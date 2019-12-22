Перевозчики Казани повысят стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей

Госкомитет РТ по тарифам одобрил повышение стоимости проезда в общественном транспорте Казани. С 1 января 2020 года платить придется по 30 рублей.

Возможность повысить цену на билеты получат и автобусы, и троллейбусы, и трамваи.

В соответствующем постановлении комитета отмечается, что в 30 рублей поездка обойдется при оплате наличными. По привычной транспортной карте с фиксированной суммой на счету проезд будет стоить 27 рублей. По карте, рассчитанной на определенное количество поездок, тариф составит 20 рублей.

Напомним, что перевозчики Казани с осени активно добивались от властей разрешения повысить тарифы на проезд.