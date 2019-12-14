Загитова вернется. Мы в этом уверены

Олимпийская чемпионка приостановила карьеру, но будет участвовать в шоу

Алина Загитова добавила зловещего смысла словосочетанию «пятница, 13-е», объявив вчера о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру. Она не полетит в Красноярск на чемпионат России и, следовательно, пропустит остаток сезона. Пока в ее планах участие в многочисленных шоу. Все так, как и предполагало «Реальное время» в своих предыдущих материалах.

«…Со словами, которые поразят в самое сердце…»



Первый канал интриговал весь вечер. Монополисты ТВ-показа фигурного катания в России анонсировали «сенсационное заявление Алины Загитовой в программе «Время», в очередной раз приковав к себе внимание тех, кто любит этот вид спорта и, конечно, саму Алину. «Олимпийская чемпионка в нашей студии со словами, которые поразят поклонников фигурного катания в самое сердце» — гласил анонс. Ведущий Кирилл Клейменов в своем вступлении к эксклюзивному интервью с сидящей в студии фигуристкой нагнал градус пафоса до максимального.

— Ты уходишь из большого спорта? — в лоб спросил Клейменов. На что получил ответ:

— Никуда не ухожу, но не участвую в чемпионате России. Хочу пояснить, что без отбора [в национальном чемпионате] я не претендую ни на чемпионат Европы, ни на ЧМ, я всегда отбиралась по спортивному принципу.

В предстоящем сезоне не выступлю. Но буду участвовать во многих шоу, остаюсь на льду, буду тренироваться. Думаю, что это даже хорошо, я буду искать себя и учить новые элементы и новые заходы на прыжки.

Стоит обратить внимание на то, как Загитова высказывалась еще неделю назад, когда она объясняла болельщикам Турина, что не сможет участвовать в показательных выступлениях в финале Гран-при. Тогда глаза Алины были полны слез, речь ей давалась тяжело, а сейчас заминки случались, только когда она подбирала слова. «Буду участвовать во многих шоу» (до Нового года анонсировано шоу Татьяны Навки в России, затем точно известно, что будут выступления в Швейцарии и Японии). Писали, что у фигуристки повреждение бедра — так вот, его можно усугубить только усиленными тренировками и соревнованиями, в плане шоу оно вовсе не помеха.

Фото instagram.com/azagitova

— Остаюсь вместе с тренерами, с которыми прошли такой долгий путь, Олимпиаду, — продолжила спортсменка. — Я благодарна им, федерации, всем болельщикам, моей семье. Хочу, чтобы у меня вернулось состояние, когда я хочу выходить на старт. Меня поймет тот спортсмен, который прошел этот путь. Когда я начинала тренироваться после Игр, вкатывала программы, мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравилось. Но это был очень сложный период, и в этом сезоне так же.

Прямо скажем, лично меня ничего из сказанного пока (и сказанного потом) «в самое сердце» не поразило. Загитова не будет участвовать в чемпионате страны? Ну так участие в нем могло принести ей максимум статус члена сборной России и зарплату, которую получает первая шестерка по итогам ЧР. Мелковато для обладательницы всех титулов мирового фигурного катания. Ну вот что могло мотивировать Алину стартовать на красноярском чемпионате с травмой бедра, а потом находиться в числе запасных по принципу «а что, а вдруг»? В ожидании даже не травмы или болезни у кого-то из соперниц, а, к примеру, несоответствия требованиям WADA, поскольку в этом сезоне из наших молодых лидеров только Александра Трусова находилась в его юрисдикции, а вот Алена Косторная и Анна Щербакова сдавали допинг-пробы в РУСАДА. А вдруг это станет помехой для участия кого-то из ТЩК в главных стартах? Хотя опытные функционеры федерации фигурного катания наверняка уже уточнили эти вопросы.

Возвращаясь к самоплагиату, напомним, что мы неоднократно указывали на легковесность текущего сезона с точки зрения олимпийского цикла. А вот грядущие выпускные экзамены в школе и вступительные экзамены в вуз приобретают важнейшее значение. Тем более что Загитову уже в 17 лет готовы проводить из спорта и маститые ветераны вроде Романа Костомарова, и участники онлайн-опросов на спортивных порталах. Окститесь, позвольте девушке повысить «возраст дожития» на льду хотя бы до 19 лет — к следующей Олимпиаде в Пекине.

