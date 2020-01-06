Как прошло десятилетие: 2015-й

Ключевые события в России и в мире

Фото: Минобороны РФ

Для всего мира 2015 год ознаменовался борьбой с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в Российской Федерации): людей потрясли теракты в Париже, Сирия и Ирак превратились в «пылающие факелы войны». Европа лицом к лицу столкнулась с миграционным кризисом, США восстановили дипломатические отношения с Кубой. Россия в рамках борьбы с экономической изоляцией запустила собственную платежную систему и перевела под ее обслуживание все операции внутри страны по картам Visa и Mastercard, а в конце года выпустила карты «Мир». Но главное, чем запомнился для России 2015-й, — полномасштабным включением в борьбу с международным терроризмом и началом действий российской группировки войск в Сирии на стороне президента страны Башара Асада.

Россия включилась в борьбу против ИГИЛ и нанесла первые авиаудары в Сирии



Международный терроризм стал лейтмотивом мировой политики в 2015 году. «Исламское государство» совершало теракты в разных уголках мира и контролировало значительные территории в Сирии, Ираке и сопредельных государствах. В Сирии до этого момента действовала коалиция из 60 с лишним государств во главе с США, причем удары по позициям террористов наносились без координации с Дамаском.

Военно-космические силы России стали базироваться в Сирии, на авиабазе Хмеймим, по просьбе президента Сирии Башара Асада. 30 сентября 2015 года они нанесли первые точечные авиаудары по объектам, контролируемым террористами. С тех пор военный контингент России постоянно находился на территории Сирии.

Конфликт с Турцией из-за сбитого самолета

24 ноября во время сирийской операции турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. По данным сирийской противоракетной обороны, это произошло над территорией Сирии, однако Анкара моментально заявила, что российский самолет нарушил турецкое воздушное пространство. Турецкие летчики действовали на основании приказа премьер-министра Ахмета Давутоглу, предписывавшего сбивать все самолеты, нарушающие воздушное пространство Турции.

Экипаж Су-24 катапультировался, но командир Олег Пешков был убит во время приземления: его обстреляли с земли антиправительственные вооруженные формирования. Штурман Константин Мурахтин спасся: его нашли и эвакуировали на авиабазу Хмеймим.

24 ноября во время сирийской операции турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24. Фото epa.eu

Инцидент привел к резкому ухудшению российско-турецких отношений: Турция так и не извинилась за то, что сбила самолет. Россия ввела в ответ экономические санкции: российские туроператоры приостановили продажу туров в Турцию (и следующим летом турецкий отельный бизнес потерпел сокрушительный урон), Россия запретила ввоз некоторых товаров: так, вслед за итальянским пармезаном и испанским хамоном россияне на время перестали есть турецкие помидоры. Понесли ущерб многие совместные бизнес-проекты, а российским работодателям было запрещено с 1 января 2016 года нанимать на работу турецких граждан. Летом 2016 года Эрдоган в официальном письме выразил соболезнования семье убитого летчика и выразил надежду на возобновление добрососедских отношений между странами.

Катастрофа пассажирского самолета над Синаем

31 октября 2015 года в небе над Синайским полуостровом взорвался пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании «Когалымавиа», который выполнял чартерный рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург — увозил группу российских туристов, которые возвращались домой с отдыха. Эта катастрофа стала крупнейшей одновременно по нескольким параметрам: в истории Египта, в 2015 году, среди самолетов этого семейства, а кроме того — самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе. Погибли 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В первые дни после катастрофы ответственность за нее взяло на себя синайское подразделение ИГИЛ. Следствие показало, что самодельное взрывное устройство было заложено в отсек негабаритного багажа в хвосте лайнера: его замаскировали нагромождением детских колясок и багажа. Сообщником террористов был сотрудник сервисной службы аэропорта Шарм-эш-Шейха.

В Санкт-Петербурге после трагедии был объявлен трехдневный траур. Россия приостановила авиасообщение с Египтом. Российских туристов вывезли из страны чартерами, в которые допускалось брать только ручную кладь: весь багаж прибыл в Россию спецрейсами МЧС.

