«Зенит» вышел в полуфинал плей-офф, победив «Кузбасс» благодаря эйсам Лабинского
Волейболисты «Зенита» вышли в полуфинал плей-офф, обыграв «Кузбасс» благодаря трем эйсам Лабинского.
Напомним, что «Зенит-Казань» выступает в нынешнем сезоне в ранге действующего чемпиона турнира.
Команда Алексея Вербова выиграла два предыдущих розыгрыша плей-офф Суперлиги.
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