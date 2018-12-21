От вынужденного омоложения «Рубина» — до УНИКСа без шансов для молодых

Чем живет смена ведущих казанских клубов

В ведущих спортивных командах Казани в этом сезоне появилось сразу несколько молодых игроков, пробиться в состав которым помог не лимит или какие-то внешние обстоятельства, а способности и желание. Но есть и обратные примеры — когда отсутствие налаженной работы по переходу молодежи во взрослые команды не позволяет даже думать о появлении юных талантов в отдельно взятом виде спорта. О воспитанниках «Ак Барса», «Рубина», «Зенита» или УНИКСа, все-таки сумевших проявить себя в текущем сезоне и играющих в основе, а также о том, как обстоят дела у молодежных казанских команд и на кого в них стоит обратить внимание уже сейчас — в материале «Реального времени».

«Ак Барс»: только труд, честная работа и чутье Билялетдинова

Кто выстрелил в этом сезоне в основе: Артем Михеев



История Михеева в «Ак Барсе» в этом сезоне во многом показательна. Артем — собственный воспитанник клуба, который оказался в его основной команде вовсе не потому, что он местный и ему предоставили кучу возможностей проявить себя. Нет, это история про то, как пройти все ступени клубной системы, отправиться в ВХЛ, в «скрытую» аренду в КХЛ, оказаться забытым практически всеми, а затем получить небольшой шанс и по праву завоевать место в основном составе действующего чемпиона. Да еще и на позиции центрального нападающего, на которой в нынешнем «Ак Барсе» самая конкурентная борьба.

Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос о прогрессе Михеева, отметил его трудолюбие и упорство. Действительно, Артем в свои 23 года — типичный трудяга, каких любит наставник казанцев. Спустя время понятно, например, почему так легко в «Ак Барсе» расстались с Никитой Язьковым, который «зажигал» в прошлом году. Очевидно, что это талант, но даже нынешний главный тренер «Магнитки» Йозеф Яндач отметил, что на летние сборы Никита прибыл неготовым. Билялетдинов всегда предпочтет взять трудолюбивого игрока и найти ему место в составе. С Михеевым получилось стопроцентное попадание: главный тренер «Ак Барса», поставив к Артему на края двух других «трудовиков» Лукоянова и Потапова, собрал звено, которое не только сдерживает лидеров соперника, но и само исправно набирает очки. Есть ощущение, что даже с другими партнерами Михеев теперь надолго задержится в Казани и станет стабильно основным игроком.

Зинэтула Билялетдинов, отвечая на вопрос о прогрессе Михеева, отметил его трудолюбие и упорство. Фото ak-bars.ru



Чего нельзя пока сказать с уверенностью о Владиславе Каре. Уроженец Салехарда считается воспитанником «Ак Барса», в 2015 году казанцы защитили его на «Ярмарке юниоров КХЛ», хотя до этого он умудрился поиграть даже в Словакии. В прошлом году Кара получил не игровое время, а какие-то слезы, а вот в этом сезоне его уже чаще подводят к основе — Влад даже отметился заброшенной шайбой. Однако при нынешней селекции казанского клуба шансов закрепиться в составе у хоккеиста не так много. Но нужно сделать скидку на то, что Каре, в отличие от того же Михеева, всего лишь 20 лет.

Как выступает «молодежка»: «Ирбис» после 39 матчей балансирует на грани плей-офф МХЛ, расположившись на 11-м месте Восточной конференции. В прошлом сезоне казанцы заняли в «регулярке» 8-е место, оторвавшись от ближайшего преследователя сразу на 21 очко, а в первом раунде проиграли со счетом 2:3 в серии «Мамонтам Югры».

За кем следить: нападающий Айрат Вильданов в «Ирбисе» в этом сезоне забросил 14 шайб и отдал 14 передач, он лучший бомбардир команды. Хотя в общем топе бомбардиров МХЛ такими статистическими показателями не удивить, это даже не топ-15 лиги. Вильданов начинал играть в Альметьевске, ярко проявив снайперские таланты на юношеском уровне (однажды он забросил 41 шайбу в 26 матчах в первенстве страны в зоне «Поволжье).

