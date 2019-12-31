2020-е: 8 миллиардов землян, полеты на Луну и «I’ll be back» от Терминатора

Путешествие во времени накануне нового десятилетия

Фото: NASA

Стремительно и с шлейфом бурных событий 2010-х человечество входит в новый год. Мы же немного ускорим этот процесс и заглянем сразу на десятилетие вперед — и скажем сразу, что 2020-е тоже обещают быть нескучными. Новые небоскребы, мосты и метро, исследования Луны, Марса и темной материи, астероиды и затмения, а также зарубки в будущем, оставленные фантастами и футурологами в книгах и фильмах — об этом и многом другом в обзоре «Реального времени».

К своему столетию Татарстан получит культурные комплексы и спортивные объекты

В самом ближайшем будущем Татарстан отметит 100-летие образования республики. Указ о его праздновании подписал президент РФ Владимир Путин. К юбилею регион готовится уже давно — наводит порядок и обновляется.

Название «100-летия ТАССР» уже присвоили автомагистрали в Приволжском районе Казани на участке БКК между улицами Мидхата Булатова и Борисковской. После реконструкции заработали культурные центры «Сайдаш», «Московский», ДК им. Ленина. Близятся к завершению работы в домах культуры в Дербышках, Юдино, в Алафузовском театре. В третьем квартале 2020 года завершится реконструкция НКЦ. В республике построят еще одну ледовую арену и четыре крытых футбольных манежа — два в Казани, по одному в Набережных Челнах и Нижнекамске.



Важнейшим событием 2020 года называют юбилей Победы и татарстанские власти. Фото Максима Платонова

75-летие Победы

Многие события и проекты следующего года посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, из Ханты-Мансийска стартует масштабная медиаэкспедиция на автомобилях «Победа» — общественники, историки, журналисты проедут через Россию, страны Скандинавии, Восточной Европы, Балканы до реки Эльбы в немецком городе Торгау. Планируется, что колонна примет участие в Параде Победы на Красной площади, а вскоре по итогам экспедиции появится фильм. Официальный сайт MAY9.RU который обновляется каждые 5 лет, начал работу к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной.

Важнейшим событием 2020 года называют юбилей Победы и татарстанские власти. На недавней предновогодней встрече с журналистами президент РТ Рустам Минниханов рассказал: «1300 участников (ветеранов войны) в прошлом году были! Я не знаю, сколько придут на это 9 Мая. Но я просто помню, когда был главой администрации на Высокой Горе, на 50-летие у нас только там пришли 1 350 участников войны. Понятно, у нас есть тыловики, блокадники. Но число тех людей, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, неумолимо сокращается. Порядок цифр примерно такой. К сожалению, это так. Но хотелось бы, чтобы подобное стало хорошим поводом для патриотического воспитания молодежи, и таким образом выразить дань уважения. <...> Первое мероприятие уже провели, в концертном зале имени Ильгама Шакирова. Очень хороший концерт, чудесное мероприятие. Первые награжденные — 22 человека. Дальше эта работа будет идти».

Перепись-2020

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, для отдаленных и труднодоступных территорий России она начнется 1 апреля и закончится 20 декабря. По словам главы Росстата Павла Малкова, ориентировочная стоимость проведения переписи составит около 33 млрд рублей.

Главное отличие от предыдущего учета населения десятилетней давности — онлайн-процедура на портале «Госуслуги». В ходе первой экспериментальной российской интернет-переписи 2018 года свои данные внесли в некоторых регионах, например, на Камчатке и Сахалине более 40 процентов населения. Самостоятельно пройти процедуру можно на стационарном переписном участке, например, в МФЦ или в школе. Для переписи на дому волонтерам раздадут около 360 тысяч планшетов.

