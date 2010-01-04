Как прошло десятилетие
Сюжет 20 материалов
Десять дней — с 31 декабря по 9-е января «Реальное время» будет вспоминать ключевые события каждого из годов второго десятилетия XXI века.
- Как прошло десятилетие: 2019-й Ключевые события в России и мире
- 09 янв, 07:00 40 Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2018-й
- 08 янв, 07:00 45 1 Фотосрез 2010-х в Татарстане. Год 2017-й
- Как прошло десятилетие: 2016-й Ключевые события в России и в мире
- Как прошло десятилетие: 2015-й Ключевые события в России и в мире
- Как прошло десятилетие: 2014-й Ключевые события в России и мире
- Как прошло десятилетие: 2013-й Ключевые события в России и мире
- Как прошло десятилетие: 2012-й Ключевые события в России и мире
- Как прошло десятилетие: 2011-й Ключевые события в России и мире
- Как прошло десятилетие: 2010-й Ключевые события года в России и мире