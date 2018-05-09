Давлетшин Фердинат Мидхатович
Общая информация
Родился 28 июня 1960 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.
Образование:
1981 год — Казанский финансово-экономический институт
Трудовая деятельность:
В 1983 — 1988 гг. — второй, первый секретарь Алькеевского райкома ВЛКСМ.
В 1988 — 1997 гг. — директор совхоза «Хлебодаровский» Алькеевского района.
В 1997 — 1999 гг. — начальник управления сельского хозяйства Нурлатского района.
С 1999 г. — глава администрации Алькеевского района.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
В 2006 — 2014 гг. — глава муниципального образования «Алькеевский муниципальный район».
С декабря 2014 г. — заместитель руководителя исполкома — исполняющий обязанности главы Черемшанского района.
С 19 января 2015 г. — руководитель Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.
С сентября 2015 г. — глава Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Черемшан
- Адрес: 423100, РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Советская, 32
- Телефон: (84396) 2-59-00
- Email: cheremshan@tatar.ru
- Сайт: cheremshan.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018