Предварительные итоги мероприятия мы узнаем в апреле 2021 года, а полная и официальная информация будет опубликована в конце 2023 года.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Фото tatar-inform.ru

Шесть затмений, башкирская фольклориада и просто космос

Время переформатировало участие стран в Киотском протоколе, первом в истории международном документе об охране природы. В будущем году истечет срок его второго соглашения, которое не работало так, как изначально было задумано. И в 2019 году Россия уже присоединилась к Парижским соглашениям, согласно которым до 2030 года сокращение вредных выбросов от нашей страны составит до 60 процентов.



16-й чемпионат Европы по футболу 2020 года по случаю 60-летия турнира продлится с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА).

В 2020 году достроят Всемирный торговый центр в финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке. После теракта 2001 года и ввода нескольких заново отстроенных зданий — на очереди небоскреб «2-го ВТЦ».

В 2020 году космос удивит человечество двумя солнечными и четырьмя лунными затмениями. Тем временем в «межпланетную гонку», помимо России и США, включились страны Европы, Япония, Индия и Китай, у которых есть свои лунные программы. NASA собирается прекратить финансирование МКС и перейти к коммерческому использованию станции. Взамен в 2020 году на лунной орбите американцы начнут строить новую станцию «Гейтуэй», где создадут запасы топлива для будущих экспедиций в дальний космос, в том числе на Марс. На околоземную орбиту, по американскому плану, грузы и космонавтов смогут возить все желающие частные компании.

А Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит в 2020 году аппарат «Евклид», чтобы посредством очень точного измерения разобраться в невидимой субстанции — темной материи и еще более загадочной темной энергии, которая, как надеются ученые, объяснит, почему пространство не просто расширяется, а делает это с постоянно увеличивающейся скоростью.

NASA собирается прекратить финансирование МКС и перейти к коммерческому использованию станции. Фото spaceflight.nasa.gov

Россиянам обещают, что в следующем году резко сократится время на дорогу от Керчи до Севастополя (250 км), на которую путешественники тратят от 5 до 8 часов — в сентябре 2020 года откроют федеральную четырехполосную трассу «Таврида» с расчетной скоростью движения 110 км/час и надземными пешеходными переходами.

VI Всемирный фестиваль фольклора с 18 июля по 1 августа соберет в Башкирии около 100 коллективов артистов, а также ремесленников и поваров с пяти континентов. В этом году уже получены заявки от 73 стран.

Жмем на педаль и оказываемся в 2021-м.

Фонтаны Петра I, стандарты школьников и второй адронный коллайдер

В этом году будет отмечаться 300-летие знаменитых фонтанов и каскадов Петергофа. Замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы французскому Версалю, возник у Петра I в 1714 году после победы русского флота над шведами при Гангуте.

В 2021-м же примут новые школьные стандарты, у которых хватает критиков. Их обсуждали на протяжении последнего времени общественники, политики, педагоги. Министр просвещения РФ Ольга Васильева успокоила общественность, заявив, что стандарты «не ограничат возможности творчески работающих учителей или потенциал инновационных школ. Но мы хотим гарантировать семье и ученику тот оптимальный и понятный набор результатов обучения и воспитания, который соответствует его возрасту». Действующий стандарт содержит только общие размытые формулировки, как результат, по отдельным предметам существует 15—17 разных вариантов учебников. И если ученик переходит из школы в школу, встроиться в учебу на новом месте ему бывает сложно. В новой версии ФГОС очень подробно прописано, какой минимум и в каком классе должен освоить ученик.

Вместе со школьными стандартами повторно запустят обновленный Большой адронный коллайдер. Второй БАК в течение трех лет проверит стандартную модель, которая описывает взаимодействие всех известных науке элементарных частиц.



В 2021 году будет отмечаться 300-летие знаменитых фонтанов и каскадов Петергофа. Фото Alex 'Florstein' Fedorov / wikipedia.org

Переносимся в 2022 год.

