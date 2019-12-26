Валентина Апельганец: «Завершать сезон нужно в таких местах, как Кремль»

Большой разговор с самым титулованным из действующих тренеров в российском женском хоккее на траве

Фото: Ринат Назметдинов

Наш разговор с Валентиной Апельганец состоялся буквально за час до церемонии вручения премии «Спортсмен года в Татарстане», на которой, вопреки здравому смыслу, наградой в номинации «Лучший тренер — женщина» была удостоена не специалист, завоевавший в минувшем сезоне с «Динамо-Гипронииавиапром» титул чемпиона страны и два кубка России и признанный ФХТР «Тренером года», а наставник студенческой баскетбольной команды. Ничего страшного, Валентина Андреевна не раз сталкивалась с несправедливостью, что не мешало ей успешно строить карьеру тренера-триумфатора. Однако в беседе наставницы «Динамо-ГАП» с корреспондентом «Реального времени» речь шла, разумеется, не только об успехах.

«Синяя трава» — не тренд, а требование телевидения»



— Валентина Андреевна, на недавнем чествовании команды в казанском Кремле патрон «Динамо-ГАП» Борис Иванович Тихомиров (директор АО «Казанский Гипронииавиапром», — прим. ред.) попросил у президента Татарстана построить для команды арену под крышей. Извините, это не блажь и не утопия? Спрашиваю, потому что у вас летний вид спорта, а вот ваши мужчины-одноклубники — хоккеисты с мячом, которым крытый лед реально нужен, ждут обещанного уже 8 лет?

— Ну почему блажь? А где нам заниматься в зимнее время? В свое время в Советском Союзе было несколько крытых стадионов — два в Москве и один в Ленинграде, которые были загружены большую часть суток и использовались для занятий и подготовки высококлассных команд со всей страны, а также для проведения различных первенств, турниров, включая и международные соревнования.

У нас зимняя страна и большую часть холодного периода, почти полгода, мы занимаемся общефизической и специальной подготовкой, расставаясь с клюшкой на длительный период. А также «прощаемся» с самым главным в нашей деятельности — с игрой. По сути, мы очень мало времени играем зимой.

Фото tatarstan.ru

Ну почему блажь? А где нам заниматься в зимнее время? В свое время в Советском Союзе было несколько крытых стадионов — два в Москве и один в Ленинграде

— Если уж речь пошла о полях, то недавно были трансляции из Индии, с олимпийского отбора — наша мужская сборная играла с хозяевами на синем покрытии. И комментатор сказал, что сейчас такой тренд — «синяя трава». Это так?

— Этот цвет покрытия связан с трансляцией хоккейных матчей по телевидению — для повышения смотрибельности игры, чтобы телезрителям было удобнее следить за быстрым перемещением все-таки маленького мяча на большом игровом пространстве. Так что телевизионщики просят, чтобы было больше контраста, а как такового «синего» стандарта нет.

Возвращаясь к разговору о крытых площадках, скажу, что в Санкт-Петербурге при поддержке комитета по спорту и училища олимпийского резерва №2 реализуется проект программы развития хоккея на траве. На стадионе училища Олимпийского резерва начался монтаж каркасно-надувной конструкции размером 50х32 м для хоккея на траве. Аналогичные залы существуют в Германии и Голландии. На зимней период крышу надувают, сохраняют там плюсовую температуру, а весной сдувают и он превращается в открытую арену.

«О возрождении союзного чемпионата можно мечтать, лежа на диване»

— Традиционный вопрос тренеру, завоевавшему два титула подряд (первые в истории «Динамо-ГАП», — прим. ред.). Что было труднее — выиграть первые золотые медали, как в 2018-м, или удержаться на вершине, как в этом сезоне?