«Рубин»: вынужденное омоложение пока дает результат



Кто выстрелил в этом сезоне в основе: Данил Степанов, Раиль Абдуллин, Адиль Мухаметзянов, Артур Сагитов

Только ленивый (и болельщики «Зенита») не заострил внимание на последнем матче «Рубина» в уходящем году, в котором был обыгран лидер чемпионата на его поле. Да, и такое бывает. Но победа казанского клуба примечательна в первую очередь тем, что значительную часть состава команды Бердыева в той встрече составляли молодые игроки — собственные воспитанники, которых даже в Казани знают не так хорошо. Защитники Данил Степанов и Раиль Абдуллин, полузащитник Адиль Мухаметзянов, нападающий Артур Сагитов. Пусть слово «выстрелил» пока применимо лишь к одному матчу, но очевидно, что все эти футболисты еще пригодятся Курбану Бекиевичу в оставшейся части сезона, поскольку нынешние проблемы с составом в одночасье массовой закупкой не решить. И ставка на своих воспитанников в ситуации, в которую попал казанский клуб, будет, возможно, единственным правильным выходом.

Крайние защитники Абдуллин (на фото) и Степанов провели свои дебютные матчи на высшем уровне. Фото rubin-kazan.ru



18-летний Сагитов родился в Елабуге, с 8 лет тренируется в академии «Рубина». 20-летний Мухаметзянов родом из Арска, а в составе «Рубина-U17» становился чемпионом России среди спортивных школ в 2014 году. Крайние защитники Абдуллин и Степанов, которым тоже по 18 лет, в игре с «Зенитом» и вовсе провели свои дебютные матчи на высшем уровне.

Как выступает «молодежка»: дела у «Рубина» в дивизионе молодежных команд идут не самым лучшим образом. Подопечные Романа Шаронова занимают 10-е место после 17 игр, отставая от «Ростова» и «Локомотива» на 6 очков. Ранее казанцы занимали третье и второе место в 2015 и 2016 году соответственно, а также 7-е и 8-е место в двух последующих сезонах.

За кем следить: нападающий Никита Сапрунов сыграл в этом сезоне в 12 матчах из 17 и стал лучшим бомбардиром команды, забив пять мячей. В том памятном матче в Питере он был заявлен на игру основного состава «Рубина», но на поле так и не появился.

«Зенит-Казань»: в компании суперзвезд можно пробиться и играть



Кто выстрелил в этом сезоне в основе: Андрей Сурмачевский

История 22-летнего Сурмачевского отчасти похожа на историю Михеева в «Ак Барсе». Вот только в хоккее 20 полевых мест, а в волейболе даже чтобы выйти на замену на своей позиции в таком клубе, как «Зенит-Казань», нужно очень много работать и терпеливо ждать шанса. Андрей его дождался и полностью оправдывает доверие тренерского штаба. И постепенно становится любимцем казанских болельщиков.

Андрей своего шанса дождался и полностью оправдывает доверие тренерского штаба. Фото zenit-kazan.com



Владимир Алекно однажды уже с грустью признавал: «Это я виноват, я его передержал». Речь шла о блокирующем Иване Демакове, который больше 5 лет ждал своего шанса в Казани, но так и остался четвертым блокирующим клуба. Хотя надежды игрок подавал большие, регулярно становился лучшим в своем амплуа на юношеских и молодежных чемпионатах Европы и мира, а сейчас в 25 лет вынужден пребывать на вторых ролях в «Кузбассе». С Сурмачевским, который также прошел все ступени казанской волейбольной системы, эта история вряд ли повторится. Андрей рассматривался в этом году строго как четвертый доигровщик команды после Нгапета, Андерсона и Спиридонова. Но он ярко проявил себя в Кубке России, а незапланированная операция после травмы «Спирика» и задержка легионеров «Зенита» после чемпионата мира дали возможность молодому таланту играть в старте. И он не просто не сплоховал, а громко заявил о себе и помог обыграть то же московское «Динамо» на выезде. После возвращения иностранцев он стал выходить только на подачу, зато регулярно — практически в каждом сете. И даже в такой ситуации игрок продолжает проявлять себя, раз за разом добывая для команды важнейшие брейковые очки.

