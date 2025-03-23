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«Зенит» вышел в полуфинал плей-офф, победив «Кузбасс» благодаря эйсам Лабинского

14:20, 23.03.2025
«Зенит» вышел в полуфинал плей-офф, победив «Кузбасс» благодаря эйсам Лабинского
Фото: Динар Фатыхов

Волейболисты «Зенита» вышли в полуфинал плей-офф, обыграв «Кузбасс» благодаря трем эйсам Лабинского.

Напомним, что «Зенит-Казань» выступает в нынешнем сезоне в ранге действующего чемпиона турнира.

Команда Алексея Вербова выиграла два предыдущих розыгрыша плей-офф Суперлиги.

Матвей Гавриков

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