Фото instagram.com/azagitova

Конфликт в тренерском штабе

Ну вот, допустим, уйдет она насовсем. Что ей делать? Окунуться в студенческую жизнь, взваливать там на себя общественную работу, чтобы планомерно готовиться уйти в политику, в чем подозревают всех российских спортсменов? Уходить в шоу, выходить замуж, рожать, наконец? Все перечисленное можно переделать списком, а можно сконцентрироваться на чем-то одном и через два года, после ОИ-2022. Те, кто считает, что Загитовой пора уходить, поскольку она «уже все выиграла», путают спорт с КВН. Это там чемпион Высшей лиги пропускает следующий сезон, а зачастую уже не возвращается в игру. А мы напомним, что Алина кое-чего не выиграла. К примеру, у нее нет титула чемпионки в командных турнирах Олимпиады и чемпионата мира, хотя, это, конечно же, очень натянутая придирка. К тому же она не переломила неприятную традицию «разваливаться» на турнирах в Италии (была пятой на чемпионате мира 2018 года в Милане и шестой сейчас в Турине). Большие чемпионы после шестого места не уходят, чтобы запомниться болельщикам малоприятной сценкой в кисс-энд-край.

Алина слишком долго шла к тому, чтобы сверкать на мировой арене в течение последних двух с половиной лет — как это ни странно, но у человека, влюбившего в себя большую часть поклонников фигурного катания, взрослая карьера началась только осенью 2017-го. А до этого было много чего неприятного — место аутсайдера в тренировочной группе в Ижевске, статус выгнанного дебютанта из группы Этери Тутберидзе. У нее даже была роль человека, который «донашивал» балетную пачку и музыку за Евгенией Медведевой. Именно такое впечатление может создаться, если сравнить произвольные программы Жени на чемпионате России — 2013 и Алины, с которой та начинала международную карьеру на этапе юниорского Гран-при 2016 года во Франции, а завершала олимпийским триумфом в Пхенчхане. И балетная пачка красного цвета, и музыка Минкуса из балета «Дон Кихот» — все это тренеры и хореографы из группы Тутберидзе опробовали вначале на Медведевой. А сняли сливки с Загитовой.

Кстати, в Ижевске 12-летней Алине и вовсе приходилось выходить на публику во время перерывов хоккейных матчей местной «Ижстали», чтобы лишний раз обкатать на публике свои программы. И вы думаете, что такого человека «сломает» временная и вполне ожидаемая неудача в текущем сезоне?

Фото vk.com/eteritutberidze

В котором Алине поставили две шикарные программы. Как вы думаете, для чего? Для того, чтобы «уйти в закат», по три раза исполнив на этапах и в финале Гран-при? Такими постановками так бездарно не разбрасываются. Вы меня извините, но в нынешней «Тутберидзе-тим» «Клеопатру» способны исполнить только Алина и… сама Этери Георгиевна.

Кстати, рискую повториться, но и Тутберидзе, уверен, абсолютно против завершения карьеры Загитовой. Поскольку именно благодаря Алине ее сейчас можно называть тренером женского фигурного катания. Если «Загитова — уже все», то тут же лучшему тренеру страны припомнят ее «маленькое личное кладбище» с Шелепень, Липницкой, Питкеевым и уехавшей бороться с взрослением в Канаду Медведевой.

О четверных

Невозможно было обойти и вопрос о четверных как панацее от грядущих поражений.

— Четверные надо учить в более молодом возрасте, чем в 17 лет, — резонно заметила Загитова. — Наш вид спорта молодеет. Надо было учить перед Играми, но тогда был риск травмы и был достаточен мой арсенал прыжков. А потом я взрослела, началась раскоординация, и в этот момент главное было — оставить все прыжки, чтобы исполнять их чисто и хорошо, нужного было удержать все, что я сейчас умею, все, что мы прошли с тренерами вместе, и только мы знаем, через что мы прошли.

Вот еще чем запомнилась Алина. Не каждый спортсмен добивается в своей карьере того, чтобы из-за него меняли правила для всего спорта. Имею в виду выигрышную формулу Тутберидзе — Загитовой, расставивших все прыжки в короткой и произвольной программах во второй их части.

Фото vk.com/eteritutberidze

Алина, кстати, сама неоднократно замечала, насколько важным в ее карьере является тренерский штаб «Хрустального».

— Мне очень помогали тренеры, они находили слова мотивации. Я даже писала расписку, что обещаю поехать на соревнования, на чемпионат мира: обязуюсь кататься хорошо и делать все от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании. Я это сдержала. Сейчас я пока что не готова писать такую расписку. Потому что все, что я пишу, я выполняю. Были сложности, были радостные моменты. Никуда я от них уходить не собираюсь, мы продолжаем вместе работать.

Напомним, в мировом фигурном катании уходили и возвращались за олимпийским золотом канадский одиночник Патрик Чан, российские парники Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, канадские танцоры Тесса Виртью и Скотт-Моир. В этом списке из двух представителей Канады и одного — России явно не хватает одиночницы, которая, судя по логике, должна представлять нашу страну. Кто бы это мог быть?