— Я бы так не ставила вопрос — что труднее. Каждый год не простой. В каждом сезоне есть свои вершины, есть трудные прямые и есть, соответственно, спады. Какие-то компоненты в плюсовой категории, а что-то, наоборот, в минус уходит. Это постоянно колеблется. В прошлом году у нас, к примеру, состав не был таким сбалансированным, как в нынешнем. В этом сезоне у нас появился ряд игроков классного уровня, но опять же им надо было сыграться. Окрепла молодежь. Машина сразу не поедет, нужна обкатка. Так и для классной игры команде нужны «шлифовка и обкатка», читай, игровая практика. А мы выходим из «зимней спячки» и сразу же попадаем на такие соревнования, как Кубок и Суперкубок России. Для подготовки к ним нужно ехать куда-то и играть. А куда? В теплые страны — это очень далеко и дорого, в ближнем зарубежье единственной отдушиной остается Кубок Содружества в Белоруссии. В апреле этого года мы приняли участие в этом турнире, на раннем этапе перед стартом нового спортивного сезона получили хорошую возможность оценить уровень зимней подготовки, проанализировать состояние основных компонентов игры, соответствия спортивной формы игроков. И наметить дальнейшие пути в улучшении игры и боевой формы команды.

— Где именно проходил Кубок Содружества?

— В Барановичах. Это традиционный международный турнир, в котором принимают участие ведущие белорусские клубы, команды Украины, Литвы, России. Когда у нас еще лежит снег на хоккейных полях, комфортная погода этого периода в Белоруссии позволяет нам раньше выйти на открытое поле и получить игровую практику.

Фото instagram.com/dinamo_gap.kazan

Я бы так не ставила вопрос — что труднее. Каждый год не простой. В каждом сезоне есть свои вершины, есть трудные прямые и есть, соответственно, спады. Какие-то компоненты в плюсовой категории, а что-то, наоборот, в минус уходит

— А если помечтать возродить в новых реалиях советское первенство с командами из Средней Азии, Закавказья, Белоруссии?

— Это вопрос — как мечтать, лежа на диване.

— «Динамо-ГАП» в 2019 году последовательно выиграло Суперкубок России, Кубок России, чемпионат Суперлиги. Наивно спрашивать, успешный ли сезон и доволен ли главный тренер?

— Есть у нас специалисты и болельщики, которые могут «дать оценку» прошедшему сезону — успешным он был или нет. Если в прошлом году говорили, что наше чемпионство из разряда случайностей, то в этом, я считаю, наши победы — из разряда закономерностей. Фундамент успеха и побед в определенной степени заложен, и мы продолжаем работать в заданном направлении.

«Когда в лиге нет четырех равных по силе команд, плей-офф перечеркивает все значение регулярного этапа первенства»

— Теперь об уникальной процедуре определения чемпионства. (В чемпионате-2019 сначала отменили предусмотренный регламентом октябрьский «Финал четырех» по причине совпадения его сроков с поездкой женской сборной России на матчи олимпийского отбора в Австралию, затем решался вопрос о переносе выявления чемпиона и призеров на начало декабря или на апрель 2020 года, а в итоге 26 ноября на исполкоме ФХТР проголосовали за то, чтобы чемпион и призеры определялись по итогам регулярного первенства, — прим. ред.) Вообще, на ваш взгляд, какая система выявления чемпиона справедливее — по итогам «гладкого» сезона или в плей-офф?

— Когда обсуждался календарь и регламент проведения чемпионата России на 2019 год, я была изначально против проведения плей-офф.

— Почему?

— Для меня плей-офф — шанс для четырех команд, которые равны, которые идут очень плотно в регулярном чемпионате. В таком случае, при острой борьбе, «Финал четырех» логичен. А у нас всего пять команд в Суперлиге, все соперничество идет между тремя коллективами — нами и одноклубницами из Москвы и Электростали («Динамо-ЦОП Москомспорт» и «Динамо-Электросталь», — прим. ред.), и при этом вся работа в ходе чемпионата, весь смысл игр регулярного этапа сводятся к нулю. Вся работа сводится к кубковым играм — мы начинаем сезон с розыгрышей кубков (России и Суперкубка, — прим. ред.) и заканчиваем сезон кубком.

Фото Рината Назметдинова

Вся работа сводится к кубковым играм — мы начинаем сезон с розыгрышей кубков (России и Суперкубка, — прим. ред.) и заканчиваем сезон кубком

— А большинство проголосовало за «Финал четырех»?

