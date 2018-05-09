Давлетшин Фердинат Мидхатович

Общая информация

Родился 28 июня 1960 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.

Образование:

1981 год — Казанский финансово-экономический институт

Трудовая деятельность:



В 1983 — 1988 гг. — второй, первый секретарь Алькеевского райкома ВЛКСМ.

В 1988 — 1997 гг. — директор совхоза «Хлебодаровский» Алькеевского района.

В 1997 — 1999 гг. — начальник управления сельского хозяйства Нурлатского района.

С 1999 г. — глава администрации Алькеевского района.

В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

В 2006 — 2014 гг. — глава муниципального образования «Алькеевский муниципальный район».

С декабря 2014 г. — заместитель руководителя исполкома — исполняющий обязанности главы Черемшанского района.

С 19 января 2015 г. — руководитель Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.



С сентября 2015 г. — глава Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

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