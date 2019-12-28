Фотомарафон «100-летие ТАССР»: участники пробега от Альметьевска до Москвы по пути нефтепровода, 1967 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 132-я
Среди сотен фотографий, хранящихся в архиве музея истории АО «Транснефть — Прикамье», есть и такие, что, на первый взгляд, выбиваются из картины производственной жизни предприятия. К примеру, празднование торжественных событий, календарных и профессиональных праздников, участие в спортивных соревнованиях. Однако, благодаря таким фотозарисовкам, история коллектива предстает наиболее полно и многогранно. Ведь что ни говори, а работа для многих из нас — это еще и способ самовыражения, возможность общения с единомышленниками, необходимое нам чувство локтя и дух коллективизма. В связи с этим хочется представить несколько интересных фотографий, на которых запечатлено одно из памятных событий в жизни работников предприятия — беспрецедентный легкоатлетический пробег нефтяников, состоявшийся в 1967 году.
Это был год 50-летия советской власти. К особо знаменательным датам в то время старались приурочить громкие мероприятия. В честь годовщины Октябрьской социалистической революции нефтяники решили провести легкоатлетический пробег от Альметьевска, нефтяной столицы Татарии, до столицы нашей родины — Москвы. Трассу проложили по городам, где проходила нефтяная магистраль Северо-западного нефтепроводного управления: Альметьевск — Чистополь — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Москва. Необычная спортивная акция должна была привлечь внимание социалистической общественности, показать всей стране прогрессивность и силу духа молодых строителей коммунизма, работников нефтяной промышленности.
Право на участие в пробеге было доверено лучшим представителям нефтяных предприятий юго-востока республики: безупречным работникам, активным комсомольцам и непременно — отличным спортсменам. Желающих принять участие оказалось хоть отбавляй (вспомним, это было время комсомольско-молодежного патриотизма). Строгая проверка по линии ВЛКСМ и серьезный медицинский контроль в конечном счете определили команду из 15 человек. Все ребята как на подбор, каждый — победитель соревнований по легкой атлетике, лыжам. Из представителей СЗНУ в состав команды вошли сотрудники нефтеперекачивающих станций Альметьевского РНУ Михаил Исаев, мастер НПС-1, и Юрий Шуваев, старший инженер НПС-3. Причем Юрий Алексеевич Шуваев, многократный чемпион СЗМН по лыжам, призер России, единственный среди участников пробега коммунист, был избран капитаном команды.
10 октября 1967 года на площади имени Ленина города Альметьевска состоялось торжественное построение спортсменов. Выступили руководители города и нефтяных предприятий. Со словами напутствия к молодым нефтяникам обратился первый секретарь горкома КПСС г. Альметьевска Ермаков. Он и дал старт пробегу.
Под звуки спортивного марша и дружные аплодисменты зрителей участники пробега начали свой путь. В руках они держали знамена спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Труд» и др., знамя нефтяников края, лозунги (как было принято в те годы — «Нефтяники Татарии добыли…», «Молодые нефтяники Татарии обязуются…» и т.д.). За бегунами проследовал новенький автобус ПАЗ, в котором находились медицинский работник, сотрудник милиции, а также организатор группы Виктор Николаевич Бабаев (в то время — методист по спорту в Альметьевском РНУ) и старший группы — Людвиг Васильевич Илюшкин (председатель спорткомитета г. Альметьевска).
В пути соблюдали такой порядок: постоянно на дистанции бежали лишь 2-3 бегуна, а перед населенными пунктами группа выбегала в полном составе, впереди с факелом — капитан Шуваев. Встречные водители, улыбаясь и сигналя, приветствовали спортсменов, а в крупных городах их сопровождала милицейская машина с сиреной и мигалкой, обеспечивая безопасность и освобождая путь. В каждом крупном городе устраивался митинг с участием представителей власти, общественности и местных спортивных клубов.
На ночь ребята останавливались на отдых на природе, возле родников, сидели у костра, ужинали, пели песни под гитару и спали в палатках.
