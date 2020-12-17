Хамматов Алмаз Зульфатович
Общая информация
Родился 1 сентября 1977 года в с. Муслюмово Татарской АССР.
Образование
2003 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина» по специальности «историк, преподаватель истории».
2010 г.— окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юриспруденция».
Трудовая деятельность
1993-1997 гг. — разнорабочий, Карамалинская ПМК.
1997-2000 гг. — водитель, АООТ Сармановская ПМК.
2000-2002 гг. — механик, ОАО Сармановская ПМК «Мелиорация».
2002-2003 гг. — главный механик, ОАО Сармановская ПМК «Мелиорация».
2003-2005 гг. — юрисконсульт, ОАО Сармановская ПМК «Мелиорация».
2006-2013 гг. — судебный пристав-исполнитель, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РТ.
2013-2015 гг. — главный механик, Альметьевский зональный узел электрической связи филиал ОАО «Таттелеком».
2015 г. — начальник транспортного цеха, Альметьевский зональный узел электрической связи филиал ПАО «Таттелеком».
2015-2016 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ.
2016-2018 гг. — руководитель исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ.
2019-2020 гг. — руководитель исполкома Менделеевского района РТ.
С 2020 г. — начальник управления административно-технической инспекции исполкома г. Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, пр. Х.Туфана, 23
- Телефон: (8552) 30-59-50
- Email: mky_ati@mail.ru
Дата последнего обновления: 17.12.2020