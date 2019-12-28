Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники пробега от Альметьевска до Москвы по пути нефтепровода, 1967 год

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Фото: из архивов музея истории АО «Транснефть - Прикамье»

Среди сотен фотографий, хранящихся в архиве музея истории АО «Транснефть — Прикамье», есть и такие, что, на первый взгляд, выбиваются из картины производственной жизни предприятия. К примеру, празднование торжественных событий, календарных и профессиональных праздников, участие в спортивных соревнованиях. Однако, благодаря таким фотозарисовкам, история коллектива предстает наиболее полно и многогранно. Ведь что ни говори, а работа для многих из нас — это еще и способ самовыражения, возможность общения с единомышленниками, необходимое нам чувство локтя и дух коллективизма. В связи с этим хочется представить несколько интересных фотографий, на которых запечатлено одно из памятных событий в жизни работников предприятия — беспрецедентный легкоатлетический пробег нефтяников, состоявшийся в 1967 году.

Это был год 50-летия советской власти. К особо знаменательным датам в то время старались приурочить громкие мероприятия. В честь годовщины Октябрьской социалистической революции нефтяники решили провести легкоатлетический пробег от Альметьевска, нефтяной столицы Татарии, до столицы нашей родины — Москвы. Трассу проложили по городам, где проходила нефтяная магистраль Северо-западного нефтепроводного управления: Альметьевск — Чистополь — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Москва. Необычная спортивная акция должна была привлечь внимание социалистической общественности, показать всей стране прогрессивность и силу духа молодых строителей коммунизма, работников нефтяной промышленности.

Право на участие в пробеге было доверено лучшим представителям нефтяных предприятий юго-востока республики: безупречным работникам, активным комсомольцам и непременно — отличным спортсменам. Желающих принять участие оказалось хоть отбавляй (вспомним, это было время комсомольско-молодежного патриотизма). Строгая проверка по линии ВЛКСМ и серьезный медицинский контроль в конечном счете определили команду из 15 человек. Все ребята как на подбор, каждый — победитель соревнований по легкой атлетике, лыжам. Из представителей СЗНУ в состав команды вошли сотрудники нефтеперекачивающих станций Альметьевского РНУ Михаил Исаев, мастер НПС-1, и Юрий Шуваев, старший инженер НПС-3. Причем Юрий Алексеевич Шуваев, многократный чемпион СЗМН по лыжам, призер России, единственный среди участников пробега коммунист, был избран капитаном команды.

Капитан команды Юрий Шуваев. Фото из архивов музея истории «Транснефть — Прикамье»

10 октября 1967 года на площади имени Ленина города Альметьевска состоялось торжественное построение спортсменов. Выступили руководители города и нефтяных предприятий. Со словами напутствия к молодым нефтяникам обратился первый секретарь горкома КПСС г. Альметьевска Ермаков. Он и дал старт пробегу.

Под звуки спортивного марша и дружные аплодисменты зрителей участники пробега начали свой путь. В руках они держали знамена спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Труд» и др., знамя нефтяников края, лозунги (как было принято в те годы — «Нефтяники Татарии добыли…», «Молодые нефтяники Татарии обязуются…» и т.д.). За бегунами проследовал новенький автобус ПАЗ, в котором находились медицинский работник, сотрудник милиции, а также организатор группы Виктор Николаевич Бабаев (в то время — методист по спорту в Альметьевском РНУ) и старший группы — Людвиг Васильевич Илюшкин (председатель спорткомитета г. Альметьевска).

В пути соблюдали такой порядок: постоянно на дистанции бежали лишь 2-3 бегуна, а перед населенными пунктами группа выбегала в полном составе, впереди с факелом — капитан Шуваев. Встречные водители, улыбаясь и сигналя, приветствовали спортсменов, а в крупных городах их сопровождала милицейская машина с сиреной и мигалкой, обеспечивая безопасность и освобождая путь. В каждом крупном городе устраивался митинг с участием представителей власти, общественности и местных спортивных клубов.

На ночь ребята останавливались на отдых на природе, возле родников, сидели у костра, ужинали, пели песни под гитару и спали в палатках.

Через несколько дней пути наша команда добралась до Москвы. Конечным пунктом пробега стал стадион «Динамо», где в этот день проходил футбольный матч между командами «Динамо/Москва» — «Динамо/Киев». В перерыве матча «сборная» нефтяников Татарии торжественно и эффектно вбежала на стадион. Десятки тысяч зрителей поднялись со своих мест, приветствуя участников пробега «Альметьевск — Москва». Состоялась небольшая церемония, в которой посланцы своей республики передали приветствие от нефтяников Татарии руководству нефтяной промышленности СССР и всем москвичам.

Участники пробега перед стартом. Фото из архивов Музея истории АО «Транснефть — Прикамье»

На следующий день в честь команды был устроен прием у министра нефтяной промышленности В.Д. Шашина. Валентин Дмитриевич похвалил спортивную инициативу нефтяников, выразил благодарность всем участникам пробега, вручил каждому на память наручные часы. Говорил он и о важности добычи нефти и ее транспортировки в Татарии. Затем был организован небольшой фуршет. Следующие два дня члены команды провели в экскурсиях по Москве, посмотрели достопримечательности столицы, чтобы потом, на родине, с восхищением рассказывать о них друзьям и коллегам.

Обратно возвращались на автобусе. Пели песни, обсуждали увиденное. По приезду, во время очередного праздника, наших героев чествовали во Дворце нефтяников Альметьевска, наградили премией. Впоследствии ребята продолжили дружеское общение, часто встречались (бывало, и в качестве соперников на спортивных соревнованиях) и, конечно же, достойно трудились, составляя не только спортивную славу, но и профессиональную гордость своих предприятий.

Текст подготовлен службой общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»