— Это была долгая история. Во-первых, за отмену проведения игр плей-офф высказалась Светлана Иванова, главный тренер сборной России и одновременно «Динамо-Электросталь». По итогам первенства ее команда шла второй и уже не влияла на расстановку полуфинальных пар — мы, лидировавшие в чемпионате, должны были бы встретиться с четвертой командой, «Спартаком-Дончанкой» из Волгодонска. Электростальские хоккеистки должны были сыграть с третьей командой — москвичками. Разница между первым и четвертым местом — 30 очков. Ну сами посудите, какой в этом смысл? И вот это время ожидания — завершился чемпионат или нет, будет ли заключительный этап — висело на наших шеях, как удавка. Эта вынужденная пауза, конечно же, утихомирила спортивную борьбу и сам смак победы после финального свистка. Даже если бы мы стали в начале декабря проводить отложенный плей-офф, то уровень спортивной формы у спортсменок уже бы снизился.

— Чем вы занимались в этот «период ожидания»?

— Сначала тренировались. Потом приняли решение — распустить команду на активный «отдых». Потому что, если бы все же решили проводить «Финал четырех», неделю разгона нам бы дали, и мы на некого «свежачка», на игровой памяти, уверена, сыграли бы. Но опять же, это как карта ляжет, как кому повезет. Повторюсь, с этим плей-офф чемпионат сводился бы на «нет».

И мы немного перегорели. Вот вроде мы — первые, чемпионат завершили, на 9 очков опередив ближайшего конкурента. Можно вздохнуть, расслабиться, мы — чемпионы… А тут ничего не знаешь, пауза. Ничего, не так часто, но и такое в спорте бывает. И здесь главную роль играет не самоуверенность, а уверенность в своих силах, готовность бороться до конца и при любых обстоятельствах, кто психологически сильнее, морально устойчивее. Мы постоянно анализировали итоги чемпионата и понимали — если ты выступаешь уверенно, весь сезон (за исключением первого короткого весеннего этапа) лидируешь, то почему ты должен в конце чемпионата проиграть, в этом плей-офф? Хотя это спорт…

— Но в итоге получилось по справедливости — первый в чемпионате стал чемпионом… Как вы и хотели, без плей-офф. А у вас ведь главный соперник теперь не Москва, с которой вы «рубились» в кубковых финалах этого года, а Электросталь?

— Да, подмосковные хоккеистки. Давайте подсчитаем. В Барановичах мы им проиграли, в Казани на Кубке России выиграли, затем дважды в мае проиграли им в Электростали, и на этом весенняя часть чемпионата для нас закончилась (Еще две назначенные на май игры против «Спартака-Дончанки» «Динамо-ГАП» не провело — они были перенесены на конец июля из-за пищевого отравления соперников, — прим. ред.) Затем в общем туре дома мы их победили и с ними же в нашем Центре хоккея на траве поделили очки. Так что общий баланс для нас по сезону отрицательный — 3 победы, 4 поражения. Но это все разные турниры.

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Мы крутимся в поисках денег, руководителей-меценатов. Пока мы останемся вариться в «собственном соку», пока не изыщем варианты для регулярных встреч с сильнейшими сборными мира, заметного прогресса и прорыва не будет

«Мнение о работе федерации оставлю при себе»

— А вообще, почему такое состояние дел в федерации? На октябрьском исполкоме ФХТР, который должен был состояться в Санкт-Петербурге, где и базируется руководство федерации, не было кворума — из членов исполкома прилетел один лишь Салават Гайсин (заместитель председателя татарстанского Совета «Динамо», куратор команды, — прим. ред.). А ведь пленум должен был стать судьбоносным — на нем должно было определиться проведение «Финала четырех». Что за, простите, бардак?

— Я бы не взялась давать оценку работе федерации, я долго вращалась в этой «кухне», и мне бы не хотелось ни обсуждать, ни даже заморачиваться по этому поводу. Главное — что хотят слышать в ФХТР? Если конструктивное предложение, то оно должно быть отражением коллегиального мнения, на основании которого и принимаются решения. А пока будут возобладать какие-то частные, индивидуальные высказывания и мнения, это будет расцениваться как недовольство или субъективная, второстепенная точка зрения. Поэтому я предпочитаю держать свое мнение при себе и не буду оценивать работу федерации.

