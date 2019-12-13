Чем живет рынок антикафе Казани
После «бума» антикафе в столице Татарстана закрылась почти половина таких заведений — но оставшиеся начали расширять бизнес
«Бум» тайм-кофеен как бизнеса (они же антикафе — заведения, где посетитель платит за проведенное там время) по всей России пришелся на 2013 год, и Казань его также не избежала: на пике в столице Татарстана было с десяток таких заведений. Но на сегодня половина из них уже прекратила работу (в том числе и один из «Циферблатов»), еще одно — закрылось буквально пару недель назад. Однако говорить о том, что антикафе изжили себя как формат, не получается — некоторые из оставшихся игроков, наоборот, активно расширяются в республике и за ее пределами, а в Татарстан намеревается зайти сеть из Ульяновска. «Реальное время» выяснило, что сейчас происходит в этой сфере и почему вообще антикафе закрываются — дело тут не всегда в деньгах.
Кто расширяется: казанский «Баклажан» и ульяновское «Спелое»
Как выяснило «Реальное время», татарстанская сеть антикафе «Баклажан» в будущем году откроет первое заведение за пределами республики — в Нижнем Новгороде. Совладелец сети Эдуард Онучкин сообщил, что в следующем месяце уже начинает обустраивать точку. При этом за последние два с небольшим года сеть открыла три точки в Казани (одну из них — около месяца назад) и одну — в Набережных Челнах (это заведение переехало из Елабуги). Таким образом, это единственный бизнес по модели тайм-кафе в Казани, который к настоящему времени расширяет свою сеть, — другие в данный момент закрываются.
Кроме того, по информации «Реального времени», сферу тайм-кофеен в Казани хочет дополнить еще и игрок извне: сеть заведений «Спелое» из Ульяновска ищет в столице Татарстана сразу три помещения под свои заведения. Судя по сайту сети, она также делает упор на относительно невысокие цены и на проведение различных мероприятий (в Ульяновске при кафе образовалось собственное аниматорское агентство).
Представители «Спелого» к моменту публикации не смогли ответить на вопросы «Реального времени» о планах экспансии в Казани. Также неясно, будет ли сеть открывать заведения самостоятельно или по франшизе.
Кто ушел: «Винегрет», «Смайлики», New York Caf и Ц. на Щ.
«Циферблат», первое казанское тайм-кафе (сеть предпочитает называть свои заведения исключительно «свободными пространствами»), наоборот, закрыло одну из своих точек летом 2019-го — знаменитое заведение на Щапова (в пабликах сети его название сокращают до двух букв — Ц. на Щ.). Отметим, что с 2015 года у франшизы в Казани сменился владелец: вместо известного предпринимателя Артема Крамина, который сейчас развивает сеть квестов «Выйти из комнаты» за рубежом, им стал Артем Болцун (за ним, по открытым источникам, не числится других компаний).
В разговоре с «Реальным времени» Болцун объяснил закрытие заведения на Щапова тем, что оно генерировало убытки — в первую очередь из-за высокой арендной платы. После закрытия в казанской сети заявляли, что будут искать новое помещение, «которое подойдет под все цели и ценности «Циферблата». Болцун заверил, что поиск помещения продолжается до сих пор — имеющиеся варианты якобы не отвечают требованиям франшизы либо есть вопросы по арендной плате.
Буквально несколько недель назад закрылось New York Cafe — не менее знаменитое, чем «Циферблат», заведение формата тайм-кафе с уклоном в музыкальные мероприятия и «ночи кино». Оно располагалось на Большой Красной, 34 — прямо напротив регионального управления ФСБ. Однако в этом формате не работало уже восемь месяцев — с момента смены собственника оно стало обычным общепитом.
Бывший владелец New York Cafe Евгений Кистанов объяснил, что продал заведение из-за того, что оно требует вложений большого количества времени и сил, но основным бизнесом никогда не было.
— Наоборот, ощущение, что антикафе в Казани — довольно перспективная штука. По сравнению с тем же Санкт-Петербургом, у нас охват еще очень маленький, есть куда двигаться, — полагает Кистанов.
«Винегрет» на Вишневского, 3 немного отличался от остальных антикафе из-за упора на кальяны — в других подобных заведениях их всячески избегали. Заведение открылось в 2015-м, а в 2017-м его владелец выставил «Винегрет» на продажу за 390 тысяч рублей. Сейчас на месте заведения открыт магазин по продаже все тех же кальянов.
Однако бывший владелец «Винегрета» Сергей Дурасов в разговоре с «Реальным временем» также объяснил продаже заведения не экономическими, а личными причинами — рождением ребенка, из-за чего времени на развитие кафе стало не хватать.
