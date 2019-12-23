Загитова была второй, Косторная — третьей, а Медведева — восьмой

...И только Щербакова победила, опередив Трусову: итоги дебютов на чемпионате России

Фото: Luu / wikipedia.org (на фото Анна Щербакова)

В четверг в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. В преддверии события, которое соберет всех сильнейших фигуристок мира, за исключением Алины Загитовой, «Реальное время» вспоминает «изюминки» предыдущих российских национальных первенств.

Чемпионаты России в «лихие девяностые»



Красноярск до недавнего времени был на обочине российского фигурного катания. Тут разве что родилась Софья Самодурова, да в прошлом году проводился третий этап Кубка России — это было в программе подготовки к зимней Универсиаде. Таким образом, федерация фигурного катания России расширяет географию вида спорта, изначально выбрав для первых чемпионатов страны Челябинск и Самару. А рекордсменами среди провинциалов являются Казань и Саранск, принимавшие ЧР по три раза. Только у этих городов разная степень вовлечения в соревнования. Казань в 2003 году провела чемпионат для других, не выставив никого в соревновательной программе, в 2006-м был Константин Милюков, а в 2008-м еще и Евгения Тарасова. Саранск, наоборот, на дебютном чемпионате болел за свою танцевальную пару, а дальше любовался только на гостей.

Важно, что на каждом из чемпионатов России было кем полюбоваться и за кем понаблюдать. В 1996 году можно было понаблюдать за неудачницей чемпионата Татьяной Тотьмяниной, занявшей последнее 16-е место. Ровно через десять лет она станет олимпийской чемпионкой, став в пару с Максимом Марининым. А вот дебютантка того чемпионата Елена Бережная выступила очень успешно, заняв четвертое место в парном катании с Антоном Сихарулидзе. Впрочем, на момент дебюта россиянка была уже известной фигуристкой, выступавшей за Латвию с Олегом Шляховым.

В 1998 году на чемпионате дебютировала новая пара Мария Петрова — Алексей Тихонов. Тихонов стал первым россиянином, который выступал на чемпионате мира не за одну из стран бывшего Союза, а за страну дальнего зарубежья. Еще в 1994 году он стал на чемпионате мира 15-м в паре с Юкико Кавасаки из Японии. Только правила фигурного катания таковы, что на чемпионатах мира и Европы спортсмены могут выступать за любую страну даже без гражданства, все равно что в игровых командах. А вот на Олимпиаде требуется гражданство, которое Тихонову в Японии не дали. Вернувшись в Россию, Тихонов стал партнером Марии Петровой, ранее катавшейся с Сихарулидзе, а потом и с Теймуразом Пулиным.

Красота того ЧР каталась в танцах — речь идет об Анне Семенович, бывшей четвертой с Виталием Федоровым. Вскоре она выбрала в качестве продолжения карьеры музыку. В целом в этом нет ничего удивительного, разве что можно отметить, что в «лихие девяностые» спорт покидали ради кино (фигуристка Мария Аниканова), музыки (Семенович), цирка (гимнаст Александр Сафошкин). Возможно, подобным исходом объяснялось в том числе рекордно низкое количество участников ЧР-1997 — всего семь пар.

Что касается Жовнирского (справа), то сейчас это один из ведущих тренеров страны. Фото Михаила Шарова / fsrussia.ru

С последнего места в сильнейшие тренеры

Первой «легионершей» российских чемпионатов стала украинка Юлия Обертас, которую поставили в пару к Алексею Соколову, и они завоевали четвертое место на ЧР-2000.

При этом ранее у нас уже стартовали украинцы Виктория Максюта и Владислав Жовнирский, которые поначалу были россиянами. Далее Максюта вернулась на историческую родину, а Жовнирский занял на ЧР-2002 последнее место из десяти пар, выступая с Еленой Йованович, уроженкой Белграда. И это еще одна отличительная особенность Москвы тех лет. Оттуда уезжали свои, но приезжали чужие. Та же Югославия «поделилась» с нами фигуристками Йованович, Милицей Брозович, теннисисткой Весной Манасиевой (Долонц). Парадокс…

Что касается Жовнирского, то сейчас это один из ведущих тренеров страны. Кстати, чемпионами тогда стали Тотьмянина — Маринин, на трибунах за перипетиями казанского чемпионата наблюдал тогдашний тренер «Ак Барса» Владимир Плющев, поскольку на льду была его дочь Татьяна Плющева, которая в итоге снялась. Пятой среди девушек оказалась Кристина Обласова, будущая супруга хоккеиста «Нефтехимика» Сергея Конькова.