Кольцевая в Москве, победа «зеленых» в Германии и звездный взрыв



В столице завершат строительство Большой кольцевой линии московского метро, которая будет перевозить в два раза больше пассажиров, чем сегодня МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы, по некоторым направлениям в два-три раза сократится время в пути.

Канцлер Германии Ангела Меркель вынуждена была подчиниться настроению «зеленых» — последняя из 17 немецких атомных электростанций все-таки закроется в 2022 году. Помимо возобновляемых источников электроэнергии, власти планируют построить вместо АЭС девять газовых электростанций.

Астрономы обещают, что в 2022 году люди на протяжении нескольких дней будут наблюдать зарево в небе. Две звезды в созвездии Лебедя, находящиеся в 1800 световых лет от Земли, врежутся друг в друга и погибнут. Испустив много света и энергии, они родят красную сверхновую звезду, увеличив ее яркость в десять тысяч раз.

Пекин встретит спортивных болельщиков на зимней Олимпиаде, а Катар — летом на чемпионате мира по футболу. С 26 августа по 11 сентября в 10 городах России, в том числе в Казани, пройдет 20-й чемпионат мира по волейболу среди мужчин с участием 24 национальных сборных команд (санкции WADA, вероятнее всего, на это не повлияют).

Back in the USSR

30 декабря ностальгирующие по старым добрым временам отметят 100-летие со дня подписания договора о создании СССР.

Мгновение — и мы в 2023-м.

Конгресс ботаников и мост из Европы в Азию

Он примечателен тем, что XX международный ботанический конгресс пройдет в пестром Рио-де-Жанейро, а в Турции построят мост длиной почти 4 км через пролив Дарданеллы между Эгейским и Мраморным морями, который соединит Европу и Азию.

Летим на встречу с 2024 годом.

Двух астронавтов отправят на Луну

Через полвека с небольшим американцы повторят высадку на Луне. Они отправят туда двух астронавтов и уже надолго — на спутнике Земли и окололунной орбите будут проведены исследования. Готовится и отправка на Марс первого экипажа из четырех человек. В этом же году ожидается два лунных и два солнечных затмения. Одно из них, полное, жители Мексики, США и Канады будут наблюдать днем 8 апреля. А Париж примет 38-е Олимпийские летние игры.

Машина времени несет нас в 2025-й.

Крепостное право не отменили, но след оставили

14 декабря 2025 года будет отмечаться 200-летие восстания декабристов. Фото wikipedia.org (В. Ф. Тимм «Декабристы на Сенатской площади»)

14 декабря 2025 года будет отмечаться 200-летие восстания декабристов. Мятеж организовала группа дворян-единомышленников, многие из них были офицерами гвардии. Декабристы добивались упразднения самодержавия и отмены крепостного права. Восстание имело сильнейший резонанс в России и значительно повлияло на общественно-политическую жизнь последующей эпохи правления Николая I.



На планете станет теснее, а Казань готовится к «большой воде»

В 2025 году численность землян превысит 8 миллиардов. С 1990 года эта цифра росла медленнее, чем раньше, но тем не менее продолжает устойчиво увеличиваться (в 2002 году — на 74 млн, в 2014-м — на 87 млн). По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось. В 2009 году впервые за всю историю человечества численность городского населения сравнялась с численностью сельского, составив 3,4 млрд человек.

Самое крупное в мире государство по численности населения — по-прежнему Китай, но как раз в 2025 году его может догнать Индия. После распада Советского Союза третьим государством по численности населения стали США, где проживают более 300 млн человек. Индонезия, Бразилия занимают четвертое и пятое места, Пакистан, Нигерия, Бангладеш и Россия — шестое, седьмое, восьмое и девятое соответственно.

