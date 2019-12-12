«Мы очень долго боролись за это решение». Ювелирам разрешили онлайн-продажи

По прогнозам экспертов, это позволит увеличить продажи драгкамней и дорогих украшений на 10—15%

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России вступили в силу поправки, снявшие запрет на онлайн-продажу ювелирных изделий. По мнению экспертов, это может подстегнуть рынок и позволит ему прирасти на 10—15%. В целом же, по прогнозам, через 5 лет онлайн-покупки украшений из драгметаллов достигнут 25% от общего объема продаж. Однако для успешного развития отрасли нужно снять и другие ограничения и стимулировать отрасль комплексно, заявили «Реальному времени» игроки ювелирного рынка.



«Это был какой-то нонсенс»



12 декабря в России вступило в силу постановление правительства, разрешившее продажу ювелирных изделий через интернет-магазины. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

До сих пор, если некоторые участники рынка и прибегали к онлайн-продажам ювелирки, то делали это вопреки законодательным ограничениям. Дело в том, что драгоценные и редкоземельные металлы, а также драгоценные камни и изделия из них включены в перечень видов продукции, свободная реализация которых запрещена указом президента РФ от №179 и положениями Федерального закона №41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

Инициативу о снятии этого запрета внес Минфин, ссылаясь на многочисленные просьбы профессиональных предпринимательских сообществ и организаций. В результате в пункт 5 «Правил продажи товаров дистанционным способом» включили норму, разрешающую свободную продажу ювелирных изделий из драгоценных металлов или камней, а также сертифицированных ограненных драгоценных камней.

— Мы очень долго боролись за это решение. Я очень рад, что премьер-министр подписал это распоряжение. Потому что это был какой-то нонсенс, что ювелирные изделия нельзя продавать дистанционным способом. Теперь, конечно, рынок будет расти и развиваться, время покажет, — так «Реальному времени» прокомментировал новшество сопредседатель Ассоциации «Гильдия ювелиров России», основатель ювелирной компании «Алмаз-холдинг» Флун Гумеров.

— Ювелирные изделия и раньше, конечно, продавали онлайн, несмотря на несоответствие законодательству, то есть эти продажи были не совсем регламентированы. Сейчас разрешили, запретов больше нет. Поэтому, естественно, продажи возрастут и рынок будет развиваться. Интернет-торговля в целом набирает обороты, и ювелирные изделия — не исключение, — подчеркнул генеральный директор ООО «Ювелирная торговля» Игорь Козлов.

Рынок прирастет на 10—15%

Ювелиры убеждены, что снятие законодательных ограничений на дистанционные продажи физлицам позволит стимулировать онлайн-торговлю. В компании «Алроса» прогнозируют, что благодаря снятию запрета к 2025 году покупки украшений в интернете займут четверть всех продаж ювелирных изделий.

— Это, наверное, все-таки очень оптимистично. Сейчас все равно онлайн-продажи уже идут (у всех уважающих себя компаний есть интернет-магазины). Они были, конечно, осложнены — все шло через магазин, но они шли. Поэтому, я не думаю, что будет такой резкий рост — 25 процентов, но от 10 до 15 процентов будет, — заметил Гумеров.

— Наше предприятие напрямую с колечками и сережками не связано, но у нас есть сувениры с драгоценными металлами. Для нас, конечно, онлайн-продажи и раньше были актуальны. Мы работаем не так, как Alibaba, конечно, но основные продажи у нас тоже идут через интернет. То, что сейчас разрешили ювелирам онлайн-продажи украшений с бриллиантами, для продавцов очень актуально. Но, наверное, с точки зрения покупателя это выглядит немного странным — покупка бриллиантового изделия без примерки и подтверждения. Тем не менее интернет-магазины есть уже почти у всех ювелирных компаний, — высказал мнение директор ювелирного предприятия «Алмаз VIP» Андрей Волчков.

С прицелом на экспорт и «Почту России»

Разрешение на онлайн-торговлю драгметаллами приведет к новым подходам в маркетинге, считают эксперты. Вопросы безопасности онлайн-покупок также на контроле — на каждом изделии должен быть оттиск пробирных клейм, каждый драгоценный камень должен сопровождаться сертификатом, подчеркнули в Минфине:

— Постановление правительства «О внесении изменений в правила продажи товаров дистанционным способом» направлено на повышение правовой определенности в отношении возможности дистанционной продажи ювелирных изделий из драгоценных металлов или сертифицированных драгоценных камней, — сообщает Министерство финансов России на своем сайте.

Представители ювелирной отрасли надеются, что разрешение на онлайн-покупки изделий для розничных покупателей в будущем распространится и на экспорт. Кроме того, просят снять и другие ограничения, мешающие развивать бизнес.

Когда покупатель знает, что доставка будет через «Почту России», это станет серьезным стимулом, считает учредитель «Алмаз-Холдинга». Фото Олега Тихонова

— Вы понимаете, онлайн-продажи — это только первый шаг, и очень маленький шаг. Нам еще важно работать с почтой, принять закон, чтобы можно было отправлять ювелирные изделия по почте. Законопроект в первом чтении принят в Госдуме и завис. Нам еще надо выстроить логистику. А пока отправлять эти товары почтой покупателям запрещено. Есть альтернативные службы, но «Почта России» — все-таки более надежный институт на рынке. Сами понимаете, когда покупатель знает, что доставка будет через «Почту России», это тоже станет серьезным стимулом. Мы с заместителем министра финансов эту тему уже обсуждали, но, к сожалению, закон пока так и находится в подвешенном состоянии, — посетовал учредитель «Алмаз-Холдинга».

Но и в перспективе утверждения законопроекта необходимо будет учесть еще ряд факторов, например, договориться с почтовиками о сроках доставки — прописать их законодательно: «Чтобы не было такого — заказали подарок к свадьбе, а он, не дай Бог, пришел, когда они уже разводятся», — заметил Гумеров.