— Поговорим о национальной сборной. В Австралии подопечные Светланы Ивановой дважды проиграли (2:4 и 0:5) хозяйкам и не отобрались на Олимпиаду в Токио, но главный тренер с оптимизмом оценила итоги матчей против одной из сильнейших сборных мира и сказала, что у нас появилось новое поколение игроков, которым вполне по силам завоевать путевку на Игры-2024. И в мировом рейтинге сборная России поднялась на несколько ступеней, вошла в первую двадцатку. Каково ваше мнение? Есть подвижки, зависит ли прогресс здесь от силы внутреннего чемпионата?

— Ну вы уже и сами начали отвечать на свой вопрос. Во-первых, должно быть четкое планирование подготовки, в том числе за границей: в турнирах, спарринг-играх. И нужен не такой «местный» подход — есть деньги — сборная поехала, нет — сидит дома. И планирование не на год, а на весь олимпийский цикл. Федерации ведущих в нашем виде спорта стран уже давно планируют подготовку сборных даже не на один, а на два цикла.

Но нам здесь сложно, нас постоянно штормит. Мы крутимся в поисках денег, руководителей-меценатов. Пока мы останемся вариться в «собственном соку», пока не изыщем варианты для регулярных встреч с сильнейшими сборными мира, заметного прогресса и прорыва не будет. Да, в сборной много молодых девочек, но через 4 года они уже не будут такими молодыми. После очередного неудачного четырехлетнего цикла снова звучат пафос и фанфары — что вот на следующей Олимпиаде мы точно должны быть! Как бы мы снова не пролетели. Так что прежде всего должна быть честная и четкая, научно продуманная и обоснованная, финансово гарантированная программа развития.

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Какие команды пополнят чемпионат, какова у них квалификация тренеров, какое у этих команд обеспечение, как они заточены на участие в прогрессивном развитии хоккея, например в тренировочном процессе? А просто увеличить количество команд в Суперлиге за счет команд из Высшей лиги, чтобы играло не 5, а 10 клубов — толку не будет

«Наша главная проблема — низкая образованность»

— Теперь о связи с внутренним чемпионатом. Да, если расширить первенство, уровень сборной должен подняться. Но какие команды пополнят чемпионат, какова у них квалификация тренеров, какое у этих команд обеспечение, как они заточены на участие в прогрессивном развитии хоккея, например в тренировочном процессе? А просто увеличить количество команд в Суперлиге за счет команд из Высшей лиги, чтобы играло не 5, а 10 клубов — толку не будет. Мы и наши главные соперники по Суперлиге будут там вне конкуренции, просто в разы вырастет количество проходных игр.

— У американцев нет национального мужского волейбольного чемпионата, а сборная США при этом одна из сильнейших в мире. Ее игроки выступают в сильных бразильском, российском, итальянском чемпионатах. Такой вариант возможен? Правда, для этого наши ведущие хоккеистки должны быть востребованы в, условно говоря, бельгийских и голландских клубах.

— Не отслеживаю американский волейбол, но, видимо, такие прецеденты есть. Главная проблема, на мой взгляд, — наш низкий уровень образованности, профессионализма, желания обучаться и развиваться. Мы считаем, что все знаем, все умеем, все проходили, но когда наши игроки сталкиваются с сильными соперниками, оказывается, что у нас очень много минусов. Тренерам необходимо обучаться, повышать свой профессиональный уровень, принимать участие в семинарах, курсах повышения квалификации, мастер-классах, нужно приглашать в Россию специалистов из-за рубежа для проведения семинаров, общаться между собой.

И потом, мы не должны думать только о сборных. Начинать надо с того, что закладывается в детском возрасте, с базы. Думать надо о правильности методики преподавания хоккея в ДЮСШ, о программе обучения. Мы отстаем даже в наборе детей. За рубежом набирают с пяти лет, а у нас, если не ошибаюсь, с девяти. Это уже поздно. А наполняемость групп? Как можно техническим навыкам научить группу из 20 человек? За 2 академических часа ты должен всем руки поставить, выпестовать их и еще не навредить здоровью детишек. А они же еще маленькие барабашки, их надо суметь организовать. Какая уж тут специализация?

Фото fhtr.ru

Психологически игроки еще не готовы выступать на таком уровне. Да, они там прибавляют, но видно, на фоне сильнейших, насколько мы отстаем. И за счет того, что они прибавляют, результат сборной не меняется

«Надо реально понимать, для чего ты зашел в элитный дивизион — чтобы там отметиться или чтобы в нем задержаться?»

