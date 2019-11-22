Проект реконструкции НКЦ «Казань» стал победителем Международного конкурса НОПРИЗ

Проект реконструкции Национального культурного центра «Казань», разработанный «Татинвестгражданпроектом», стал победителем в номинации «Лучший проект объекта культуры и спорта» VI-го Международного профессионального конкурса на лучший проект НОПРИЗ.

Диплом первой степени и приз специалисту предприятия Билялу Зайнутдинову вручил президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, народный архитектор России Михаил Посохин.

Отмечается, что проект по размещению книгохранилища Национальной библиотеки в здании НКЦ «Казань» был одобрен Минкультуры Татарстана. Сейчас на объекте ведется реконструкция, которая завершится в третьем квартале 2020 года.

В обновленном здании предусмотрены хранилища, читальные зоны на первом и втором этажах с различной вместимостью залов. Также в здании будет актовый зал, конференц-зал, многофункциональный зал, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий, открытые мастерские с 3D-принтерами для проведения мастер-классов.

Всего в этом году на конкурс было представлено порядка 500 работ, в том числе из Белоруссии, Киргизии, Казахстана. Мероприятие проводится под эгидой Российской академии художеств. Обязательным условием конкурса является применение инновационных технологий в строительной отрасли России и мира, передает пресс-служба Минстроительства РТ.

Ранее «Реальное время» рассказывало о начале реставрации скульптуры «Хоррият» с постамента НКЦ.