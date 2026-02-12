В Татарстане откроется центр помощи бизнесу по маркировке товаров «Честный знак»

Республика стала одним из 16 регионов-участников пилотного проекта по созданию подобных организаций

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан стал одним из 16 регионов-участников пилотного проекта по созданию центров поддержки маркировки товаров. Новый центр начнет работу в республике 16 февраля и будет оказывать помощь местным предпринимателям в адаптации к системе обязательной маркировки продукции.

Проект реализуется при поддержке Минэкономики РТ совместно с центром «Мой бизнес». Предприниматели получат доступ к бесплатной консультационной поддержке по всем вопросам, связанным с маркировкой товаров.

Первый заместитель министра экономики — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова подчеркнула, что создание центра обусловлено реальными потребностями бизнес-сообщества. Предприниматели нуждаются в профессиональном сопровождении при внедрении системы маркировки.

Наталья Жирнова