— Когда ты открываешь такое заведение, ты там живешь. А после рождения ребенка надо жить дома, — объяснил он. Кафе, по его словам, работало в прибыль.
Одним из первых рынок покинуло антикафе «Смайлики», открывшееся весной 2013 года на улице Калинина — примерно во время бума подобных заведений в России. Оно просуществовало около года и объявило о закрытии в марте 2014-го.
— Не пошло, потому что большая аренда, недостаточное финансирование для раскрутки и доведения до полной готовности с запланированными идеями, помощи государства не было, кредит банки не дали, да и процентная ставка не самая привлекательная, — заявил «Реальному времени» бывший владелец «Смайликов», казанский предприниматель Равиль Хабибуллов. По его мнению, в Казани вряд ли появятся еще антикафе — имеющихся уже достаточно.
Антикафе открывают альтруисты
Об экономической стороне антикафе как бизнеса в разговоре с «Реальным временем» высказался бывший управляющий одного из крупных казанских антикафе:
— Такое заведение не приносит сумасшедших прибылей. Нет такого, чтобы ты открыл антикафе и гребешь деньги лопатой. Как правило, они существуют около безубыточности, может быть, будет небольшая прибыль — на уровне хорошей зарплаты. Нужно же еще постоянно вкладываться в развитие. Так что открывают их в основном альтруисты, кто очень хочет поддержать движуху. И у кого есть какой-то еще бизнес.
Отчасти с ним соглашается и Эдуард Онучкин:
— Есть много антикафе, которые когда-то открылись, их потом перепродали. И у тех, кто купил, нет никакой мотивации, кроме зарабатывания денег, — объясняет он закрытие ряда антикафе.
Некоторые из упомянутых антикафе в Казани работают как ИП, так что оценить результаты их деятельности по открытым источникам не представляется возможным. В качестве исключения можно привести казанский «Циферблат» — с 2015-го, когда развивать франшизу в Казани стал Артем Болцун, юрлицо оформлено как ООО. В 2016 году, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», казанский «Циферблат» показал убыток в 850 тысяч рублей при выручке в 5,5 млн рублей, в 2018 — скромную прибыль в 49 тысяч рублей при схожих объемах выручки. Но следует учитывать тот факт, что в 2019 году «Циферблат» закрыл точку на Щапова — как заявлял сам Болцун, убыточную.
Данные за 2017 год в системе отсутствуют. Интересной деталью также является то, что официальное количество сотрудников в казанском «Циферблате», согласно тому же «СПАРКу», никогда не превышало пяти человек — что для одного, что для двух заведений это маловато.
До продажи New York Cafe приносило прибыль около 100 тысяч в месяц. Бывший владелец «Винегрета» оценил норму прибыли заведения в 2017 году в «150—200 процентов от затрат».
Казанский «Баклажан» также зарегистрирован как ООО, но образованы юрлица в 2019 году, так что по открытым данным проследить финансовые показатели пока не представляется возможным. Однако Онучкин также оценил прибыль одного заведения на уровне в 100 тысяч рублей в месяц (напомним, что «Баклажан» следует политике демпинга — выставил цену на уровне минимальной по Казани). Средний чек в заведении при этом составляет 209 рублей. Онучков объяснил, что ощутимый доход приносит предоставление площадей антикафе под различные мероприятия.
Упомянутое выше «Спелое» на своем сайте заявляет доходность одной точки в районе 390 тысяч рублей в месяц и окупаемость в 8 месяцев. Требуемые вложения — 3 млн рублей (Онучкин оценил необходимые вложения в одну точку на уровне 1,5—2 млн рублей).
Будущее есть?
Нурислам Шарифуллин указывает на тот факт, что для досуга и работы сейчас есть альтернативы тайм-кофейням в виде, к примеру, коворкингов. Однако и у антикафе остается своя ниша.
Шарифуллин также привел свой взгляд на причины неудач закрывшихся антикофеен:
— Это прописная истина: когда ты создаешь качественный продукт и выставляешь справедливую цену — потребитель проголосует своими деньгами. А когда люди начинают открывать тайм-кафе, где у одного вход, условно, 100 рублей, а у другого — 500, при этом где за 100 все так же, как в кафе за 500, то последние просто закроются. Или когда тайм-кафе заходит на аренду в 2 тысячи рублей за квадратный метр и перекладывает расходы на потребителя — все то же самое.
Заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев, наоборот, указывает, что будущее — в совмещении формата антикафе и коворкинга.
комментарии