Как татарин из Ульяновска получил медаль от Эрдогана за труд о Золотой Орде

Исследование заняло у профессора около пяти лет, часть этого времени ему пришлось провести в Иране, изучая персидский язык для работы с источниками

Президент Турции Реджеп Эрдоган наградил лучшие умы страны медалями частного фонда «Организация развития и поддержки науки». Чествовали трех ученых, внесших наибольший вклад в развитие научной мысли, среди которых был и Ильяс Камалов — татарин родом из Ульяновска, много лет назад переехавший в Турцию и ставший профессором Стамбульского университета изящных искусств им. Мимара Синана. Наш земляк доктор исторических наук Камалов удостоился почетной награды от Эрдогана за научный труд «Влияние Золотой Орды на Русь», где он подробно изучает последствия контактов золотоордынцев с населением и правителями Руси. Подробнее о результатах своей работы и жизни на чужбине Ильяс Камалов рассказал корреспонденту «Реального времени».

«После стольких лет учебы я уже так привык к Турции, что мыслей о возвращении не возникло»

Профессор Стамбульского университета Ильяс Камалов родился в 1978 году в селе Филипповка Мелекесского района Ульяновской области. Всю юность провел в Ульяновске, получив высшее образование в местном университете на историческом отделении.

— После учебы у меня появилась возможность уехать в Турцию: получить образование с государственной стипендией в Университете Мармара, одном из старейших университетов страны. Я решил ею воспользоваться и уехал. В этом же университете я оканчивал аспирантуру. Затем последовала докторантура Стамбульского университета изящных искусств им. Мимара Синана. После стольких лет учебы я уже так привык к Турции, что мыслей о возвращении не возникало, тем более что здесь было предложение о работе, — вспоминает профессор.

В течение нескольких лет Ильяс Камалов работал в Анкаре, сначала в Турецком историческом обществе, затем в Центре политических исследований. В 2012 году он получил гражданство Турции. Сейчас историк вернулся в университет Синана уже в статусе профессора. Ильяс Камалов преподает, ведет курсы по истории России и Волго-Уральского региона, Золотой Орды, татарских ханств, монголов, активно занимается научной работой.

— Моя семья до сих пор живет под Ульяновском, да и в России я бываю часто: два, три, иногда четыре раза в год, много занимаюсь переводами исследований российских ученых на турецкий язык, но переезжать не собираюсь. В государственных университетах Турции хорошая оплата и созданы все условия для научных исследований. И тот факт, что награду от всей социальной сферы получил я за свои исследования, уже о многом говорит, — отметил в беседе с «Реальным временем» Ильяс Камалов.



Ханы Золотой Орды поддержали становление царской Руси и «лучший период в истории РПЦ»

Научная работа «Влияние Золотой Орды на Русь» в свое время стала основой докторской диссертации Ильяса Камалова, защищенной в Стамбуле в 2008 году. Впоследствии, в 2009-м, труд вышел в формате книги, а несколько позже книга была переведена на русский язык и издана казанским Институтом истории им. Ш. Марджани Академии наук Татарстана.

— Книга посвящена влиянию Золотой Орды на Русь: на образование Российского государства, влияние хана Золотой Орды на политику Руси в дипломатической сфере, в политической, экономической, торговой, даже в сфере языка и литературы. Я постарался затронуть все сферы соприкосновения и влияния Золотой Орды на Русь, в этом ее главная ценность, — объяснил Ильяс Камалов.

В частности, в своем труде профессор описывает практику переписей населения, которую ввели в русских землях ханы Золотой Орды для более эффективного управления местными княжествами, системы сбора налогов и войск, в том числе из числа рабов, для своих походов. Хотя говорить только о насильственно навязанных ханами методах нельзя, подчеркивает Камалов, утверждая, что заложение основ царской Руси стало возможным во многом именно благодаря их поддержке, содействию московским князям, передаче им многих прав и льгот.