Прямое авиасообщение между Россией и Египтом до сих пор не восстановлено. Российские инспекторы, обследовавшие египетские аэропорты, пришли к выводу, что они не соответствуют стандартам безопасности, установленным в нашей стране.

27 февраля 2015 года прямо под стенами Кремля, на Большом Москворецком мосту, был застрелен Борис Немцов. Фото Максима Платонова

Убийство Бориса Немцова

27 февраля 2015 года прямо под стенами Кремля, на Большом Москворецком мосту, был застрелен Борис Немцов, российский политик, в последние годы жизни жесткий оппозиционер по отношению к действующей власти, организовывавший акции протеста 2011—2012 годов и участвовавший в них.

В Немцова попали четыре пули, он умер сразу же. Следком предъявил обвинение пяти уроженцам Кавказа: Анзору и Шадиду Губашевым, Зауру Дадаеву, Хамзату Бахаеву и Темирлану Эскерханову. Еще один подозреваемый, Бислан Шаванов, погиб при задержании. Дадаев признал свою вину и заявил, что Немцов был убит за критику ислама. Известно, что до декабря 2014 года Дадаев служил во внутренних войсках МВД России, был заместителем командира батальона «Север». Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что это один из самых мужественных военнослужащих полка, награжденный орденом Мужества, медалью «За отвагу».

В июле 2017 года всех пятерых признали виновными в подготовке и осуществлении убийства политика. Заказчика убийства установить не удалось. В материалах следствия фигурировал также Руслан Геремеев, командир батальона «Север», но его не удалось ни допросить, ни задержать: он скрывается, предположительно, за пределами России. Рамзан Кадыров утверждает, что не верит в виновность чеченских бойцов, и указывает на то, что концы надо искать в Службе безопасности Украины и далее в США.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани

Для Казани этот год ознаменовался уже вторым после Универсиады спортивным событием мирового масштаба — чемпионатом мира по водным видам спорта под эгидой FINA (Международной федерации плавания). Он прошел с 24 июля по 9 августа. Было разыграно рекордное количество медалей — 75 комплектов, участвовало рекордное число атлетов (2500) из рекордного количества стран (190). Хулио Маглионе, президент FINA, назвал казанский чемпионат лучшим в истории FINA.

Соревнования провели в основном на объектах, построенных к Универсиаде. Впервые в истории водных чемпионатов временные бассейны установили на футбольном стадионе — в чаше «Казань Арены».

Город посетили десятки высокопоставленных гостей, включая Владимира Путина и Дмитрия Медведева, спортивных чиновников и Виктора Орбана — премьер-министра Венгрии, который принял эстафету проведения чемпионата у Казани. Всего столица Татарстана приняла 1800 официальных лиц и около 100 тысяч гостей. Чемпионат обошелся России в 3,5 миллиарда рублей, 500 миллионов из них выделил Татарстан.

Казань «прогремела» не только успешным проведением водного мундиаля, но и резонансной трагедией: пожаром в торговом центре «Адмирал». Фото Романа Хасаева

Пожар в ТЦ «Адмирал» в Казани

К сожалению, в 2015 году Казань «прогремела» не только успешным проведением водного мундиаля, но и резонансной трагедией: пожаром в торговом центре «Адмирал» 11 марта. В нем погибли 19 человек (в том числе подполковник МЧС Сергей Костин), пострадали более 70 (среди них — еще трое сотрудников МЧС).

По заключению экспертов, причиной пожара стали кровельные работы: от внешнего источника на крыше пристройки загорелись пенополиуретановые сэндвич-панели. Плюс ко всему здание эксплуатировалось с многочисленными нарушениями норм пожарной безопасности, а сотрудники контролирующих органов проявили преступную халатность, закрывая на это глаза.

По уголовным делам, связанным с пожаром, прошли 12 человек, все они были приговорены к срокам от 4,5 года до 13 лет колонии общего режима. После пожара в «Адмирале» по всей России прошли проверки пожарного законодательства в торговых комплексах. Только в РТ проверили 680 общественных зданий — и по итогам приостановили работу 78 объектов. Но серьезного ужесточения законодательства за этим не последовало.

