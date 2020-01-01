Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Рафаэль Батыршин под елкой в костюме Арлекина, 1937 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 136-я
Рафаэль Исмагилович Батыршин родился 9 января 1930 года в семье врача и учительницы младших классов. Его внучка Асия Хусаинова прислала нам уникальную фотографию из семейного архива: здесь Рафаэлю всего 7 лет, и он в костюме Арлекина стоит под нарядной елкой с подарками.
Отец Рафаэля, Исмагил Муртазович Батыршин, был сыном казанского старьевщика Батыршина Муртазы, а мать, Надежда Константиновна, урожденная Остапец, происходила из семьи управляющего поместьем купца Стахеева и была младшей из его девяти детей.
Исмагил Муртазович работал врачом, в войну пошел на фронт и попал в плен, поэтому после войны был отправлен в лагеря. Только после смерти Сталина его реабилитировали, и он наконец смог вернуться к своей семье: Рафаэль к тому моменту уже вырос и только-только женился. Так что с ранних лет его растила одна мама. Он вспоминал, что когда о начале войны объявили по репродуктору, он играл с ребятами и сидел на заборе.
Жили они тогда в коммуналке на Кольце, тот дом сейчас снесли, на месте его стоит ГУМ. По характеру Рафаэль Исмагилович всегда был перфекционистом, очень правильным и аккуратным, все стремился довести до совершенства, делал тщательно и старательно, имел красивый почерк. И профессия у него была соответствующая — Рафаэль окончил КАИ и всю жизнь работал инженером-чертежником. Главным его увлечением была фотография. Сначала у него был фотоаппарат «Смена», потом «Зенит». Ночами он увлеченно проявлял и печатал фотографии.
Благодаря этому мы можем увидеть, как выглядел в новогодние праздники вход в парк «Крылья Советов» в 1962 году.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит нашу читательницу Асию Хусанинову, предоставившую фотографии из своего семейного архива.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
комментарии
Это и есть настоящая жизнь, это и есть настоящее 100-летие ТАССР - без труда и быта десятков миллионов людей - рабочих, инженеров, учёных, руководителей и др. - не было бы и впечатляющих современных достижений Республики Татарстан.
С удовольствием рассматривал фотографии и находил много характерных деталей быта, повседневной жизни, которые тут же погружали меня в детство, в приятные воспоминания.
Сердечное спасибо автору, РВ и Асию Хусанинову за сохранение Памяти.
Всех с Новым Годом - здоровья, мира и благополучия!