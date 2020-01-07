Чемпионство Загитовой, волейбольный триумф в Лондоне и волшебная нога Акинфеева

Главные спортивные победы десятилетия

Прошедшее десятилетие для российского спорта оказалось крайне непростым. В то же время «были и хорошие новости» — вспомнить только, что наша страна провела за это короткое время соревнования, которых не принимал даже Советский Союз: чемпионаты мира по футболу и водным видам спорта, зимнюю Олимпиаду, зимнюю же Универсиаду (летняя, правда, помимо Казани-2013, проводилась еще в Москве в далеком 1973 году). Были у России в этом десятилетии, конечно же, и спортивные триумфы, и герои. «Реальное время» собрало наиболее запомнившиеся спортивные сюжеты 2010-х — в основном российского «происхождения», но не только.

Матч Джон Изнер — Николя Маю на Уимблдоне-2010



В 2010 году состоялся самый затяжной матч в истории мирового тенниса и один из самых затяжных в истории спорта, если выносить за скобки шахматы, где поединки прежде могли откладываться на следующий день.

В стартовом круге основного турнира Уимблдона встретились 25-летний американец Джон Изнер и 28-летний француз Николя Маю. На тот момент Изнер входил в первую двадцатку мирового рейтинга, а его соперник опустился на 148-ю строчку, хотя ранее у него были вполне успешные сезоны. Маю пробивался в основную сетку через квалификацию, одолев по ее ходу трех соперников. Причем с последним из них — крепким австрийцем Штефаном Коубеком, Николя «зарубился» на пять сетов, уступив в двух стартовых.

Таким образом, он подошел к игре с американцем уже достаточно измученным, и Изнер, будучи фаворитом, выиграл первый сет, уступил во втором, а далее каждый из них побеждал на тай-брейке. В первый день соперники играли три часа, во второй бились уже семь, а в заключительный — еще полтора. В итоге матч, за которым с какого-то момента следил весь мир, длился 11 часов 5 минут.

Матч, за которым с какого-то момента следил весь мир, длился 11 часов 5 минут. Фото Voo de Mar / wikipedia.org

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2011 года

Сборная России «выползала» из своей группы, уступив на старте в двух матчах Канаде и Швеции. Наставник сборной Валерий Брагин, подходивший тогда к своему 55-летию, считался на тот момент не слишком успешным и удачливым. Можно вспомнить, что он год был «вне игры», поскольку его «Спартак» просто не играл в 2006 году. В 2010 году молодежка Брагина проиграла в четвертьфинале Швейцарии.

За пять минут до конца четвертьфинала с финнами Брагин вполне оправдывал реноме неудачливого. Его команда уступала 1:3, но ее спасли дубль Евгения Кузнецова и гол Максима Кицына. Счет тогда сравняли за полторы минуты до финальной сирены. В полуфинале мы уступали Швеции и опять же сравняли счет за полторы минуты до сирены. А для победы необходимо было пробивать буллиты, решающий из которых не реализовал будущий «барс» Антон Ландер, но зато забил Денис Голубев.

Финал с Канадой в Баффало стал эпическим. Выходя на третий период при безнадежных 0:3, россияне забили пять безответных шайб.

Волейбол на Олимпиаде-2012

Мужская сборная России на той Олимпиаде — это мини-слепок блистательного «Зенита-Казань»: главный тренер Владимир Алекно вызвал в состав Николая Апаликова, Юрия Бережко, Александра Волкова, Максима Михайлова и Алексея Обмочаева.

Во втором туре группового этапа россияне уступили 0:3 Бразилии и отскочили в матче с США — 3:2, уступая по ходу матча 0:2. Эти события оставили сборную России на третьем месте в группе.

Причем на тот момент сборная России также не имела серьезного бэкграунда, финишировав пятой на ЧМ-2010 и четвертой на ЧЕ-2011. На чемпионате мира мы играли под началом итальянца Даниэле Баньоли, на Европу поехали уже под руководством Алекно, вернувшегося в сборную страны, с которой ни разу не побеждал. В том числе сенсационно проиграв Испании финал домашнего чемпионата Европы.

После чего случился тот легендарный финал с Бразилией. Фото zenit-kazan.com

В четвертьфинале россияне разгромили Польшу, которой годом ранее уступили на Евро в матче за третье место. Победа над Болгарией в полуфинале также выглядела достаточно уверенной.