«Я постарался затронуть все сферы соприкосновения и влияния Золотой Орды на Русь, в этом ее главная ценность», — объяснил Ильяс Камалов

«Ханы Золотой Орды, охранявшие Московское княжество как от других русских княжеств, так и от иностранных врагов, в то же время поддержали русские земли против латинского и литовского экспансионизма и, таким образом, воспрепятствовали католизации русских земель. Русская православная церковь, освобожденная от всех налогов и обязательств, при Золотой Орде пережила лучший период в своей истории. Усилившаяся в этот период РПЦ, поддерживая Московское княжество и сплотив народ, внесла свою лепту в образование царской Руси и распространение христианства на всех русских землях», — утверждает ученый в монографии.

Русские князья переняли у ханов многие методы и принципы административного управления и знаки верховной власти, например владение землями, а упразднение вече (городских собраний) повысило князей до положения единственного правителя русских земель. При Золотой Орде бояре лишились возможности находиться в оппозиции к князьям, все попытки жестко подавлялись уже с двух сторон, а потому статус князя еще больше утверждался.

Ученый прослеживает связь между влиянием Золотой Орды и началом периода рабства на Руси в конце XVI — начале XVII века. Подробно останавливается он и на причинах чрезмерного влияния Золотой Орды на русские госорганизации, в частности на миграции большого количества влиятельных ордынских государственных деятелей в русские земли. При Золотой Орде русские города развивались, увеличивалась земледельческая деятельность, оживилась торговля, утверждает автор.

«Хотя, как утверждают русские хроники, в период монгольских завоеваний много городов было разрушено, еще до окончания военных походов монголы пытались как восстанавливать разрушенные города, так и строить новые. Потому что существование городов и экономическое развитие новых земель было выгодно для монголов. Хотя монгольские походы и прекратили развитие различных видов искусства и ремесла, не прошло много времени, как производство возобновилось, и такие города, как Москва, Тверь, стали новыми центрами производства», — пишет Ильяс Камалов.

Сейчас в Турции споры о влиянии Золотой Орды на Русь ведутся не настолько остро, как в России, рассказал профессор, и они не политизированы, но интерес к истории этого великого государства, татарских ханств и вообще к истории тюркских народов сохраняется очень высокий.

Русская дипломатия также попала под существенное положительное влияние Золотой Орды. Согласно утверждениям ученого, русские перенимали правила и дипломатические традиции у тюрков и монголов. Это сильно помогло им в отношениях с восточными странами, в переписке с которыми русские использовали татарский язык, отмечает автор. В целом почти трехвековое господство Золотой Орды способствовало не разрушению и отставанию русских княжеств, а их развитию и «занятию важного положения на международной арене».

«Я не первый, кто изучал влияние Золотой Орды на Русь, но, я думаю, моя работа самая обширная»

Исследования заняли порядка пяти лет. Профессор приступил к работе еще в середине 2003 года. Все это время он работал в российских и турецких хранилищах: изучал русские летописи в архивах Москвы и Санкт-Петербурга, ярлыки ханов Золотой Орды в Государственном Османском архиве премьер-министра Турции, персидские и арабские источники, в которых содержится большое количество информации по истории и культуре ордынцев. Некоторое время Ильясу Камалову пришлось даже провести в Иране, изучая персидский язык.

— Список источников очень внушительный, поэтому мне удалось собрать наиболее полную информацию. Изучение истории Золотой Орды тоже имеет свою историю. Исследования были начаты еще во времена царской России, во времена Советского Союза было запрещено исследовать эту тему. И только после распада СССР число работ по этой тематике увеличилось, — подчеркнул он. — Конечно, я не первый в мире, кто изучал влияние Золотой Орды на Русь, но, я думаю, что моя работа самая обширная из всех изданных на сегодняшний день.

Сейчас в Турции споры о влиянии Золотой Орды на Русь ведутся не настолько остро, как в России, рассказал профессор, и они не политизированы, но интерес к истории этого великого государства, татарских ханств и вообще к истории тюркских народов сохраняется очень высокий. Актуален не только вопрос влияния Золотой Орды на Русь, но и самой ее культуры в широком смысле этого слова, поскольку она в какой-то степени стала наследием всех тюркских народов, проживающих в России.

Фрагменты научного труда профессора Ильяса Камалова в публикации использованы с разрешения автора.