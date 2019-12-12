Тутберидзе, Дудаков, Глейхенгауз: трио аутсайдеров, захватывающее мир фигурного катания

Почему незвездные фигуристы составляют нынешнюю элиту тренерского цеха России

История отечественного фигурного катания знает периоды, когда в стране доминировали ученики одного и того же тренера. Зачастую это было заметно в парном катании, когда на авансцену выходили подопечные Станислава Жука, затем Игоря и Тамары Москвиных. И уже следующее олимпийское четырехлетие может пройти под знаком превосходства одного тренера Этери Тутберидзе, чью профессиональную карьеру на льду нельзя назвать успешной. Подробнее о феномене незвездных фигуристов на тренерском мостике — в материале «Реального времени».

«Да разве сердце позабудет…»



Элита российского тренерского цеха «прямо сейчас» состоит из зрелых женщин, не добивавшихся вообще никаких успехов на льду. Этери Тутберидзе, Нина Мозер, Светлана Соколовская, Валентина Чеботарева, Валентина Тюкова — все эти люди даже не участвовали в чемпионатах страны. Нельзя назвать состоявшимися спортсменами и Ану Цареву, а также Инну Гончаренко с Андреем Хекало, которые на данный момент пропали с радаров. Гончаренко, возможно, завершила тренерскую карьеру, Хекало принял предложение работать с парой из Австралии.

В случае с мужской тренерской элитой также зачастую можно видеть, что «последние стали первыми». Не было серьезной спортивной карьеры ни у Сергея Дудакова, ни у Евгения Рукавицына. Или же у Артура Минчука, который ведет непосредственную работу с лучшей на данный момент нашей парой Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Он держал в своих спортивных объятьях обворожительную Ксению Столбову 10 лет назад, но занял с ней последнее 11-е место на чемпионате России-2009, проходившем в Казани. На таком же последнем месте финишировал в 2002 году Владислав Жовнирский, катавшийся с Еленой Йованович, уроженкой Белграда. Сейчас его можно обнаружить в тренерской группе Нины Мозер работающим с дуэтом Наталья Забияко — Александр Энберт.

Не было серьезной спортивной карьеры у Артура Минчука, который ведет непосредственную работу с лучшей на данный момент нашей парой Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Фото Михаила Шарова / fsrussia.ru

А в том же 2009-м, когда Минчук был последним на ЧР, Жовнирский был слабо востребован как тренер и предложил свои услуги на своеобразной «тренерской бирже», дав объявление о «подкатках». Наш эксперт Теймураз Пулин пояснил: «Подкатки, дополнительные тренировки — обычная практика для Москвы и Санкт-Петербурга. Даже фигуристы из Академии и школы «Звездный лед», у которых как минимум две «домашние» тренировки, и то часто встречаются на массовых катаниях. Что говорить о спортсменах из других школ, где в расписании стоит только одна ледовая тренировка, для них подкатки — серьезное подспорье в деле совершенствовании своего мастерства».

Все так, но зачастую подкатки, то бишь «репетиторство» от фигурного катания, — это удел тех, кто уже сошел со звездной орбиты или только начинает свою тренерскую карьеру. Как, например, знаменитый ныне, а тогда просто «…Студент спортивного института. Ученик Виктора Николаевича Кудрявцева, Жулина Александра Вячеславовича. Индивидуальные и групповые занятия фигурным катанием от мастера спорта…» или же «Действующий спортсмен. Ученик Кудрявцева В.Н. и Жулина А.В. Провожу индивидуальные и групповые занятия на льду, также занятия по ОФП, СФП, уроки хореографии, постановка программ». Такие объявления в мае и октябре 2010 года размещал всемирно известный ныне Даниил Глейхенгауз. В 2008 году он занял последнее место в соревнованиях одиночников на чемпионате страны и понял, что пора переходить к другому виду деятельности.

Между тем в самые успешные времена советского фигурного катания на тренерском мостике стояли люди, у большинства из которых был серьезный опыт спортивных достижений. Хотя исключения, как обычно, случались — среди них Игорь Ксенофонтов, Виктор Кудрявцев, Эдуард Плинер. Но известных фигуристов было куда больше, они и сейчас есть среди ветеранов тренерского цеха, например, Тамара Москвина, семейства Мишиных, Великовых.