Семидесятилетие Победы в Великой Отечественной войне

В мае 2015 года Россия и многие другие страны мира отпраздновали 70-летие великой Победы. Все происходило на фоне сильной международной напряженности: на Россию продолжали нажимать США и страны Европы в ответ на действия в Крыму и участие в украинских событиях. Лидеры западных стран отказались присутствовать на военном параде на Красной площади. Но праздник все равно получился грандиозным.

В 2015 году на глобальный уровень вышла акция «Бессмертный полк»: она прошла в 1150 населенных пунктах 17 стран мира, в том числе и — впервые — на Красной площади, шествие прошло после военного парада. В нем поучаствовал Владимир Путин, он нес портрет своего отца-фронтовика. К 2019 году акция «Бессмертный полк» охватывает уже более 80 стран и территорий.

Военные парады прошли в 26 городах России. В пяти российских городах прошли парады кораблей, еще в пяти — парады с участием авиации. В параде на Красной площади участвовали более 16 тысяч военнослужащих, в том числе 700 иностранцев из десяти стран. На трибунах, кроме Путина, присутствовали лидеры еще 31 государства и международной организации, включая генсека ООН Пан Ги Муна, лидера КНР Си Цзиньпина, президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других высокопоставленных лиц.

Военные парады прошли в 26 городах России. Фото Михаила Козловского

Пожары в Хакасии

Самый серьезный пожар в истории Хакасии случился 12 апреля 2015 года. Первопричиной, согласно выводам следствия, стали костры, на которых сжигали прошлогоднюю сухую траву. Штормовой ветер разнес искры и горящую траву на большие территории. В итоге за два дня с лица земли были практически стерты 38 населенных пунктов. Погиб 31 человек, пострадали более 6 тысяч.

Общая сумма компенсационных выплат составила 504 млн рублей. Жилье для погорельцев восстанавливали более тысячи строителей: заново были отстроены и поселки, и деревни, и административные здания в них. Восстановить нормальную жизнь в пострадавших регионах удалось к следующему лету.

Перевод всех операций по картам в НСПК, выпуск первых карт «Мир»

Необходимость наличия в стране национальной системы платежных карт (НСПК) стала понятна еще в 2014 году после введения против России западных санкций, когда международные платежные системы Visa и Mastercard во второй раз в истории остановили обслуживание карт нескольких российских банков. Поэтому решено было организовать операционный и платежный клиринговый центр, который обрабатывал бы все транзакции по банковским картам, совершаемые внутри Российской Федерации. Оператора национальной платежной системы назвали «Мир».

Все внутрироссийские операции Mastercard полностью перевели на процессинг НСПК в апреле 2015 года, Visa присоединилась в июне. С тех пор карты международных платежных систем снова заработали на территории Крыма.

А 15 декабря 2015 года НСПК объявила о том, что семь российских банков выпустили первые платежные карты «Мир». Популяризация национальных платежных карт проходила очень простым и понятным способом: поскольку АО «НСПК» на 100% принадлежит Центробанку РФ, то не составило никакого труда распорядиться о том, что все бюджетные выплаты — и зарплаты, и стипендии, и пенсии, и пособия — должны выплачиваться исключительно на карту «Мир».



Сначала вырос Университет Иннополис и его кампус, потом технопарк и несколько жилых домов. Фото Максима Платонова

Открытие Иннополиса

Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые озвучил идею построить под Казанью инновационный центр в 2010 году. Предполагалось, что это будет комплекс, рассчитанный на проживание 20 тысяч специалистов-айтишников и их семей — всего около 50 тысяч человек. Руку к организации проекта приложил и Николай Никифоров. В 2011 году для «IT-деревни» выделили 1,4 тысячи гектаров в Верхнеуслонском районе, она получила команду архитекторов и имя — Иннополис. В процессе подготовки проектная численность населения увеличилась втрое — до 155 тысяч человек.