Казань готовится к чемпионату мира по водным видам спорта, второму в истории столицы Татарстана. Фото Олега Тихонова

Казань готовится к чемпионату мира по водным видам спорта, второму в истории столицы Татарстана. Договоры в рамках подготовки к мировому первенству никто не отменял, поэтому работа идет по плану. К началу соревнований собираются построить универсальный спортивный комплекс для международных мероприятий. Напомним, в прошлом водном мундиале в Казани участвовали 2,5 тыс. спортсменов. Проведение чемпионата обошлось в 3,5 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей были направлены из бюджета Татарстана. Экономический эффект был оценен в 9,2 млрд рублей.



На 10 знаков меньше и в 30 раз мощнее

В 2025 году Казахстан окончательно перейдет на латиницу. Жители страны будут использовать не 42 буквы, как раньше, а лишь 32. Этот переход обойдется Казахстану в 2 млрд рублей, на переиздание школьных учебников уйдет еще около 350 млн рублей.

Швеция построит ускоритель частиц для расщепления ядра, в 30 раз больше и мощнее, чем существующие подобные объекты. Выйдут из строя радиоизотопные термоэлектрические генераторы американских космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенных в 1977 году для исследования дальнего космоса. Связь с космическими аппаратами пропадет, и их миссия завершится.

Во французском городе Кадараш в 2025 году собираются запустить экспериментальный международный термоядерный реактор ИТЭР стоимостью более 15 млрд евро, разработки которого начинал еще Советский Союз. В проекте принимают участие Евросоюз, Россия, США, Китай, Индия, Южная Корея и Япония.

Переносимся в 2026 год.

Собор — на финише, футбол в трех странах

В Барселоне случится долгожданное чудо — планируется открыть знаменитый туристический долгострой, собор Саграда Фамилия, к 100-летию его проектировщика Антонио Гауди. Фото fshoq.com

В Барселоне случится долгожданное чудо — планируется открыть знаменитый туристический долгострой, собор Саграда Фамилия, к 100-летию его проектировщика Антонио Гауди. Сооружение, которое возводят с 1882 года, станет самой высокой церковью в мире и самым высоким зданием Барселоны.



А в США, Канаду и Мексику съедутся фанаты на 25-й чемпионат мира по футболу.

Земляне атакуют Луну

Жители северной части России увидят полное солнечное затмение. К небу земляне особенно устремятся во второй половине 2020-х годов. Разные страны пристально изучают Луну, например, китайский аппарат уже спустился на обратную ее сторону, а индийский зонд, прилунившись, потерял связь с Землей. На спутнике нашей планеты и ее орбите планируют размещать базы; целью десанта на Луну является дальнейшее освоение космоса и высадка на Марс.

Европейское космическое агентство планирует построить и запустить еще один телескоп PLATO. Он будет искать двойников Земли и обитаемые экзопланеты. Наблюдая за «вибрациями» звезд, PLATO охарактеризует их свойства, измерит возраст, массу и размеры, а также вычислит все эти параметры для их планет. По мнению экспертов, телескоп совершит настоящую революцию в поиске экзопланет.

В этом же году агентство планирует отправить непилотируемый аппарат на Марс по программе «Аврора».

В середине 2020-х годов Россия собирается развернуть свою программу на окололунной орбите.



Разные страны пристально изучают Луну. Фото wikipedia.org

Искусственный интеллект в трех форматах



2026 год угодил сразу в несколько произведений фантастов XX века. В фильме 1927 года «Метрополис» немецкого режиссера Фрица Ланга действие разворачивается через 99 лет. Изобретатель Ротванг собрал женщину-робота — совершенного человека будущего.

В изданном в 1950 году рассказе Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» главные герои — машины, которые после катастрофы и гибели людей продолжают управлять домом. Случайно возникший на кухне пожар пожирает и центральный управляющий компьютер дома. На следующее утро в радиоактивном рассвете в уцелевшей стене остается один-единственный голос, без конца повторяющий: «Сегодня 5 августа 2026 года».

