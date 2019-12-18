В Минлесхозе Татарстана рассказали, где покупать елку

Сотрудники Минлесхоза Татарстана посоветовали покупать елку на официальных елочных базарах, на специально оборудованных для этого торговых площадках, а также в лесхозах.

Уточняется, что специально к Новому году было выращено 11,4 тыс. елей.

«На таких базарах проверяются документы продавцов, у которых должна быть копия договора купли-продажи лесных насаждений и товарная накладная, а в случае привоза елей из других регионов Российской Федерации — еще и карантинный сертификат. Это гарантирует, что ель была заготовлена законно», — пояснили в ведомстве.

Также для обеспечения сохранности елей в предновогодний период ежегодно проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Ель». В этом году оно продлится с 20 по 31 декабря.

«Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей», — передает «Татар-информ» сообщение пресс-службы.

Также в Минлесхозе рассказали, что после новогодних праздников будут организованы площадки для сбора елей в Казани, которые потом передадут зоопаркам или крестьянско-фермерским хозяйствам. Например, в начале текущего года в столице Татарстана были открыты два пункта приема елей, которые работали до 31 января.

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