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Как прошло десятилетие

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Как прошло десятилетие
Фото: pixabay.com

Десять дней — с 31 декабря по 9-е января «Реальное время» будет вспоминать ключевые события каждого из годов второго десятилетия XXI века. 

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