В 1984 году Назим Туляходжаев снял по мотивам рассказа Брэдбери одноименный мультфильм на студии «Узбекфильм». Персонажи в версии режиссера успели подготовиться к катастрофе. Мультфильм получил главные призы международных кинофестивалей в Лейпциге, Бильбао и Всесоюзного кинофестиваля в Минске.

А за окном нашей машины времени уже 2027 год.

Прощание с «Нивой», японская скорость и астероид в зоне видимости

В этом году АвтоВАЗ планирует прекратить выпуск автомобиля Lada 4х4. Япония же запустит первую линию магнитнолевитационной железной дороги. Путь в 438 километров из Токио до Осаки будет занимать у японцев около часа.

7 августа на минимальном расстоянии от Земли — 388 960 км (одного радиуса лунной орбиты) — пройдет астероид 1999 АN 10. В это время на небе нашей планеты космическое тело достигнет максимума своей яркости, его можно будет увидеть в хороший бинокль. В результате сближения астероид испытает сильное гравитационное воздействие Земли, которое должно будет увести его с опасной траектории и так изменит его орбиту, что он уже никогда не сблизится с нашей планетой.

Следующая остановка — 2028-й.

Венеция, расположенная на 118 островах Адриатического моря, может полностью уйти под воду к 2100 году. А в 2028 году ее еще не затопит полностью, но она будет не пригодна для жизни. Фото pixabay.com

Венеции море по колено, три встречи с Апофисом



Венеция, расположенная на 118 островах Адриатического моря, может полностью уйти под воду к 2100 году. А в 2028 году ее еще не затопит полностью, но она будет не пригодна для жизни.

Еще одно небесное тело пройдет мимо Земли, но астероид Апофис 2004 MN4 окажется в 10 раз ближе, чем прошлогодний путник — всего в 38 400 километрах. Астероид открыли в 2005 году. После прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения НАСА заявили, что возможность столкновения с Землей при очередном сближении исключена.

10 лет пролетели незаметно.

Прилунение россиян, сувениры для инопланетян и возвращение Терминатора

Все будущее десятилетие Россия будет (надеемся) кропотливо трудиться над лунной программой. Концепция исследования и освоения естественного спутника предполагает три этапа до 2040 года. При условии, что не возникнет никаких нештатных ситуаций, на первом этапе «Вылазка» (стоимость около 39 млрд рублей) с 2021 по 2025 годы российские специалисты отработают все технологии на МКС, создадут базовый модуль окололунной станции, испытают пилотируемый корабль «Федерация», который сначала совершит беспилотные облеты спутника, автоматические станции разведают местность Луны. На втором этапе «Форпост» с 2025 года россияне отработают доступ на поверхность спутника, совершат пилотируемые полеты вокруг Луны и подготовку к высадке. Изначально она планировалась на 2029 год.

2029 год — предполагаемая дата победы людей над машинами, которые прибыли из будущего в 1984 год в фильме американского режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор». Кадр из фильма

По мнению ученых, американский зонд New Horizons («Новые горизонты») полностью себя оправдал, уверенно добравшись до карликовой планеты Плутон и сделав ее снимок. Он изучает кольца из небольших объектов в Поясе Койпера, которые окружают Солнце вне пределов зоны, в которой вращаются главные планеты Солнечной системы. Зонд, запущенный более 12 лет назад, достиг новой цели — астероида Ultima Thule на окраине Солнечной системы. Через несколько лет он покинет окрестности пределов Солнечной системы. Интересно, что на борту аппарата имеются сувениры и записи, которые несут знания о человечестве — для установления контакта с предполагаемыми инопланетными цивилизациями.



2029 год — предполагаемая дата победы людей над машинами, которые прибыли из будущего в 1984 год в фильме американского режиссера Джеймса Кэмерона «Терминатор». Картина вышла как раз в 1984 году. С тех пор слово «терминатор» стало нарицательным, а фраза Арнольда Шварценеггера, исполнившего главную роль, «I’ll be back» («Я вернусь») вошла в число самых известных киноцитат.