В 2005 году на чемпионате России ожидалось выступление танцевальной пары Анастасия Горшкова — Илья Ткаченко, бронзовых призеров юниорского ЧМ. Увы, партнерша, дочь известного тренера Алексея Горшкова, получила травму бедра и закончила со спортом. Имиджевая потеря для ЧР, поскольку в 2017 году Горшкова последовательно выиграла конкурсы красоты «Миссис Франция» и стала второй на конкурсе «Миссис Вселенная».

На чемпионате России-2009, проходившем в Казани, последнее 11-е место заняла пара Ксения Столбова — Артур Минчук. Столбова спустя 10 лет после дебюта на ЧР будет стартовать в Красноярске с третьим партнером Андреем Новоселовым.

Но не она с 10 стартами является действующим ветераном ЧР, и даже не Елизавета Туктамышева, которая дебютировала в 2008 году в 11-летнем возрасте, финишировав на 10-м месте. Нет, это Сергей Воронов, шестое место на дебютном ЧР-2005.

В 2010 году чемпионкой становится Ксения Макарова, и она тоже первопроходец — опередила всех тем, что стала первой среди детей экс-россиян, вернувшейся в сборную своей родины. Фото Luu / wikipedia.org

Такими же ветеранами российского фигурного катания можно считать казанцев Константина Милюкова (17-е место) и Евгению Тарасову (12-е место из 14) в Казани-2009. Тарасова тогда была одиночницей, сам чемпионат выиграла дебютантка 12-летняя Аделина Сотникова. Милюков и сейчас в строю, только с нынешнего сезона будет представлять Белоруссию.

А сенсацией казанского ЧР стала чемпионская пара Юко Кавагути — Александр Смирнов. Впервые в российском фигурном катании появилась спортсменка из дальнего зарубежья.

В 2010 году чемпионкой становится Ксения Макарова, и она тоже первопроходец — опередила всех тем, что стала первой среди детей экс-россиян, вернувшейся в сборную своей родины. Родители спортсменки Лариса Селезнева — Олег Макаров поселились в США, но их дочери трудно было пробиться в состав местной сборной, и она выбрала Россию. Парадокс 2010 года.

«Десятые годы»: время нелепых приглашений иностранцев

В 2011 году в парном катании седьмое место заняла пара Мария Мухортова и француз Жером Бланшар. Это было первое приглашение в сборную зарубежного спортсмена, без всяких перспектив. На том чемпионате их опередили экс-украинка Волосожар -Траньков, экс-японка Кавагути — Смирнов, Базарова — Ларионов (вернулись в спорт после допингового отстранения) экс-одиночница Гербольдт — Энберт, Илюшечкина — Майсурадзе, наконец, Столбова — Климов.

С учетом того, что в сборной всего три места, сама попытка создать пару с иностранцем выглядела нелепой, но в Питере делали это с непонятной настойчивостью, ставя Бланшара вначале с Викторией Воробьевой, затем с Мухортовой, от которой ушел Траньков. Сейчас, кстати, ситуация повторяется.

Чемпионат 2012 года напоминал соревнования юниорок. Победила Сотникова (15 лет), далее были Юлия Липницкая (13 лет), Алена Леонова, Макарова, Елена Радионова (12 лет), Туктамышева (13 лет), Полина Коробейникова, Евгения Медведева (12 лет). В итоге на Евро отобрались Леонова и Макарова, третье-четвертое места, и Коробейникова (седьмое место).