Как выступает «молодежка»: «Зенит-УОР» никогда не был в лидерах Молодежной лиги, а в прошлом году команда и вовсе заняла последнее, 14-е место в регулярном чемпионате, выиграв всего четыре встречи. В этом сезоне ситуация иная — подопечные Владимира Пономарева с 35 очками в 20 матчах идут на третьем месте, вслед за «молодежками» уфимского «Урала» и новосибирского «Локомотива».

За кем следить: 20-летний диагональный Николай Манжосов прямо сейчас является лучшим бомбардиром Молодежной лиги — он наколотил 296 очков в 16 играх (5,19 очка в среднем за партию). Отличные показатели в этом возрасте, но игроку еще предстоит пройти «медные трубы», выступая через сезон или два в Высшей лиге «А» за казанскую «Академию».

УНИКС: своих воспитанников можно и не ждать



Кто выстрелил в этом сезоне в основе: никто

Более того, даже на горизонте, при нынешнем регламенте Единой лиги ВТБ, увидеть кого-то из молодых игроков в составе будет проблематично. Это реалии, с которыми российский баскетбол живет не первый сезон, и вряд ли ситуация изменится в ближайшее время.

В этом сезоне за УНИКС заиграны девять легионеров и семь россиян, из которых сразу пятерым уже за 30. Фото unics.ru



В этом сезоне за УНИКС заиграны девять легионеров и семь россиян, из которых сразу пятерым уже за 30. Есть только 24-летний уроженец украинского Мариуполя Артем Клименко, который к ДЮСШ и «молодежкам» казанцев отношения никогда не имел. А также 22-летний центровой Александр Билле родом из Набережных Челнов, который как раз является единственным продуктом УНИКСа-2, доросшим до основной команды. Но даже шанса проявить себя ему придется ждать очень долго. Пока что суммарно в Единой лиге ВТБ он сыграл ничтожные 8 минут в четырех играх этого сезона, в которых набрал 5 очков («трешка» в домашнем матче с ВЭФом и два точных штрафных из двух в выездной игре с «Енисеем»). Билле гораздо больше времени провел на автограф-сессиях, которые организует клуб в фойе «Баскет-холла». Но чтобы его роспись приобрела какую-то ценность, ему нужно игровое время на площадке.

Как выступает «молодежка»: в регулярном чемпионате Молодежной лиги УНИКС-2 последние годы стабильно занимал седьмое место и выбывал в первом раунде плей-офф, проигрывая «Химкам-2» или «ЦСКА-Юниору». По итогам минувшего сезона казанцы заняли уже более высокую четвертую строчку, но проиграли в плей-офф пятой команде лиге, «молодежке» победоносного ЦСКА. В текущем сезоне подопечные Андрея Кибенко, проведя 20 матчей и одержав 13 побед, также располагаются на четвертом месте, пропустив вперед молодежь ЦСКА, «Химок» и «Локо-Кубани».

За кем следить: Вадим Кудинов в свои 20 лет проявил себя очень разносторонним баскетболистом. На сайте УНИКСа он числится как защитник, а на сайте Молодежной лиги — как форвард. Пять лет назад Вадим принимал участие в тренировочном лагере Российской федерации баскетбола и был признан лучшим атакующим защитником. В этом году в среднем за матч он набирает 16 очков, а по суммарному количеству результативных баллов прямо сейчас занимает третье место во всей лиге (321 очко в 20 играх). Чтобы Кудинов получил свой шанс в составе главной команды, должна случиться настоящая аномалия вроде ужесточения лимита на легионеров в российском баскетболе.