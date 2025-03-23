Бородавко объяснил, почему Большунов не смог выиграть марафон

Фото: Динар Фатыхов

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что Александр Большунов финишировал пятым в марафоне из-за проблем с лыжами и физической усталости.

— Он подустал, и лыжи не очень хорошо держали. Александр затратил слишком много сил, и его физически не хватило, — отметил тренер в комментарии РИА «Новости».

Отметим, что по итогу соревнований лыжник Сергей Ардашев одержал победу в лыжной гонке на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре.



Матвей Гавриков