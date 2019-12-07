Шансом не воспользовались: как Россия шла к тотальной изоляции в мировом спорте

Рискнули будущим, замолчав грехи прошлого, — и попались

Очередной сезон сериала под названием «WADA против России» подходит к концу. Однако на этот раз все серьезнее, чем когда-либо: в понедельник, 9 декабря, исполком по соответствию WADA с большой вероятностью вынесет нашей спортивной системе приговор, означающий практически полную ее изоляцию на 4 года. «Реальное время» разбиралось в истории с изменением базы данных Московской антидопинговой лаборатории и оценивало перспективы нашего спорта в небывалой для него ситуации.

Мировой спорт делал все, чтобы Россия могла начать с чистого листа

Давайте восстановим хронологию. После завершения корейской Олимпиады, в феврале 2018 года, международный спорт в лице МОК впервые за несколько лет сделал шаг навстречу России — восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) в организации. В сентябре того же года большинство членов исполкома WADA на своем заседании проголосовали за восстановление (авансом) в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это стало еще одним серьезным шагом к новому диалогу. В ответ России нужно было сделать следующее: без обиняков допустить комиссию независимых экспертов к архивам Московской антидопинговой лаборатории, выдать WADA базу данных из нее за 2012—2015 годы и признать более мягкий (в сравнении с докладом Макларена) доклад Шмида о российской системе поддержки допинга.

Последний пункт Министерство спорта России выполнило. Павел Колобков не публично, но все же признал доклад Шмида, чем косвенно подтвердил причастность государственных лиц к подтасовке проб на сочинской Олимпиаде.

А вот с первыми требованиями вышла заминка. Дедлайн по допуску независимой комиссии к архивам был сорван — вместо конца декабря 2018 года комиссию допустили к ним лишь 10 января 2019-го. В качестве причины задержки озвучивалось загадочное «оборудование WADA для извлечения данных не сертифицировано в России».

России нужно было признать более мягкий (в сравнении с докладом Макларена) доклад Шмида о российской системе поддержки допинга. Фото swissinfo.ch

Уже тогда все это выглядело странно, ведь срыв дедлайна, да еще в ситуации «презумпции виновности» России, явно мог иметь самые серьезные последствия. Однако WADA не стало наказывать нашу страну, фактически закрыв глаза на невыполнение «дорожной карты» по реабилитации.

— Мы должны были до конца декабря предоставить допуск к тем пробам, которые находятся под арестом Следственного комитета РФ, — говорил в интервью нашему изданию депутат Госдумы РФ и экс-генсек Олимпийского комитета России Марат Бариев. — А там порядка одной тысячи проб. К сожалению, всей полнотой информации я не владею, да и мало кто владеет. Однако известно, что не допустили инспекторов WADA в связи с тем, что оборудование WADA не сертифицировано РФ. Я задавал соответствующие вопросы специалистам, но никто ответить не смог. Непонятно, о каком оборудовании идет речь и почему оно должно быть у нас сертифицировано.

Изменения в базу данных российских спортсменов вносились до последнего дня перед передачей WADA

В конце ноября этого года история получила неприятное продолжение: выяснилось, что Россия передала WADA сфальсифицированную базу данных, чем окончательно скомпрометировала себя в глазах мирового спорта, показав, что система не готова предавать огласке все тайны Сочи-2014.

Как утверждает само Всемирное антидопинговое агентство, из базы была удалена часть данных неблагоприятных допинг-проб спортсменов, а также были вброшены доказательства участия в махинациях Григория Родченкова и его ассистентов (в виде их переписки) — якобы, пробы были изменены под его руководством в 2015 году, а не в 2018-м.

Однако дата внесения изменений в данные все же была установлена — и это оказался декабрь прошлого года, когда лаборатория находилась под арестом Следственного комитета РФ. Еще часть данных была изменена в 2016 году.

«Мы должны были до конца декабря предоставить допуск к тем пробам, которые находятся под арестом Следственного комитета РФ», — говорил Марат Бариев. Фото Максима Платонова

В отчете комитета по соответствию WADA говорится, что манипуляции с данными, которые проводились вплоть до последнего дня перед передачей, мешают установить нарушения 145 спортсменов: «Предполагается, что изменение данных существенно повлияло на способность исследовать 145 спортсменов (310 проб). Другими словами, негативное воздействие составляет почти 50%. На сегодняшний день каждое из 153 дел спортсменов (268 проб) подлежит полному и тщательному расследованию», — говорится в документе.