Известных фигуристов было куда больше, они и сейчас есть среди ветеранов тренерского цеха, например Тамара Москвина. Фото lenobl.ru

Блестящие в прошлом фигуристы и сейчас присутствуют в тренерском цехе. Но именно «присутствуют», поскольку те же Елена Буянова (Водорезова) и Олег Васильев отошли на второй план, Алексей Урманов пока строит «кирпичик к кирпичику» работу в новом центре в Сочи, Артур Дмитриев пока «затаился» после ухода из спорта пары Астаховой — Рогонова, а Максим Траньков не захотел связывать себя с тренерской деятельностью в полной мере.

Тренеры с серьезным спортивным бэкграундом сейчас, преимущественно, остались в танцах на льду — Жулин, Александр Свинин, Елена Кустарова, работающая с мамой Светланой Алексеевой.

Вопрос: как же так произошло, что тенденция изменилась, и сейчас на тренерском поприще успешны те, у кого не задалась спортивная биография?

На наш взгляд, это было предопределено развалом СССР и отъездом из страны известных тренеров, прежде всего фигуристов с именем. Большинство из которых, кстати, так и не смогли добиться успеха на тренерской работе. Просто потому, что опыт работы в СССР и за океаном, куда хлынул основной поток эмигрантов из фигурного катания, кардинально разнится.

«Того, кто хочет нам добра…»

«Да разве сердце позабудет / Того, кто хочет нам добра, / Того, кто нас выводит в люди, / Кто нас выводит в мастера».

Строфой из песни советских времен, рассказывающей о нелегкой доле тренера, мы начнем рассказ об уехавших, но так и не реализовавших себя в полной мере (или не достигших таких же результатов, которых достигали во времена СССР). Под это определение подходит Наталья Дубова, которая уезжала в Америку тренером, работавшим с Ириной Моисеевой и Андреем Миненковым, Мариной Климовой и Сергеем Пономаренко.

Переехав в 1992 году, Дубова сразу стала работать с сильнейшей парой из Канады Ше-Линн Бурн — Виктор Краатц, которые под ее руководством четыре раза становились бронзовыми призерами чемпионата мира. Весной 2000 года тренер и ее подопечные разошлись, и только после этого Бурн — Краатц стали чемпионами мира, первыми в истории канадских танцев на льду.

Переехав в 1992 году, Дубова сразу стала работать с сильнейшей парой из Канады Ше-Линн Бурн — Виктор Краатц, которые под ее руководством четыре раза становились бронзовыми призерами чемпионата мира. Фото youtube.com

Почему у Дубовой не получилось сделать решающего шага к пьедесталу со своими учениками? Возможно, потому, что у нее были другие методики и принципы, чем те, с которыми принято работать за рубежом. Об этой разнице подходов хорошо рассказала Марина Пономаренко: «Самая правильная страна, где можно удовлетворить свои тренерские амбиции, — это Россия. Потому что дети здесь фигурным катанием с самого начала занимаются профессионально. Все, кто занимается, хотят получить результат. Это тоже, конечно, неправильно, потому что разочарования сложно переживать и родителям, и детям, но зато для тренеров — огромное поле работы. У американцев другой менталитет. Увлечение спортом — это совсем не обязательно достижение вершин, прежде всего — занятое свободное время. В каждом городе по 40—50 катков, люди платят огромные деньги за себя и за детей, но занимаются для здоровья и удовольствия. Занимаются многие, а выходят на высший уровень только несколько человек».

С подобной ситуацией столкнулась в Америке и Наталья Линичук. Олимпийская чемпионка Лейк-Плэсида в 1998 году начала сотрудничество с лидерами американских танцев Танит Белбин и Бенджамином Агосто, но все, чего смогла добиться, это серебро ЧМ-2009. После чего пара обидно уступила бремя лидерства совсем еще молодым тогда Мэрил Дэвис и Чарли Уайту.