Через несколько дней пути наша команда добралась до Москвы. Конечным пунктом пробега стал стадион «Динамо», где в этот день проходил футбольный матч между командами «Динамо/Москва» — «Динамо/Киев». В перерыве матча «сборная» нефтяников Татарии торжественно и эффектно вбежала на стадион. Десятки тысяч зрителей поднялись со своих мест, приветствуя участников пробега «Альметьевск — Москва». Состоялась небольшая церемония, в которой посланцы своей республики передали приветствие от нефтяников Татарии руководству нефтяной промышленности СССР и всем москвичам.
На следующий день в честь команды был устроен прием у министра нефтяной промышленности В.Д. Шашина. Валентин Дмитриевич похвалил спортивную инициативу нефтяников, выразил благодарность всем участникам пробега, вручил каждому на память наручные часы. Говорил он и о важности добычи нефти и ее транспортировки в Татарии. Затем был организован небольшой фуршет. Следующие два дня члены команды провели в экскурсиях по Москве, посмотрели достопримечательности столицы, чтобы потом, на родине, с восхищением рассказывать о них друзьям и коллегам.
Обратно возвращались на автобусе. Пели песни, обсуждали увиденное. По приезду, во время очередного праздника, наших героев чествовали во Дворце нефтяников Альметьевска, наградили премией. Впоследствии ребята продолжили дружеское общение, часто встречались (бывало, и в качестве соперников на спортивных соревнованиях) и, конечно же, достойно трудились, составляя не только спортивную славу, но и профессиональную гордость своих предприятий.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит пресс-службу и музей истории АО «Транснефть — Прикамье».
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru
Историческая справка:
История АО «Транснефть — Прикамье» началась с небольшого нефтепровода Шугуры — Клявлино протяженностью всего 27 км. Для управления процессами транспортировки нефти 16 августа 1949 года приказом министра нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакова была организована Татарская нефтепроводная контора. С 1949 года принято вести отсчет истории АО «Транснефть — Прикамье»:
- 1949 год: образование Татарской нефтепроводной конторы;
- 1951 год: создание Татарского товарно-транспортного управления в г. Бугульме;
- 1953 год: переименование в Татарское нефтепроводное управление (ТНУ);
- 1963 год: переименование ТНУ в Северо-западное нефтепроводное управление (СЗНУ);
- 1970 год: переименование СЗНУ в Управление Северо-западными магистральными нефтепроводами (УСЗМН)
- 1991 год: переименование УСЗМН в производственное объединение Северо-западных магистральных нефтепроводов (ПО СЗМН);
- 1994 год: создание акционерного общества открытого типа «Северо-западные магистральные нефтепроводы» (АООТ «СЗМН», впоследствии ОАО «СЗМН»);
- 2015 год: переименование ОАО «СЗМН» в Акционерное общество «Транснефть — Прикамье» (АО «Транснефть — Прикамье»).
Сегодня акционерное общество «Транснефть — Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ПАО «Транснефть». Оно играет важную роль в обеспечении ритмичной работы предприятий нефтяной и нефтехимической промышленностей Приволжского федерального округа, управляя магистральными нефтепроводами общей протяженностью около 6 тыс. км и нефтепродуктопроводами — около 1 тыс. км. В составе предприятия 5 филиалов: Альметьевское, Ромашкинское, Казанское, Пермское и Удмуртское районные нефтепроводные управления (РНУ). Производственные объекты располагаются в 11 субъектах РФ.
комментарии
Чувствуется "дыхание Истории".
Пожалуй только через 50 лет после октябрьского марксистского вооруженного переворота 1917 года люди смогли приступить к созидательному труду , приносящему хоть какую-то пользу для самих людей, для улучшения их быта.
Начались великие стройки "коммунизма", позволившие начать обеспечивать советских людей жильём, едой и одеждой.
