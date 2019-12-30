Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники треста «Казаньгоргаз» на майской демонстрации

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Фото: предоставлено ООО «Газпром трансгаз Казань»

Когда в Татарии начали осваивать первые нефтяные месторождения, попутный газ, выходивший из скважин вместе с нефтью, просто сжигали на факелах: не было ни технических, ни технологических возможностей транспортировать его. Но в середине 1950-х газовая отрасль начала динамично развиваться: из второстепенного сырья газ должен был превратиться в один из столпов отечественной энергетики. О том, как республика получила свой первый газ, как строилась сеть магистралей, как рождалась газовая отрасль ТАССР, нам рассказали в ООО «Газпром трансгаз Казань» — организации, которая вот уже 60 лет обеспечивает наличие голубого топлива в каждом населенном пункте, на каждом предприятии республики.

Газовая отрасль ТАССР родилась в 1953 году, когда рядом с нефтяными промыслами начали строить магистральный газопровод Миннибаево — Казань, а параллельно началось строительство Миннибаевского газобензинового завода, первенца нефтеперерабатывающей отрасли Татарии. Отсюда и протянулся 300-километровый газопровод в столицу республики.

На строительстве магистрального газопровода Миннибаево — Казань, 1953 год. Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Казань»

Очищенный нефтяной газ дошел до Казани по подземной магистрали в конце декабря 1954 года. Это было торжественным событием: на входе газовой ветки в Казань (там, где сейчас находится комплексная эксплуатационная газовая служба «Горки») построили факел высотой 25 метров. Сначала играл оркестр, произносились речи, а потом по команде открыли задвижку — и по трубе пошел газ. Факел по трубе подожгли пожарные, и он горел целую неделю, знаменуя собой начало новой эры.

Начало газовой эпохи в республике. Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Казань»

Городской трест по эксплуатации газового хозяйства действовал уже с 1 июля 1954 года. В Казани развернулись работы по прокладке городских газопроводов, и вот в марте 1955 года газ пришел к первому потребителю — на Пороховой завод (тогда он назывался Химзаводом имени Ленина).

Газопровод вели от артиллерийского училища к ветеринарному институту, а оттуда через Казанку, через пустоши Заречья (там, где потом вырастет проспект Ямашева) протянули дальше — к Пороховому.

Первый жилой дом в Казани, который газифицировали, до сих пор стоит под номером 20 на улице Степана Халтурина — было логичным, что первыми газ получали жители района вокруг Порохового завода. Газета «Советская Татария» написала об этом трогательную заметку:

«Вчера в 10 часов 30 минут утра была открыта задвижка, установленная между газопроводом высокого давления и распределительным пунктом. Ровно в 12 часов член пусковой комиссии инженер А. Лернер зажег первую газовую горелку в квартире №30. Хозяйка квартиры врач Людмила Александровна Гусева очень довольна. Сама зажгла все четыре горелки плиты, а затем и духовку. Она поблагодарила всех, кто вложил свой труд в газификацию дома… Затем газ был дан в квартиру №31. Посмотреть, как будет гореть плита, зашли на кухню хозяева квартиры — шофер Дмитрий Семенов и его жена Анастасия Степашина. Хозяйка сразу же решила варить обед».

В 1955-м протянули вторую ветку газопровода — через Арское поле, к центру города. В Лядском садике построили первый в Казани газораспределительный пункт. Второй появился чуть позже в черноозерском парке. В 1956 году газ дали в квартиры на улицах Комлева (Муштари), Молотова (Большая Красная), Карла Маркса и Горького.

Производственные службы «Казаньгоргаза» в 1959—1969 годах располагались в здании лавок Сенного базара на Кирова. Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Казань»

1 июля 1955 года было создано Казанское управление магистральных газопроводов — от него ведет родословную «Таттрансгаз», который сегодня мы знаем как «Газпром трансгаз Казань».

Оно должно было обеспечивать транспорт попутного нефтяного газа по газопроводу Миннибаево — Казань в столицу и по газопроводу Миннибаево — Уруссу — Тубанкуль в Бугульму и на Уруссинскую ГРЭС. Казанское УМГ было также заказчиком строительства газопровода Казань — Горький. На 1 января 1956 года трассовики из ТАССР обслуживали 376 километров газопроводов.

Бугульма встретила газ весной 1956 года: первыми его получили кирпичный завод, мясокомбинат, хлебозавод и несколько пятиэтажек.

Шло время, в 1957—1962 годах, чтобы газифицировать крупные предприятия Казани, в столице построили две магистрали высокого давления: на 17 километров — в сторону Ленинского района (сейчас мы его знаем как Московский), с ответвлением на Компрессорный завод, и семикилометровую южную магистраль до ТЭЦ №1. В городе построили распределительные сети среднего давления общей протяженностью 40 километров, сети низкого давления (300 километров), которые покрыли всю газоснабжаемую зону города. 20 регуляторных пунктов редуцировали газ с высокого на среднее и низкое давление, газопроходы через реки и железнодорожные пути.

Оператор головной насосной станции газопровода на рабочем месте, конец 1950-х годов. Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Казань»

Город и районы республики медленно, но верно газифицировались, и на заводе «Сантехприбор», построенном в Казани в 1950-х, производили первые в ТАССР газовые плиты для квартир. Первая четырехконфорочная газовая плита была выпущена на заводе 5 сентября 1958 года.

К 1957 году начали газифицировать юные города нефтяников Альметьевск и Лениногорск, тихое Азнакаево и старинный Чистополь. Чтобы обслуживать постоянно сдававшиеся в эксплуатацию газопроводы, было организовано Миннибаевское районное управление (впоследствии оно выросло в Альметьевское линейное производственное управление магистральных газопроводов). В число объектов районного управления вошли газопроводы Миннибаево — Казань, Миннибаево — Тубанкуль и пять распределительных станций (по одной — в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и две в Уруссу).

Лениногорская газонаполнительная станция, 1950-е гг. Фото предоставлено ООО «Газпром трансгаз Казань»

Первое коммунальное предприятие Лениногорска — трест «Лениногорскгаз» был образован 1 ноября 1958 года. Он находился в маленьком деревянном домике на окраине строившегося города.

Конечно, трудности в газоснабжении в республике были: до ТАССР еще не дотянули уренгойский и оренбургский газ. Единственным источником голубого топлива был попутный газ, который перерабатывал Миннибаевский газобензиновый завод (1955 года постройки).

Головная насосная станция Миннибаевского газобензинового завода, конец 1950-х годов

С первых дней существования Казанского управления магистральных газопроводов защиту интересов газовиков взяла на себя профсоюзная организация. Она и сегодня работает на благо трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Казань», укрепляя корпоративный дух и оказывая адресную поддержку тем, кому это особенно нужно.

Людмила Губаева