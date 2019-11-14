В Казани подготовили 18 мест под елочные базары

Комитет потребительского рынка исполкома Казани проведет 26 ноября электронный аукцион по продаже прав на размещение елочных базаров на территории города. Соответствующее извещение размещено в сборнике в мэрии.

Всего под елочные базары определили 18 мест. Срок размещения составит 1 месяц.

Елочные базары могут появиться по следующим адресам: ул. Академика Павлова, 1, ул. Айдарова, ул. Дементьева, 7, 33, 72а, ул. Адоратского, 21, 33а, ул. Голубятникова, ул. Маршала Чуйкова, 25, ул. Чехова, 2, ул. Р. Зорге, 66, 75, пр. Победы, 56, ул. Ю. Фучика, 105а, ул. Декабристов, 179, ул. Восстания, 83. Также базары могут установить на пересечении ул. Адоратского и пр. Ямашева (возле ТК «Имера») и на пересечении ул. Мусина и пр. Ямашева.