А до этого были - Гражданская война, жестокая и кровавая внутривидовая борьба 1920 - 1930-х гг. между организованными марксистскими группировками, коллективизация, индустриализация, локальные войны 1920 - 1930-х гг., Великая Отечественная Война 1941 - 1945 гг., послевоенное восстановление промышленности и сельского хозяйства, начало гонки в Холодной войне, жесткая и кровавая борьба между "марксистами" и "коммунистами" 1950-х гг. и т.д., которые унесли многие десятки миллионов жизней граждан Красной России и СССР.
И вот появилось поколение, которое родилось и выросло в СССР и не застало море крови, пролитое в результате грандиозного социального эксперимента планетарного масштаба и не участвовавшее в кровавой борьбе за существование....
На фотографиях уже совершенно другие молодые лица - радостные, уверенные в завтрашнем дне, участвующие в созидательном строительстве сегодняшнего и завтрашнего дня.
Правда, для этого пришлось в очередной раз власть-предержащим заняться фальсификацией Истории.
На первой фотографии лозунг-транспарант - "50-летию Советской власти посвящается".
И молодые спортсмены верят этому лозунгу - именно так и учили их в "советской" школе.
Но ведь в октябре 1917 года не "Советы" мирно победили на всеобщих выборах - Учредительное собрание будет разогнано марксистами, вооруженным путем захватившим власть.
И даже не диктатура "пролетариата" была насильственно установлена в октябре 1917 года.
В октябре 1917 года - 50-летие которого отмечает весь СССР и Альметьевские спортсмены в частности - в демократической Российской Республики вооруженным путем была установлена диктатура международных марксистов-террористов, диктатура марксистской партии "нового типа" (РСДРП(б)) во главе с Лениным и Троцким.
Но конечно в то время Правду сказать в СССР было нельзя - хотя в "капиталистическом" мире эту правду говорили с октября 1917 года.
Но молодые и радостные спортсмены ничего этого не знают и радуются спокойной, мирной, трудовой жизни - и правильно делают.
Честь им и хвала за их трудовые и спортивные подвиги.
Но на Лжи и Кривде Государство долго строится не может.
Пройдёт всего 20 лет и в СССР опять развернётся кровавая борьба между "коммунистами" и "нео-маркисистами" - так называемая Перестройка.
"Нео-марксисты" - эти "прожектора-перестройки" - будут требовать возврата к "Ленинским" принципам построения марксистской партии - к этому времени в СССР родилось уже 3 поколения, которое не знало какими жестокими и кровавыми диктаторскими методами создавал свою марксистскую партию Ленин и удерживался благодаря диктатуре у власти.
В результате борьбы во время "Перестройки и гласности" между "коммунистами и "нео-марксистами" в 1992 году победят новые "капиталисты" - к власти придет кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, 1-й секретарь обкома КПСС Б.Ельцин и начнется очередная Гражданская война, разрушение промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культуры и население России начнет "сокращаться) (вымирать) на 1 миллион человек в год...
Молодым спортсменам в это время (через 20 лет) исполнится около 40-50 лет - выживут ли они в этом очередном социальном катаклизме планетарного масштаба, устроенного "коммунистами" и "нео-марксистами"?...
Пока молодые рабочие и спортсмены радуются жизни - и это хорошо, и это правильно!
Забегая вперед следует сказать, что в отличие от большинства регионов РФ, в которых новые капиталисты устроили "шоковую терапию", от которой погибли миллионы людей, в Татарстане власти пошли совершенно другим путем - было применено "мягкое вхождение в рынок", что спасло жизни многих десятков тысяч людей.
В РТ пенсионеры, учителя, врачи и другие "бюджетник" не падали в голодные обмороки - пенсии и зарплаты выдавались вовремя.
Промышленность РТ работала, хоть и с трудом, но работала.
И многие наработки властей РТ были позднее "внедрены" на Федеральном уровне.
За "мягкое вхождение в рынок" властям Татарстана низкий поклон и слова благодарности.
А автору, РВ, Музею истории и пресс-службе АО "Транснефть-Прикамье" огромное спасибо за сохранение Памяти и соответственно ИСТОРИИ.