей с мячом из «СКА-Хабаровск». Не пригласили Федора Брылина и Макса Наместникова, сыновей известных хоккеистов, играющих сейчас в США. Может быть, зря? Одного из лучших игроков нынешней молодежки — Никиту Александрова привлекли в Россию только в этом году, а ведь его могли бы «утащить» в Германию.
К сожалению, нам не повезло с возрастом участников хоккейного турнира. Будь это, к примеру, 2003 год рождения, «Ак Барс» мог бы делегировать и Руслана Фазлеева, представителя хоккейной супердинастии, и Ивана Меховова, который приехал в Казань из Уфы, мы бы увидели и перспективного Даниила Лазутина из Подмосковья, сына лыжников Геннадия и Ларисы Лазутиной… Но не судьба.
Кстати, Лазутин стал первым хоккеистом, который представляет династию лыжников. Ранее в хоккее были заиграны выходцы из семей борцов-классиков (Евгений Артюхин), фехтовальщиков (Алексей Кровопусков), штангистов (Александр Степанов), футболистов (казанцы Евгений Алескаров, Эдуард Насыбуллин, Дмитрий Саморуков), но лыжников не было.
Того, кто делал решающий выбор при отборе, зовут Владимир Филатов, и этот тренер очень неплохо сработал на прошлогоднем ЮЧМ с командой 2001 года рождения, став с ней серебряным призером. Но его нынешний «олимпийский» набор широкие круги болельщиков смогут по достоинству оценить только через три-четыре года, во время МЧМ.
Раньше «барсов» на Олимпиадах было гораздо больше
На предыдущей Олимпиаде в составе хоккейной сборной России выступали Мифтахов, Журавлев, Хованов из «Ак Барса», но воспитанников татарстанской школы хоккея четыре года назад на самом деле было больше — это еще Купчихин, Свечников и Ситдиков. Правда, основное внимание в той юношеской сборной все равно было сосредоточено на Павле Ротенберге, хотя в партнерах у него были также Денисенко, Малышев, Соколов, которые сыграли на только что закончившемся МЧМ. Кстати, у новоиспеченных чемпионов канадцев также трое хоккеистов плюс запасной голкипер сыграли на Олимпиаде-2016.
На той же Олимпиаде Татарстан представлял лыжник Ярослав Рыбочкин, оставшийся без медалей, а героем стал корейский лыжник Ким Магнус. Да, спортсмен с норвежскими корнями родился в Южной Корее и готовится стать звездой мирового масштаба, каковой уже стала Элизабет Турсынбаева, финишировавшая на ЮОИ-2016 на третьем месте. Ее опередили россиянки Мария Сотскова, мучающаяся в этом сезоне, и Полина Цурская, уже успевшая завершить карьеру, а из россиян на серьезную карьеру претендует разве что Дмитрий Алиев.
Среди парников третьим финишировал Никита Володин, но он за четыре года сменил уже двух партнерш — Алину Устимкину и Амину Атаханову, а сейчас стал 11-м на чемпионате России, катаясь с Таисией Собининой.
Но самыми звездными являются выходцы из ЮОИ-2012. Среди них наши Елизавета Туктамышева с Аделиной Сотниковой и китаец Хань Янь с японцем Шома Уно, именно в таком порядке они все и финишировали на той Олимпиаде.
Как и корейский лыжник Магнус, первая Юношеская Олимпиада — 2012 запомнилась экзотическими лауреатами. Третье место в супергиганте занял горнолыжник из Андорры Хоан Верду Санчес, а победил и вовсе представитель страны, удивительной для горнолыжного спорта, — марокканец Адам Ламхамеди. Правда, родился и тренировался Адам в Канаде, а за Марокко выступал потому, что там легче было пробиться в состав сборной. В итоге оба юношеских олимпийца выступали через два года на вполне себе взрослой Олимпиаде в Сочи.
Вильфредо Леон также становился юношеским чемпионом
Из запомнившихся на самой первой Олимпиаде — финский и канадский хоккеисты Каспери Капанен и Райан Маккиннис, а также Лиза Витоцци, биатлонистка из Италии… Но настоящей звездой мирового уровня стала Петра Вльгова, бывшая победительницей и Юношеской Олимпиады, и чемпионата мира, выступая за одну и ту же Словакию. А самыми яркими олимпийцами среди всех участников пяти Игр в целом (трех летних и двух зимних) мы бы назвали Вильфредо Леона, который в составе сборной Кубы завоевал первую награду на международном уровне, и испанскую супербадминтонистку Каролину Марин.
На первой зимней Олимпиаде-2012 Татарстан был опять же широко представлен в хоккейной сборной — Лазарев, Насыбуллин, Осипов, Протапович и Евгений Свечников. Получается, что на двух подряд ЮОИ играли братья Свечниковы, как бы передавая друг другу эстафету.
Важность ЮОИ для российского спорта еще и в том, что наши спортсмены будут выступать на соревнованиях при наличии атрибутов государственности: флага и гимна. Вот такая избирательность от МОК, как у Доцента из «Джентльменов удачи»: «Здесь помню, здесь не помню…». Вы скажете, что юные спортсмены не имеют никакого отношения к обвинениям, которые выдвигаются в адрес наших спортсменов? Так ведь и старшие Непряева и Репилов, выступавшие в Пхенчхане-2018, тоже не имели никакого отношения к обвинениям, предъявляемым ранее. И все же стартовали на Олимпиаде как «нейтральные атлеты».
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