После чего случился тот легендарный финал с Бразилией, который для нас мог омрачить только совершенно некомпетентный комментарий Геннадия Орлова. Но даже он перестал бесить после того, как в третьей партии наступил перелом при счете 19:22. Бразильцы на скамейке запасных к этому моменту уже улыбались… Ответом им были «мотивирующие слова» Алекно, которые прорывались в эфир во время тайм-аутов и с которыми мы одержали итоговую победу.

Универсиада-2013 в Казани

Казанская Универсиада получилась настоящим праздником. Это подтвердит каждый, кто заполнял тогда трибуны, кто растягивал на два квартала парковку машин, чтобы приехать посмотреть на теннис, это может подтвердить наша великая шахматистка Алиса Галлямова, пришедшая на мужской финал по баскетболу Россия — Австралия, но не нашедшая местечка в 7-тысячном УНИКСе.

Если посмотреть на итоговый зачет Универсиады, может создаться ложное впечатление, что на турнире российские профессионалы били иностранных «студентов». Чтобы не переубеждать неверующих Фом перечислением фамилий спортивных звезд, которые тогда приехали в Казань, назовем только виды спорта, в которых на этой Универсиаде выступали чемпионы Олимпиад, мира и Европы: академическая гребля и бадминтон, бокс и дзюдо, плавание и прыжки в воду, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и фехтование…

Казанская Универсиада получилась настоящим праздником. Фото government.ru

А о скольких звездах мы узнали уже со временем. В том же баскетболе за Австралию играли два будущих игрока НБА, за Сербию — два вице-чемпиона Олимпиады в Рио, за женскую сборную США — четыре будущих игрока ВНБА. Боксер Александр Гвоздик, дзюдоист Лукаш Крпалек, легкоатлет Павел Файдек выросли в звезд мирового масштаба. Мария Кучина тогда напрыгала на второй результат, и это всего лишь второе серебро в текущей карьере непобедимой Марии, ставшей позже Ласицкене.

Хотя, что скрывать, включив в число дополнительных видов те же корэш, самбо, стрельбу, мы нанесли оглушительный удар по соперникам в неофициальном командном зачете. Который и оставляет послевкусие Универсиады как «неоправданного» триумфа российского спорта.

Чемпионство Магнуса Карлсена

В 2013 году 23-летний норвежец Магнус Карлсен стал 16-м чемпионом мира по шахматам. Вопреки всему. Его Норвегия никогда не располагала сильными шахматистами, ее лидер Симен Агдестейн сочетал шахматы с игрой в футбол в команде высшей лиги «Люн». Именно Агдестейн и стал первым учителем Магнуса, которому помогло также развитие интернета как возможности спарринговаться.

Завоевав право на участие в матче за шахматную корону, Карлсен столкнулся с гуру этой игры Виши Анандом, которого в итоге дважды обыграл. Дальше он дважды защищал свой титул в поединках с Сергеем Карякиным, которому едва не проиграл, и американцем Фабиано Каруаной. Какое-то время Карлсен был абсолютным чемпионом по шахматам, включая победы в блице и рапиде.

Единственные титулы, которых нет и никогда не будет у Магнуса, это медали командных чемпионатов мира и Европы и шахматных Олимпиад. Несмотря на такой заразительный пример, соотечественники Карлсена до сих пор предпочитают биатлон и лыжи.

Уровень организации и проведения соревнований вызвал настолько положительную оценку у руководства ФИНА и Российской федерации водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания, что впоследствии они зачастили в Казань по поводу и без. Фото Максима Платонова

ЧМ-2015 по водным видам спорта

Казань не просто принимала очередной водный ЧМ. В его рамках впервые в истории разыгрывались медали в смешанных соревнованиях синхронистов. Хозяева Акватики завоевали три золотые медали руками и ногами синхронистки Лилии Низамовой, а также выставили рекордное количество участников: пятерых ватерполистов, четверых пловцов, одного прыгуна в воду и одного хайдайвера.

Уровень организации и проведения соревнований вызвал настолько положительную оценку у руководства ФИНА и Российской федерации водного поло, прыжков в воду и синхронного плавания, что впоследствии они зачастили в Казань по поводу и без. При участии ВИП-персон международной и российской федераций в казанском поселке Дербышки открывали спорткомплекс с плавательным бассейном и Центр развития водных видов спорта, выбирали президента федерации прыжков в воду.

