«Нефтехимик» разгромил «Адмирал» со счетом 7:2
«Нефтехимик» разгромил в Нижнекамске «Адмирал» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала шестую победу в последних шести играх турнира.
В составе «Нефтехимика» голы забил Селезнев, Белозеров, Ди, Точилкин и Барбер оформил личный хет-трик
Напомним, что «Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Занимающая восьмое место в Восточной конференции «Сибирь» стала недосягаемой для нижнекамской команды.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.