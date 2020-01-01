Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Рафаэль Батыршин под елкой в костюме Арлекина, 1937 год

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Фото: из семейного архива Асии Хусаиновой

Рафаэль Исмагилович Батыршин родился 9 января 1930 года в семье врача и учительницы младших классов. Его внучка Асия Хусаинова прислала нам уникальную фотографию из семейного архива: здесь Рафаэлю всего 7 лет, и он в костюме Арлекина стоит под нарядной елкой с подарками.

Отец Рафаэля, Исмагил Муртазович Батыршин, был сыном казанского старьевщика Батыршина Муртазы, а мать, Надежда Константиновна, урожденная Остапец, происходила из семьи управляющего поместьем купца Стахеева и была младшей из его девяти детей.

Рафаэль под елкой, 1937 год. Фото предоставлено его внучкой, Асией Хусаиновой

Исмагил Муртазович работал врачом, в войну пошел на фронт и попал в плен, поэтому после войны был отправлен в лагеря. Только после смерти Сталина его реабилитировали, и он наконец смог вернуться к своей семье: Рафаэль к тому моменту уже вырос и только-только женился. Так что с ранних лет его растила одна мама. Он вспоминал, что когда о начале войны объявили по репродуктору, он играл с ребятами и сидел на заборе.

Жили они тогда в коммуналке на Кольце, тот дом сейчас снесли, на месте его стоит ГУМ. По характеру Рафаэль Исмагилович всегда был перфекционистом, очень правильным и аккуратным, все стремился довести до совершенства, делал тщательно и старательно, имел красивый почерк. И профессия у него была соответствующая — Рафаэль окончил КАИ и всю жизнь работал инженером-чертежником. Главным его увлечением была фотография. Сначала у него был фотоаппарат «Смена», потом «Зенит». Ночами он увлеченно проявлял и печатал фотографии.

Вход в парк «Крылья Советов», январь 1962 года. Фото Рафаэля Исмагиловича Батыршина, предоставлено его внучкой Асией Хусаиновой

Благодаря этому мы можем увидеть, как выглядел в новогодние праздники вход в парк «Крылья Советов» в 1962 году.

Людмила Губаева