Очевидно, что WADA требовало эту базу с одной простой целью: подвести итог расследованию использования допинга российскими спортсменами, разобраться — кто именно участвовал в махинациях с допинг-пробами, а кто вне подозрений, и убрать из спорта «запачканных» спортсменов. Теперь по-хорошему, видимо, уже не получится.

Муж директора московской лаборатории удалял данные о «токсичных» спортсменах?

Новые подробности, которые еще больше запутали дело, появились 30 ноября. Издание Sports Integrity Initiаtive, ссылаясь на доклад WADA о расследовании, сообщило, что изменения в допинг-пробы перед передачей базы в WADA вносил муж директора Московской лаборатории Елены Мочаловой Евгений.

Сообщается, что Евгений Мочалов работает системным администратором той же лаборатории, а также что в лаборатории якобы работала специальная «команда обнуления», целью которой было скрыть тот факт, что изменения производились в декабре 2018-го, то есть перед передачей базы в WADA.

«Более 1 250 резервных файлов за 2014 и 2015 годы имеют метку удаления от 29 июня 2016-го, более 450 файлов за 2016-й удалены 17 декабря 2018-го», — говорилось в докладе WADA.

«17 декабря 2018 года, когда представители WADA впервые приехали в лабораторию, системный администратор Мочалов сделал откат к базе данных ноября 2015 года», — отмечается уже в тексте Sports Integrity Initiаtive.

Новые подробности, которые еще больше запутали дело, появились 30 ноября. Фото currenttime.tv

Также в нем говорится, что российская сторона якобы согласилась, что Мочалов преднамеренно внес изменения в датировку базы, и объяснила это тем, что специалист перенес данные на свой личный компьютер, чтобы... освободить место на диске. Однако комиссия, расследовавшая манипуляции, сочла аргумент неправдоподобным, так как жесткий диск был свободен на 93%.

Однако 3 декабря Министерство спорта России опровергло эту информацию.

«Эта информация не соответствует действительности. Со стороны министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу», — заявили в пресс-службе ведомства.



Так или иначе, изменения в базу данных были внесены, а кто исполнитель — не так уж важно. Важнее, кто и почему распорядился это сделать и откуда такая упорная игра в «несознанку»? Да, Россия, очевидно, лишилась бы еще нескольких медалей сочинских Игр, но разве это та цена, ради которой стоило так рисковать? Возможно, дело не в медалях, которые Россия может потерять, а в репутации конкретных людей — учитывая, что многие из спортсменов, выступавших в те самые 2012—2015 гг., сегодня занимают посты несколько повыше, чем пьедестал почета спортивных соревнований.

Между тем, махинации с внесением изменений в базу, означают, по сути, признание в существовании допинговой системы в России.

— Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений, — комментировал ситуацию президент ОКР Станислав Поздняков в сентябре этого года. — Но теперь снова рискуем столкнуться с теми или иными санкциями по причинам, к которым никакого отношения не имеем».

«Мы большое количество дипломатических усилий затратили на то, чтобы вернуть доверие международного спортивного сообщества, а российским спортсменам — право выступать на олимпийских соревнованиях без каких-либо ограничений», — комментировал ситуацию Станислав Поздняков в сентябре этого года. Фото olympic.ru

Что Россию ждет теперь?

Известно, что изучение базы Московской лаборатории не закончилось: впереди — детальный разбор проб. Летом WADA открыло 43 дела в отношении российских спортсменов (имена неизвестны). Всего под подозрением 298 человек. Видимо, дела и дисквалификации будут еще.

Что же касается последствий для российского спорта в целом, то 9 декабря исполком по соответствию WADA вынесет решение, от которого ничего хорошего ждать не приходится — вопрос лишь в степени изоляции российского спорта, которую определят в этот день в Лозанне. Чуть больше месяца у нас будет на апелляцию в Спортивном арбитраже (CAS) — соответственно, решение в силу сразу не вступит.

В конце ноября The New York Times сообщила, что группа экспертов WADA рекомендовала наложить на Россию тяжелейшие санкции. Если 9 декабря исполком прислушается к этим рекомендациям (а так случается практически всегда), наступит время серьезной изоляции российского спорта, означающей, в частности, отстранение его на 4 года от всех крупных международных стартов, в том числе Олимпийских игр в Токио и Пекине, а также от футбольного чемпионата мира в Катаре 2022 года. Если исполком прислушается даже частично, то уже вторую Олимпиаду подряд российские спортсмены отсоревнуются, скорее всего, в нейтральном статусе без национального флага и гимна.