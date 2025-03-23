Сергей Ардашев выиграл гонку на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам
Лыжник Сергей Ардашев одержал победу в лыжной гонке на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Сыктывкаре, финишировав за 2 часа 16 минут 48,9 секунды.
Второе место занял Савелий Коростелев, уступив всего 0,2 секунды. Илья Семиков стал третьим с отставанием 0,5 секунды. Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завершил дистанцию пятым (+5,7).
Напомним, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на ФосАгро чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Казани.
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