Важно не то, что она каталась с Депутатом (партнера, приехавшего с Украины, звали Андрей Депутат), а статус настоящего мажора, дочери Александра Даванкова. Фото Luu / wikipedia.org

В парном катании выступала 13-летняя Василиса Даванкова. И важно не то, что она каталась с Депутатом (партнера, приехавшего с Украины, звали Андрей Депутат), а статус настоящего мажора, дочери Александра Даванкова, одного из основателей фирмы «Фаберлик».

В танцах на льду впервые были задействованы арбитры из-за рубежа, поскольку именно танцы казались тогда самыми скандальными и неоднозначными в плане вынесения оценок и распределения турнирных мест. Удивительно!

Самым любопытным итогом чемпионата России 2013 года оказалось то, что на ЧМ поехал Максим Ковтун, занявший пятое место. На национальном отборе он уступил Евгению Плющенко, снявшемуся с ЧМ, Воронову, а также Константину Меньшову и Артуру Гачинскому. Татьяна Тарасова на тренерском совете протолкнула решение о делегировании Ковтуна вместо многострадального Воронова и питерских Меньшова и Гачинского. Нечто подобное повторилось и в этом сезоне, но уже среди девушек.

Предолимпийский Сочи-2014, кстати, разочаровал мизерным количеством болельщиков. Уже 14-летняя Евгения Медведева выезжала в произвольной программе в балетной пачке красного цвета под музыку Минкуса «Дон Кихот». Такой же наряд и такую же музыку вскоре с успехом будет использовать Алина Загитова. Медведева заходила на вращения на фоне стены Плющенко, обвешанной вдоль и поперек плакатами ее тезки. Правда, и его выступление не вызвало аншлага, трибуны даже с натяжкой нельзя было назвать заполненными наполовину.

В 2015 году на чемпионате России дебютировал темнокожий спортсмен. Вообще, им мог стать Элайджа Бальде, родившийся в Москве, но уехавший затем в Канаду. В итоге стал Антонио Суоза-Кордейру, сын темнокожего португальца, катавшийся с Ариной Чернявской. Спортсмены заняли восьмое место, после чего разбежались. Чернявская в Израиль — в пару к Евгению Краснопольскому, но после того, как не получила гражданство, ушла из спорта. А Соуза-Кордейру катается… за Хорватию с местной Ланой Петранович.

В 2016 году России презентовали новый центр развития фигурного катания в Краснодарском крае. За Сочи, годами ранее абсолютно равнодушный к этому виду спорта, теперь выступали ученики группы Нины Мозер: Волосожар — Траньков (1-е место), Наталья Забияко — Александр Энберт (5-е место), София Бирюкова — Андрей Филонов (7-е место). Плюс одиночник Дмитрий Бушланов.

Соуза-Кордейру катается… за Хорватию с местной Ланой Петранович. Фото Luu / wikipedia.org

Чемпионат запомнился большим количеством пар, сформированных из спортсменок других стран и сборных: украинцы Волосожар и Депутат, экс-эстонка Забияко, Кавагути, экс-финка Алиса Ефимова, ставшая в пару с Александром Коровиным.

Вызвано это было дефицитом сильных пар в стране. Зато в прошлом сезоне юниоры массово пополнили состав основной команды и продолжают прогрессировать. Бойкова — Козловский, Павлюченко — Ходыкин и новички нынешнего сезона Мишина и Галлямов. Как бы то ни было, а конкуренция на чемпионате России в Красноярске ожидается лютая…

В 2017 году удивили два танцевальных дуэта. Во-первых, парница Даванкова в танцах встала с Антоном Шибневым, 7-е место. Шибнев — это «универсальный солдат», который катался с одиночницей Ставицкой, Даванковой, Еленой Ильиных, последней партнершей была Алла Лобода.

Восьмое место заняла экс-одиночница Ставицкая, катавшаяся с Андреем Багиным. Одиночницы в танцах также большая редкость, они в основном идут в парницы. Но вновь сформированный дуэт успел даже выступить на Универсиаде в Казахстане. С другой стороны, 11-е место, которое занимала Ставицкая в одиночке, еще ниже, чем в танцах. Этот дуэт также распался, и Багин, еще один «универсальный солдат», танцует сейчас с Аннабель Морозовой.