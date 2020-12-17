Хамматов Алмаз Зульфатович

Общая информация

Родился 1 сентября 1977 года в с. Муслюмово Татарской АССР.

Образование

2003 г. — окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина» по специальности «историк, преподаватель истории».

2010 г.— окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «юриспруденция».

Трудовая деятельность

1993-1997 гг. — разнорабочий, Карамалинская ПМК.

1997-2000 гг. — водитель, АООТ Сармановская ПМК.

2000-2002 гг. — механик, ОАО Сармановская ПМК «Мелиорация».

2002-2003 гг. — главный механик, ОАО Сармановская ПМК «Мелиорация».

2003-2005 гг. — юрисконсульт, ОАО Сармановская ПМК «Мелиорация».

2006-2013 гг. — судебный пристав-исполнитель, Главное управление Федеральной службы судебных приставов по РТ.

2013-2015 гг. — главный механик, Альметьевский зональный узел электрической связи филиал ОАО «Таттелеком».

2015 г. — начальник транспортного цеха, Альметьевский зональный узел электрической связи филиал ПАО «Таттелеком».

2015-2016 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ.

2016-2018 гг. — руководитель исполнительного комитета Муслюмовского муниципального района РТ.

2019-2020 гг. — руководитель исполкома Менделеевского района РТ.

С 2020 г. — начальник управления административно-технической инспекции исполкома г. Набережные Челны.

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