— Международная федерация хоккея на траве в последнее время разрабатывает и вводит в календарь новые турниры для сборных — прошел второй сезон Про Лиги, с 2021 года будет разыгрываться Межконтинентальный кубок, в 2023-м состоится первый Кубок мира. Сборной России найдется место в этом формате соревнований?

— Вы мне предлагаете заглянуть в будущее. Я пока не знаю, какова будет система отбора на эти соревнования, программы участия. И вообще, вы меня сейчас расспрашиваете как тренера сборной.

— А как наша команда смотрелась на чемпионате Европы, который проходил в августе в Бельгии и который вы, как я знаю, посетили? Судя по счету, мы выглядели неплохо — в борьбе по минимуму проиграли испанкам, ирландкам, белорускам (которых потом еще и разгромили в матче за 5-е место), но зато от Нидерландов получили 0:14.

— Тренер сборной Белоруссии, элитный голландский специалист Херман Круис сказал про сборную своих соотечественниц (которой его подопечные, как и россиянки, крупно проиграли): «Просто это не наш соперник». Надо реально оценивать и понимать — если ты зашел в элитный дивизион, то для чего ты туда попал? Или чтобы просто удовлетворить свои амбиции, что ты играл в группе «А», отметиться, так сказать, или все-таки там надо задержаться? А как это сделать? Молодежью в элите не задержишься, это не место для обкатки молодежи. Психологически игроки еще не готовы выступать на таком уровне. Да, они там прибавляют, но видно, на фоне сильнейших, насколько мы отстаем. И за счет того, что они прибавляют, результат сборной не меняется. А результат нам нужен для того, чтобы мы знали, что следующие четыре года мы играем в дивизионе «А» с сильнейшими соперниками. С испанками мы сыграли удачно (0:1), потому что они нас не знали и вышли спустя рукава — мол, закидаем. Дальше все встало на свои места. Ведь оценка выступления команды дается не потому, как мы смотрелись и как сыграли, а что мы наиграли — какой показали результат!

— У нас команда-чемпион скромно представлена в национальной команде. Вратарь Яшина, Бордолимова, Саламатина, Юшкова и все…

— Этот вопрос тоже не ко мне. У тренера сборной свое видение по трактовке игры, тактической схеме, формированию состава. На мой взгляд, в сборной должны быть представлены лучшие игроки, я не могу понять почему, к примеру, нет молодых девушек из Барнаула, там есть хорошие хоккеистки, еще из молодежи можно было бы привлечь. Но, опять же, это видение главного тренера, в комплектовании сборной команды она сохранила основные клубные связки. Надо, повторюсь, анализировать, делать нужные выводы и работать над коррекцией, исправлением.

Фото Рината Назметдинова

Я тоже считаю, что игра должна быть смотрибельной для зрителя. А получается, что хоккей на траве — больше игра для специалистов

«Трактовка правил меняется так часто, что и мы, и игроки не успеваем разобраться»

— Спрошу не как журналист и комментатор, а как рядовой зритель. Некоторые правила, применяемые в хоккее на траве, непонятны. По какой причине назначают малый угловой или штрафной бросок? Как отличить умышленную игру ногой от случайного попадания в часть тела? А ведь у вас, прямо скажем, не так много болельщиков, и надо привлекать людей на трибуны зрелищностью. Вместо этого мы слышим непонятные свистки арбитров и наблюдаем частые остановки в целом динамичной игры.

— Я тоже считаю, что игра должна быть смотрибельной для зрителя. А получается, что хоккей на траве — больше игра для специалистов. У нас очень много деталей, в правила вносилось множество изменений. Трактовка правил меняется так часто, что мы и сами-то подчас не можем разобраться. А уж игроки и подавно. Согласна с вами, болельщика надо привлекать, и в том числе тем, чтобы ему было понятно все, что происходит на поле.

— И еще один вопрос, даже, может быть, с позиции зрителя-мужчины. Согласитесь, если мы отбросим феминистские моменты, то не все игровые виды спорта в исполнении представительниц прекрасного пола смотрятся так же здорово, как в исполнении мужчин. Да, есть очень зрелищные женские гандбол, волейбол, теннис, но вот по женскому баскетболу, футболу, хоккею с шайбой остаются вопросы. Скажу без лести, хоккей на траве в исполнении женщин смотреть не менее, а может и более увлекательно, чем в исполнении мужчин. В чем главное отличие женского хоккея на траве от мужского?

