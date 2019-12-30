Фотомарафон «100-летие ТАССР»: работники треста «Казаньгоргаз» на майской демонстрации
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 134-я
Когда в Татарии начали осваивать первые нефтяные месторождения, попутный газ, выходивший из скважин вместе с нефтью, просто сжигали на факелах: не было ни технических, ни технологических возможностей транспортировать его. Но в середине 1950-х газовая отрасль начала динамично развиваться: из второстепенного сырья газ должен был превратиться в один из столпов отечественной энергетики. О том, как республика получила свой первый газ, как строилась сеть магистралей, как рождалась газовая отрасль ТАССР, нам рассказали в ООО «Газпром трансгаз Казань» — организации, которая вот уже 60 лет обеспечивает наличие голубого топлива в каждом населенном пункте, на каждом предприятии республики.
Газовая отрасль ТАССР родилась в 1953 году, когда рядом с нефтяными промыслами начали строить магистральный газопровод Миннибаево — Казань, а параллельно началось строительство Миннибаевского газобензинового завода, первенца нефтеперерабатывающей отрасли Татарии. Отсюда и протянулся 300-километровый газопровод в столицу республики.
Очищенный нефтяной газ дошел до Казани по подземной магистрали в конце декабря 1954 года. Это было торжественным событием: на входе газовой ветки в Казань (там, где сейчас находится комплексная эксплуатационная газовая служба «Горки») построили факел высотой 25 метров. Сначала играл оркестр, произносились речи, а потом по команде открыли задвижку — и по трубе пошел газ. Факел по трубе подожгли пожарные, и он горел целую неделю, знаменуя собой начало новой эры.
Городской трест по эксплуатации газового хозяйства действовал уже с 1 июля 1954 года. В Казани развернулись работы по прокладке городских газопроводов, и вот в марте 1955 года газ пришел к первому потребителю — на Пороховой завод (тогда он назывался Химзаводом имени Ленина).
Газопровод вели от артиллерийского училища к ветеринарному институту, а оттуда через Казанку, через пустоши Заречья (там, где потом вырастет проспект Ямашева) протянули дальше — к Пороховому.
Первый жилой дом в Казани, который газифицировали, до сих пор стоит под номером 20 на улице Степана Халтурина — было логичным, что первыми газ получали жители района вокруг Порохового завода. Газета «Советская Татария» написала об этом трогательную заметку:
«Вчера в 10 часов 30 минут утра была открыта задвижка, установленная между газопроводом высокого давления и распределительным пунктом. Ровно в 12 часов член пусковой комиссии инженер А. Лернер зажег первую газовую горелку в квартире №30. Хозяйка квартиры врач Людмила Александровна Гусева очень довольна. Сама зажгла все четыре горелки плиты, а затем и духовку. Она поблагодарила всех, кто вложил свой труд в газификацию дома… Затем газ был дан в квартиру №31. Посмотреть, как будет гореть плита, зашли на кухню хозяева квартиры — шофер Дмитрий Семенов и его жена Анастасия Степашина. Хозяйка сразу же решила варить обед».
В 1955-м протянули вторую ветку газопровода — через Арское поле, к центру города. В Лядском садике построили первый в Казани газораспределительный пункт. Второй появился чуть позже в черноозерском парке. В 1956 году газ дали в квартиры на улицах Комлева (Муштари), Молотова (Большая Красная), Карла Маркса и Горького.
1 июля 1955 года было создано Казанское управление магистральных газопроводов — от него ведет родословную «Таттрансгаз», который сегодня мы знаем как «Газпром трансгаз Казань».
Оно должно было обеспечивать транспорт попутного нефтяного газа по газопроводу Миннибаево — Казань в столицу и по газопроводу Миннибаево — Уруссу — Тубанкуль в Бугульму и на Уруссинскую ГРЭС. Казанское УМГ было также заказчиком строительства газопровода Казань — Горький. На 1 января 1956 года трассовики из ТАССР обслуживали 376 километров газопроводов.
Бугульма встретила газ весной 1956 года: первыми его получили кирпичный завод, мясокомбинат, хлебозавод и несколько пятиэтажек.
Шло время, в 1957—1962 годах, чтобы газифицировать крупные предприятия Казани, в столице построили две магистрали высокого давления: на 17 километров — в сторону Ленинского района (сейчас мы его знаем как Московский), с ответвлением на Компрессорный завод, и семикилометровую южную магистраль до ТЭЦ №1. В городе построили распределительные сети среднего давления общей протяженностью 40 километров, сети низкого давления (300 километров), которые покрыли всю газоснабжаемую зону города. 20 регуляторных пунктов редуцировали газ с высокого на среднее и низкое давление, газопроходы через реки и железнодорожные пути.
Город и районы республики медленно, но верно газифицировались, и на заводе «Сантехприбор», построенном в Казани в 1950-х, производили первые в ТАССР газовые плиты для квартир. Первая четырехконфорочная газовая плита была выпущена на заводе 5 сентября 1958 года.