Победа «Лестера» в АПЛ

В 2016 году не было истории громче и сенсационнее, чем победа скромного «Лестера» в Английской премьер-лиге. Еще в 2014 году команда играла в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии, год спустя еле удержалась в Премьер-лиге, и тут такой успех.

Для истории мирового футбола это вроде бы не столь заметная страница. В той же Англии была история с «Ноттингем Форест», который выигрывал чемпионат страны в год дебюта в высшем дивизионе. А затем два года подряд побеждал в Кубке европейских чемпионов. В Испании золото дважды подряд выигрывал «Реал» из Сан-Сосьедада. В Италии побеждал скромный «Хеллас» из Вероны. Но все это было в далекие 80-е годы, а в последний раз в суперчемпионате сенсационно побеждал немецкий «Кайзерслаутерн», выигравший Бундеслигу в 1998-м, через год после того, как он туда вернулся.

«Правило Босмана», согласно которому члены стран Евросоюза перестали считаться иностранцами, буквально за два-три сезона превратило футбол в игру для богатых клубов. Для них даже середнячки, к которым с трудом можно было отнести и «Лестер», нужны были только в качестве мальчиков для битья. Но тренер Клаудио Раньери в тот сказочный сезон создал костяк команды из Каспера Шмейхеля, Роберта Хута, Н’Голо Канте, Реяда Махреза и Джейми Варди, которые вместе с партнерами сказку сделали былью. Преимущество «Лестера» было таким большим, что в итоге они оторвались от серебряных призеров на 10 очков. Креативные люди отреагировали на эту победу мемом «С детства за «Лестер!».

Выступая без биатлона, с усеченными составами бобслеистов, лыжников, фигуристов, россияне завоевали 17 наград. Фото Granada / wikipedia.org

Олимпиада-2016 + Олимпиада-2018

Эти Олимпиады начинали первую и вторую серию фильма ужасов под рабочим названием «WADA против России». В Рио мы выступали без четырех видов спорта: легкой и тяжелой атлетики и обоих видов гребли — академической и на байдарках и каноэ. Тех спортсменов, которых в итоге допустили до Игр, еле-еле хватило на формирование пары абсолютно небоеспособных экипажей.

Сам старт Олимпиады в Рио прошел в обстановке антироссийской истерии, которая была устроена на плавательном турнире. Но и в этой обстановке российские летние олимпийцы завоевали 19 золотых медалей (против 20 в Лондоне-2012) и 55 наград в целом (против 70 в Англии), отстояв четвертое место в неофициальном зачете. Ни одного допинг-скандала…

Пхенчхан-2018 выдался еще более тяжелым. Выступая без биатлона, с усеченными составами бобслеистов, лыжников, фигуристов, россияне завоевали 17 наград. Это было даже больше, чем в Ванкувере-2010, куда команда выезжала в полном составе.

ЧМ-2017 по лыжам

На тот чемпионат мира Россия поехала без шестерых лидеров. Особенно обескровлено выглядела мужская сборная. В команде чувствовалась такая нехватка кадров, что Алексея Червоткина для участия в серебряной эстафете пришлось вызывать с мирового чемпионата вооруженных сил. Это уже потом CAS оправдал даже не дисквалифицированных, а незаслуженно отстраненных от участия в стартах Александра Легкова, Максима Вылегжанина, а ЧМ-2017 пришлось вытаскивать за счет Сергея Устюгова, которому в меру сил помогали спринтеры и наш Андрей Ларьков. В итоге мужчины завоевали пять медалей, из которых две золотые, а девушки добавили еще серебро в командном спринте.

Для сравнения, на ЧМ-2013 было завоевано пять медалей, на ЧМ-2015 — всего две, на суперуспешной Олимпиаде в Сочи — тоже пять.

Вообще лыжная сборная России — это яркий пример того, что нас бьют, а мы крепчаем. Восемь медалей она завоевала уже на следующем ЧМ, а про подвиги на Олимпиаде в Пхенчхане мы напомнили абзацем выше.