— Копирование…

— ?

— На самом деле, вы правильно задали этот вопрос. Это четче всего прослеживается в футболе, хоккее с шайбой. Многие спортсменки копируют манеру игры, поведение на поле ведущих игроков-мужчин. Не знаю, может быть, это исторически сложившаяся тенденция, но мы мужчин-хоккеистов (на траве) не копируем.

Фото instagram.com/dinamo_gap.kazan

Многие спортсменки копируют манеру игры, поведение на поле ведущих игроков-мужчин. Не знаю, может быть, это исторически сложившаяся тенденция, но мы мужчин-хоккеистов (на траве) не копируем

«Какой нам видеоповтор… у нас видеотрансляции-то организуются только из Казани»

— А какой хоккей на траве популярнее за границей — мужской или женский?

— Равнозначно. Очень подтянулись европейские страны. На хоккей в Германии, Бельгии, Голландии ходят очень хорошо. На Евро, на котором мы были, с билетами была проблема, аншлаг. Эти страны плюс Англия идут впереди всех по зрительскому интересу, посещаемости. Очень популярен наш вид стал в Ирландии, Шотландии.

— А видеоповторы у вас есть? В трансляции из Индии показывали, как работает судья в специальной комнате.

— Да, на определенные моменты игры. Игроки в эпизодах, связанных с забитым голом или назначением штрафного углового, подходят к судье, и, если у них есть вопросы, просят арбитра в поле пересмотреть эпизод — он связывается с судьей, сидящим на видеоповторе.

— Но это, наверное, уровень серьезных международных соревнований?

— Конечно. В Европе все это есть, у нас пока нет. Нужно материальное обеспечение, камеры, а у нас игры чемпионата только из Казани транслируются. Про мужской чемпионат России не говорю, но у нас, кроме нашего Центра хоккея на траве, только еще из Барнаула была организована трансляция — ни Москва, ни Электросталь, не говоря уже о Волгодонске, этим не заморачиваются. Хотя в регламенте строго прописано: обеспечить видеотрансляцию. Опять же, все идет вперед. Вот у нас в Казани обеспечение хорошее, но и здесь нужны дополнительные камеры. Сейчас хоккей на траве показывают крупным ракурсом, нужен и вид из-за ворот. Одним словом, нужно много камер, в идеале как в футболе, а у нас пока только вид сверху. Мелковато. Мне даже больше нравится показ вечерних игр, при освещении светильниками хоккей смотрится эффектнее, вкуснее.

«Если наша школа будет давать в год хотя бы одного игрока для Суперлиги — это будет отличная подпитка»

— В каком международном соревновании «Динамо-ГАП» примет старт весной?

— В Кубке европейских чемпионов в испанском Сант-Кугате. С 10 по 13 апреля.

— Как выстроили график подготовки к следующему сезону в целом и к престижному турниру в частности?

— Наступают новогодние каникулы, но мы работаем по плану. Уже начался подготовительный период. Мы его начали позже, но куда нам особо торопиться? Зима впереди длинная. Занимаемся в зале и на улице.

Всего с ними к сезону готовится 21 человек, иногда думаешь: как вас много… Надо молодежь готовить в разных аспектах, чтобы они уже понимали — где они, как они, что от них хотят, к чему они стремятся

— На сборы поедете?

— Планы есть, но пока рано их раскрывать.

— Как с комплектованием?

— Все нормально. Мы для подготовительного периода привлекли ряд молодых девочек, наших воспитанниц. Всего с ними к сезону готовится 21 человек, иногда думаешь: как вас много… Надо молодежь готовить в разных аспектах, чтобы они уже понимали — где они, как они, что от них хотят, к чему они стремятся. Как они на данный период выглядят и как они будут выглядеть уже потом. Работы много. Надо взаимодействовать командой высшего звена со школой, с тренерами ДЮСШ, потому что у детей должен быть флагман, они должны видеть, куда стремиться, на кого равняться.