Основали Иннополис летом 2012 года (как полагается, с капсулой для будущих горожан в фундаменте). Сначала вырос Университет Иннополис и его кампус, потом технопарк и несколько жилых домов. Официальное открытие Иннополиса состоялось 9 июня 2015 года. В августе появились его первые зарегистрированные жители.

Параллельно с основанием города здесь организовали ОЭЗ, чтобы привлечь инвесторов и резидентов. К декабрю 2019 года в ОЭЗ «Иннополис» работали 86 компаний-резидентов и 13 компаний-партнеров.

Нобелевская премия Светланы Алексиевич

Белорусская писательница Светлана Алексиевич стала лауреатом Нобелевской премии 2015 года в области литературы «за многоголосое звучание прозы и увековечивание страдания и мужества». Ее книги «У войны не женское лицо» о женщинах на Великой Отечественной войне и «Цинковые мальчики» о тех, кто не вернулся с войны Афганской, в свое время перевернули сознание многих: это правдивая публицистика, написанная на основе многочисленных бесед автора с героями событий.

Алексиевич — шестой нобелиат в истории премии по литературе, пишущий на русском языке, после Бунина, Шолохова, Пастернака, Солженицына и Бродского.

«Пробуждение силы» установило исторические рекорды: за двенадцать первых дней проката был собран миллиард долларов по всему миру, а всего в прокате фильм набрал больше 2 миллиардов. Фото kinopoisk.ru

Выход фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»

Первый фильм легендарной франшизы, которая была произведена без участия ее создателя Джорджа Лукаса. Он вышел через десять лет после предыдущего фильма («Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов»), но хронологически продолжает «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая» и начинает новую трилогию-сиквел.

О начале съемок было объявлено в 2012 году, когда Lucasfilm выкупила компания Walt Disney. Все последующие фильмы франшизы сняты уже железной «диснеевской рукой», они сильно отличаются от классической истории Лукаса. Тем не менее «Пробуждение силы» установило исторические рекорды: за двенадцать первых дней проката был собран миллиард долларов по всему миру, а всего в прокате фильм набрал больше 2 миллиардов.

Миграционный кризис в Европе

С начала гражданской войны Сирию покинули около 4 миллионов человек. К ним добавились беженцы из Ливии, Ирака, Египта, Судана, Эритреи, Пакистана, Афганистана и других «проблемных» стран. Такого наплыва мигрантов Европа не помнит со времен Второй мировой войны. Власти Венгрии установили физические заграждения из колючей проволоки на границе с Сербией, но это не очень помогло: страну наводнили выходцы с севера Африки и с Ближнего Востока в попытке перебраться дальше, в Австрию и Германию. Их пытались не пускать в поезда, мигранты устраивали акции протеста в попытке прорваться в Германию и потребовать там политического убежища. Между тем, по правилам, мигрант обязан зарегистрироваться и попросить убежища в первой же стране ЕС, в которую он попал. Власти Франции и Германии критиковали другие страны за то, что те не хотят принимать у себя беженцев. Другие страны мягко намекали на то, что пора бы развеять глубокое убеждение беженцев в том, что Европа ждет их с распростертыми объятиями и что всех здесь ждет счастливая жизнь.

Впрочем, до Европы беженцам нужно было еще добраться. Только за первые полгода в попытках перебраться через Средиземное море погибли более 2,5 тысячи человек.

По понятным причинам (прежде всего географическим) США с 2011 года приняли у себя всего полторы тысячи беженцев. Администрация Обамы подготовила план размещения в стране 10 тысяч мигрантов из Сирии, но после ноябрьских терактов в Париже губернаторы 31 американских штатов выступили резко против, а Дональд Трамп, вступивший в президентскую гонку, и вовсе высказывался за то, чтобы закрыть въезд в страну для любых мусульман.

Сильнее всего мир шокировали теракты в Париже 13 ноября. Фото Maya-Anas Yataghne / wikipedia.org («Батаклан» на следующий день после стрельбы)

Волна терактов по всему миру

2015 год ознаменовался множеством терактов. За часть из них напрямую ответственны боевики ИГ. В марте прогремели взрывы в двух мечетях в Сане, столице Йемена: в них погибли 137 человек. Ответственность взяла на себя йеменская ячейка ИГ.

