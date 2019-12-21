Дмитрий Квартальнов: «Ткачев готовится с командой, слухи комментировать не буду»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение казанцев от «Сибири» (0:3).

— В зачет нам более-менее первый период. Была мнимая атака: пару моментов было в первом периоде, полтора момента во втором. Не было такого: забить, добить. Состояние наше не позволяет в данный момент взламывать закрытую оборону соперника, нам бы так сыграть, но мы играем дома, нужно перетерпеть это время. К сожалению, мы пропустили контратаки и закономерно проиграли матч.

— Как оцените игру Галузина и Адамчука сегодня?

— Когда мы проиграли матч, дебют не получился ни у кого, можно сказать. И Воеводин вышел, Адамчук играл — ниже своих возможностей сыграли. Опять же говорю, когда команда играет хорошо, новичкам вписаться легче. Это не основные ребята у нас, с Галузиным нужно еще физически поработать. А так все чуть-чуть сливается в этот момент — нужно, чтобы у команды был драйв, а его сегодня не было.

— Около 40 игроков было задействовано в матчах. Вы продолжите ротацию или будет сформирован костяк команды?

— Ротация? Вы лист травмированных смотрите? У нас очень много было травмированных игроков. Не внесли в состав Викстранда сегодня — ну заболел парень. Мы об этом не распространяемся, но ротация была очень мнимая.

— Появились слухи о возможном обмене Ткачева в «Локомотив».

— Давайте я никакие слухи не буду комментировать. Владимир в команде, он готовится, — сказал Квартальнов.