Не все дети пойдут в спорте дальше, не все, естественно, попадут в главную команду, не всем дано, не все хотят. Но если в год школа будет давать хотя бы одного-двух потенциальных игроков для Суперлиги, это будет отличной подпиткой. Тогда будет станок, поточный метод, штампуй да штампуй… Как в Электростали — у них один игрок ушел, на его место взяли другого. И все это у них не отражается болезненно ни на составе, ни на игре. Только улучшается качество игры и происходит омоложение команды. А омолаживается состав — омолаживается хоккей.

«Маргарян, наверное, в Кремле уже давно прописан»

— Женская команда-династия в Казани возможна? Намекаю на непобедимое мужское «Динамо» Араика Маргаряна. В третий раз подряд чемпионат выиграете — и официально станете династией, заодно и крытую арену получите, как президент Минниханов обещал.

— Остается мечтать, верить и надеяться.

— Что вообще ждете от 2020-го?

— У меня следующий принцип. Не люблю заглядывать в будущее, ну разве что одним глазком, как кошка в форточку. Живу настоящим, сегодняшним днем, потому что изо дня в день нужно строить реальные планы и решать задачи по мере их поступления. Нужно реально оценивать свои возможности и способности. И, соответственно, оглядываясь в прошлое, делаешь выводы, исправляешь ошибки и стараешься не сожалеть. Даже ошибки имеют свой положительный эффект, служат импульсом для роста.

Поэтому прогнозировать, что будет завтра и послезавтра, не возьмусь, да и не хочется. Не хочется бежать впереди мысли. Зачем щекотать удачу? Удачу нужно держать крепко, не обижать ее, не хвалиться, быть скромным и незаметным. Корону мы не носим, все прекрасно знаем свое место. Надо быть довольным, счастливым, что ты имеешь возможность работать и заниматься любимым делом и наслаждаться каждым днем!

Фото tatarstan.ru

Очень доброжелательно и просто. Торжественно, без лишнего пафоса, без фанфар. Да они, фанфары, в принципе, ни к чему. Фанфары — на стадионах, а в таких местах это излишне

— Мы начали с визита команды к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, давайте на том же и закончим. Как прошла встреча?

— Как всегда — тепло, уютно, и в то же время на уровне и достойно. Очень приятно, что ты являешься частью той атмосферы, в которой пребывают многие люди из различных сфер деятельности. Когда их награждают и ты смотришь, например, по телевизору, как это происходит, понимаешь, что тебя ждет, и когда это случается с тобой, то понимаешь, что происходит это очень душевно. Очень доброжелательно и просто. Торжественно, без лишнего пафоса, без фанфар. Да они, фанфары, в принципе, ни к чему. Фанфары — на стадионах, а в таких местах это излишне. Если тебя видят, если тебя не в первый раз пригласили к президенту… Маргарян, наверное, в Кремле «имеет свою прописку» (смеется).

Это очень хорошо. У тебя есть путь и не надо никуда сворачивать. Ты должен определить его на год и идти. Прямая никуда не должна сворачивать: подготовка к соревнованиям, участие в соревнованиях. Нужно выигрывать каждую игру, ни на что не размениваться и не думать, что завтра будет лучше. Нужно от жизни брать то, что ты можешь взять сегодня. Не нужно считать чужие победы, поражения, очки, не надо радоваться поражениям конкурентов, злорадствовать. Нужно четко знать свой выбор и свою дорогу — старт, продолжение и финиш.

Возьмем сезон — это год. Он начинается с подготовки, а заканчивать сезон надо в таких местах, как Кремль. Тогда придет и удовлетворение, и радость в глазах, и душа будет петь, а сердце смеяться, наполненное гордостью и ликованием. Да, мы — не олимпийские чемпионы, но у каждого своя судьба. Конечно, каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом, по крайней мере, в детстве.

— Как и космонавтом…

— Ну да, кто же не хочет слетать в космос? А вам хотелось бы сказать большое спасибо, потому что в репортажах в этом году вы раскрыли хоккей на траве в плане коммента. Иногда от комментатора многое зависит — ты чего-то не видишь и вдруг слышишь, реагируешь, проявляешь интерес, а потом увлекаешься даже до любви и привязанности.

— Спасибо большое, Валентина Андреевна, за теплые слова. С наступающими праздниками вас и ваших девочек, и чтобы и следующий сезон вы завершили визитом в Кремль!



Александр Норден﻿