В Ираке террористы-смертники подрывали себя едва ли не каждый день, выбирая самые людные места, преимущественно рынки. Один из крупнейших терактов в стране произошел 17 июля в городе Бани-Саад, когда рядом с рынком взорвался заминированный автомобиль с тремя тоннами взрывчатки. Погибли 120 человек, ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Боевики ИГ в Ираке действовали особенно активно.

В столице Турции Анкаре, рядом с железнодорожной станцией, 10 октября 2015 года произошел самый крупный теракт в истории страны: подорвали себя два смертника, погибли 102 человека, ранено 246. Всего в Турции в 2015 году произошло 30 террористических актов, в которых погибли 150 человек.

Но сильнее всего мир шокировали теракты в Париже 13 ноября. Практически одновременно террористы совершили шесть атак: несколько смертников подорвали себя возле стадиона «Стад де Франс», расстреляли несколько ресторанов, а потом случилась страшная бойня в концертном зале «Батаклан», где проходил рок-концерт. В атаке на Париж, которую группировка ИГ назвала «французским 11 сентября», погибли 130 человек, были ранены более 350 (99 из них были в критическом состоянии). После этого многие европейские страны стали еще жестче высказываться на тему мигрантов, и кризис с беженцами усилился.

SpaceX научилась осуществлять управляемое приземление ракеты-носителя

В декабре 2015 года корпорация Илона Маска SpaceX впервые в истории осуществила управляемое приземление ракеты-носителя Falcon 9: теперь ее нижнюю ступень можно сохранить для последующих полетов. Поэтому событие стало революцией в космической отрасли. Помимо существенной экономии, возвращаемая ракета-носитель служит делу уменьшения количества космического мусора.

SpaceX работала над этим проектом в частно-государственном партнерстве с НАСА. Американское космическое агентство потратило на проект 396 миллионов долларов, Маск — 450 миллионов.



Помимо существенной экономии, возвращаемая ракета-носитель служит делу уменьшения количества космического мусора. Фото wikipedia.org

В Ботсване нашли гигантский алмаз

В 2015 году сотрудники канадской корпорации Lucara Diamond нашли в Ботсване алмаз массой в 1111 каратов. Это второй по величине в мировой истории и самый крупный из добытых за последние 100 лет алмаз. Его размеры — 65х56х40 миллиметров. Уникальную находку оценили в 60 миллионов долларов (это нижняя оценка).

Напомним, что самый крупный алмаз в мире — «Звезда Африки» — был весом 3106 каратов (621 грамм) и размером 100х65х50 мм. Его нашли в ЮАР в 1905 году. В настоящее время камень разделили на два огромных, семь крупных и 96 мелких бриллиантов безупречного качества.

Официально восстановлены дипотношения США и Кубы

3 января 1961 года, вскоре после прихода к власти Фиделя Кастро (1959), США разорвали дипломатические отношения с Кубой. В начале 1962 года США ввели полное эмбарго на торговлю со своим маленьким островным соседом: гаванские сигары стали в Америке контрабандным товаром.

И только при Бараке Обаме США начали пересматривать политику в отношении Гаваны. Обама и Кастро (теперь уже Рауль) объявили о том, что хотят нормализовать отношения между государствами, еще в декабре 2014 года. И вот 1 июля 2015 года дипломатические отношения были восстановлены, а уже 20 июля заработали оба посольства. В 2016 году Обама съездил на Кубу — и это был первый визит действующего лидера США на остров за 90 лет.

В 2015—2016 гг. смягчался режим экономической и финансовой блокады Кубы, начались поездки на остров 12 категорий американских граждан, американцам стало можно ввозить для личного потребления кубинские товары, возобновилось почтовое сообщение.

Правда, после прихода к власти Трампа все снова стало ужесточаться: последовало усиление санкций со стороны американской администрации, возник дипломатический скандал. Сегодня дипотношения существуют, но новое охлаждение налицо.