К 1957 году начали газифицировать юные города нефтяников Альметьевск и Лениногорск, тихое Азнакаево и старинный Чистополь. Чтобы обслуживать постоянно сдававшиеся в эксплуатацию газопроводы, было организовано Миннибаевское районное управление (впоследствии оно выросло в Альметьевское линейное производственное управление магистральных газопроводов). В число объектов районного управления вошли газопроводы Миннибаево — Казань, Миннибаево — Тубанкуль и пять распределительных станций (по одной — в Альметьевске, Бугульме, Лениногорске и две в Уруссу).
Первое коммунальное предприятие Лениногорска — трест «Лениногорскгаз» был образован 1 ноября 1958 года. Он находился в маленьком деревянном домике на окраине строившегося города.
Конечно, трудности в газоснабжении в республике были: до ТАССР еще не дотянули уренгойский и оренбургский газ. Единственным источником голубого топлива был попутный газ, который перерабатывал Миннибаевский газобензиновый завод (1955 года постройки).
С первых дней существования Казанского управления магистральных газопроводов защиту интересов газовиков взяла на себя профсоюзная организация. Она и сегодня работает на благо трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Казань», укрепляя корпоративный дух и оказывая адресную поддержку тем, кому это особенно нужно.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит ООО «Газпром трансгаз Казань».
ООО «Газпром трансгаз Казань» (прежнее наименование — ООО «Таттрансгаз») образовано в 1955 году, после пуска в эксплуатацию магистрального газопровода Миннибаево — Казань, который по протяженности стал третьим газопроводом, построенным в СССР в послевоенные годы и первым в Татарстане. За историю своего развития предприятие внесло значительный вклад в экономику и развитие социальной сферы региона.
Ежегодно ООО «Газпром трансгаз Казань» транспортирует в центральные регионы Российской Федерации, страны ближнего и дальнего зарубежья более 260 млрд куб. м природного газа, в том числе более 17 млрд куб. м газа в РТ. Протяженность обслуживаемых магистральных газопроводов составляет более 5,7 тысячи километров, распределительные газопроводы имеют протяженность более 41 тысячи километров.
В топливно-энергетическом комплексе Республики Татарстан газ составляет свыше 95%.
комментарии
Это и есть настоящая История ТАССР - добыча ресурсов, производство товаров и повседневный быт казанцев и татарстанцев.
Приход в Казань газа это целая эпоха.
Хотя конечно ещё в 19 веке в Казани был построен уникальный газовый завод для освещения улиц и домов газом из нефтяных остатков.
Пересмотрю фотографии и перечитаю текст ещё раз (а может и больше) - очень увлекательно и исторично.
И даже лозунг "Слава КПСС" на газораспределительной станции несёт огромную смысловую нагрузку.
Спасибо автору, РВ и ООО «Газпром трансгаз Казань» за сохранение Истории.
Ещё раз убеждаюсь, что уникальный ежедневный проект "100-летие ТАССР" требует "бумажного" воплощения в виде книги, фото-альбома.
Спасибо.
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/161994-fotomarafon-100-letie-tatarstana-rabotniki-tresta-kazangorgaz-na-mayskoy-demonstracii
И это правильно! И это верная дорога! С Днем рождения СССР, товарищи!
Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик[~ 8], также СССР, Советский Союз, Союз ССР[2], — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и Восточной Азии. СССР на момент распада занимал почти 1⁄6 часть обитаемой суши Земли[3] с населением в 294 млн человек, а также 2-е место в мире по уровню промышленного производства — (16,5 %) мирового объёма и 7-е место в мире по уровню национального дохода (3,4 %)[4]. Образован на территории, которую к 1917 году занимала Российская империя без Финляндии, части Польского царства и некоторых других территорий.
После октябрьской социалистической революции в 1917 году и победы коммунистов в гражданской войне, 30 декабря 1922 года был образован СССР путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в Москве, с сохранением де-юре за каждой союзной республикой права свободного выхода из Союза[5].
Из-за низкой эффективности экономической системы, сильной зависимости от цен на энергоресурсы, неподъёмной для СССР гонки вооружений[источник не указан 99 дней], массового дефицита товаров, межнациональных противоречий и других причин во второй половине 1980-х годов в СССР произошёл экономический и политический кризис[15]. Обострилось внутреннее политическое противостояние. Попытки реформирования советской системы: демократизация, переход к рыночной экономике и многопартийности, не помогли решить накопившиеся противоречия и в конечном счёте привели к распаду СССР. В 1989 году произошёл распад Организации Варшавского договора и СЭВ. В 1988—1991 годах произошёл ряд законодательных конфликтов между союзным центром и союзными республиками.
17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР, на котором 77,85 % граждан советских республик, принявших участие в референдуме, высказались за сохранение союза как обновлённой Федерации равноправных социалистических суверенных республик[~ 9]. 19—21 августа 1991 года в Москве произошло противостояние властей СССР и РСФСР, что привело к массовым демонстрациям у Белого дома в поддержку президента РСФСР Б. Н. Ельцина. Общая нерешительность руководства ГКЧП СССР привела к их поражению и самороспуску. 8 декабря 1991 года тремя государствами-учредителями были подписаны Соглашения о прекращении деятельности СССР и создании СНГ[16]. 26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР[17].
До провозглашения социализма в СССР Конституцией 1936 года в СССР официально провозглашалась диктатура пролетариата и крестьянства.