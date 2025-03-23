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«Нефтехимик» разгромил «Адмирал» со счетом 7:2

19:25, 23.03.2025
«Нефтехимик» разгромил «Адмирал» со счетом 7:2
Фото: пресс-служба ХК "Нефтехимик" / t.me/wolfstaya
взято с сайта ХК «Нефтехимик»


«Нефтехимик» разгромил в Нижнекамске «Адмирал» со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала шестую победу в последних шести играх турнира.

В составе «Нефтехимика» голы забил Селезнев, Белозеров, Ди, Точилкин и Барбер оформил личный хет-трик

взято с сайта hcnh.ru

Напомним, что «Нефтехимик» лишился шансов на выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Занимающая восьмое место в Восточной конференции «Сибирь» стала недосягаемой для нижнекамской команды.

Матвей Гавриков

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