Загитова даже думала о том, чтобы сняться с ЧМ. Тем ценнее ее итоговый триумф с отрывом в 13 баллов от серебряного призера. Фото: isu.org

Победа Алины Загитовой на ЧМ-2019

Выделяя из многочисленных побед Алины Загитовой одну, мы сосредоточимся на выигрыше чемпионата мира в Японии. В конце концов, олимпийская победа в Пхенчхане напоминала бравурный марш — тогда 15-летняя фигуристка начала штамповать первые места со старта сезона, поочередно выиграв два этапа и финал Гран-при, чемпионаты России, Европы и, наконец, Олимпиаду. Запомнилась она там не только мастерством, но и сообразительностью, прицепив один из тройных прыжков, который не смогла выполнить ранее.

На ЧМ-2019 же в японскую Сайтаму Загитова ехала уже отчасти в статусе сбитого летчика. У нее была череда поражений, и самые болезненные из них пришлись на чемпионат мира в Италии и чемпионат России в Саранске. Падать с высшей ступени пьедестала почета на пятое место было болезненнее, чем приземляться на лед после неудачного прыжка в четыре оборота. Потом, надо вспомнить атмосферу того ЧМ, где главным фаворитом на домашнем льду числилась Рика Кихира, огромная часть российских болельщиков была занята разборками за попадание в сборную Евгении Медведевой или Елизаветы Туктамышевой, а сама Загитова даже думала о том, чтобы сняться с ЧМ. Тем ценнее ее итоговый триумф с отрывом в 13 баллов от серебряного призера.

«Ак Барс»-2018

«Ак Барс», некогда суперклуб, к 2018 году явно не числился в фаворитах Кубка Гагарина. Регулярный сезон для «барсов» начинался скандалом с Данисом Зариповым, обвиненным в приеме допинга. Завершила его команда на первом месте в конференции Восток, но по очкам уступала не только фаворитам серии плей-офф, армейским клубам Москвы и Питера, но и финскому «Йокериту».

Тем не менее казанцы настолько уверенно прошли плей-офф, что не оставили ни капли сомнения в логичности своей итоговой победы. Со счетом 4-1 были обыграны «Амур» и «Магнитка», «Трактор» был бит с сухим счетом — 4-0, и в финале казанцы разгромили ЦСКА — снова 4-1. Впоследствии эксперты пытались «попыхтеть» о том, что ЦСКА помешало участие основной массы игроков в олимпийском турнире в Пхенчхане. Но это обстоятельство почему-то не мешало уверенной поступи ЦСКА на предыдущих стадиях Кубка Гагарина.

Секрет победы казанцев — в блестящей защите и успешных действиях вратаря Эмиля Гарипова, который за пять матчей финальной серии пропустил всего 6 шайб. При этом угроз по его воротам было заметно больше — в решающем матче армейцы в два раза перебросали «Ак Барс». 10 шайб в финале у казанцев распределились на Джастина Азеведо и Роба Клинкхаммера (по две), а также Ландера и Станислава Галиева (по три). Эта победа стала для казанцев третьей в Кубке Гагарина и пятой в чемпионатах России в целом.

Мало кому известные доселе футболисты сборной России вышли в четвертьфинал домашнего ЧМ. Фото Константина Рыбина / rfs.ru

Россия — Испания на ЧМ-2018

Чтобы в полной мере оценить успех выступления сборной России на домашнем чемпионате мира в целом и волевую победу в четвертьфинале над Испанией в частности, достаточно посмотреть на итоги хождения за зипунами российских клубов в том евросезоне. Повылетали пять команд из шести, и это элита российского футбола, из составов которой Станислав Черчесов вынужден набирать людей для сборной страны. И вот с таким костяком, разбалансированность которого была видна даже по заявке (в центре обороны играли 39-летний Сергей Игнашевич и 23-летний Илья Кутепов), мы досрочно вышли из группы.

Неверие в сборную перед матчем с Испанией было основано на разгроме от Уругвая (0:3) на групповом этапе, силе соперника и ощущении, что мы уже прыгнули выше головы. Но, выбрав наиболее уместную тактику в игре с испанцами, построенную на безошибочных действиях в обороне, мало кому известные доселе футболисты сборной России вышли в четвертьфинал домашнего ЧМ. Преодолев невезение, когда в начале игры случился автогол Игнашевича. Особенно стоит отметить Игоря Акинфеева, блиставшего в серии пенальти.