Сразу три российских пары как на льду, так и в жизни сейчас работают тренерами в Америке, но лучшими учениками, которых они подготовили, стали их дети. Это танцоры Климова и Пономаренко с сыном Энтони, парники Лариса Селезнева и Олег Макаров с дочкой Ксенией, Вадим Наумов и Евгения Бушкова с сыном Максимом. Достаточно перспективен Эндрю Торгашев, сын парников Мельниченко — Торгашева, который был седьмым на последнем чемпионате США. Парник Андрей Мохов, катавшийся с Оксаной Казаковой, вырастил дуэт Маши и Ивана Мохова. Еще одна фигуристка с блестящими генами, судя по всему, уже перешла в синхронное катание. Речь о Лизе Кулик, дочери олимпийских чемпионов Екатерины Гордеевой и ее второго супруга Ильи Кулика.

Достаточно перспективен Эндрю Торгашев, сын парников Мельниченко — Торгашева. Фото instagram.com/andrewtorg29

«Того, кто нас выводит в люди…»

Уже названный нами Вадим Наумов, тренер и отец, объяснял: «Чтобы направить американских спортсменов в правильное русло, требуется навязать им свою точку зрения. Потому что если ваши точки зрения не совпадают — фигурист совершенно спокойно может сказать тебе: «Да иди ты... Я считаю, что это неправильно, и делать это не буду!» — или просто уйти к другому тренеру».

Как нет правил без исключений, так и в наших наблюдениях есть факт с великим тренерским семейством Игоря и Тамары Москвиных. Тренируя в американском Хакенсаке к олимпийскому дебюту Елену Бережную с Антоном Сихарулидзе, они попутно готовили и их потенциальных конкурентов Кеко Ину и Джона Циммермана, которые под руководством российских тренеров в 2002 году завоевали бронзу чемпионата мира, что стало пиком их спортивной карьеры.

В том числе и потому, что они наконец-то нашли профессионалов за бортиком. Как поясняла уже названная парница Евгения Шишкова, «в Америке тренировать может, в принципе, любой. Если бы вы, скажем, покатались месяца три, взяли у кого-нибудь несколько уроков, почувствовали, что можете стоять на коньках — все, можете браться за тренерскую работу. Книжку умную прочли — еще лучше. А если уж и экзамены сдали — ну все, корифей! Давить на американского спортсмена сложно — нет рычагов. Все основывается только на его желании кататься. Многие наши тренеры, попав в Америку и окрыленные первыми успехами, пытаются вводить нашу административно-командную систему, и люди в шоке начинают разбегаться... Потому что они к этому не привыкли. Допустим, приходит фигурист к тренеру и говорит: у меня номерок к врачу, или — мне нужно провести время со своей бабушкой. Для них это важно. Это здесь, в России, ты можешь сказать: «Какая, блин, бабушка? Марш на лед!» Там такой номер не пройдет».

Наивысшего успеха за рубежом из известных ранее фигуристов или тренеров добились Ирина Роднина и Татьяна Тарасова. При этом Роднина 12 лет работала в Америке, но привела к победе на чемпионате мира только пару из Чехии Радка Коваржикова и Рене Новотный, привыкшую к советским методикам и принципам тренировок.

Наивысшего успеха за рубежом из известных ранее фигуристов или тренеров добились Ирина Роднина и Татьяна Тарасова. Фото premier.gov.ru

Это целиком и полностью относится к Татьяне Тарасовой. Еще с советского времени, будучи «молодым специалистом», она блестяще справлялась с мастерами, выиграв олимпийское золото с бывшими учениками Станислава Жука Ириной Родниной и Александром Зайцевым. Далее были олимпийские медали с Климовой и Пономаренко, перешедшими от Дубовой. И олимпийское золото с Алексеем Ягудиным, перешедшим от Алексея Мишина. Но свое умение приспосабливаться к зрелым ученикам Тарасова применяла и в Америке, где в числе ее успешных учеников пребывали Саша Коэн, Эван Лайсачек и Джонни Вейр.

Хотя, не исключено, что Тарасовой повезло с конкретными фигуристами, поскольку мама Саши Коэн была еврейкой из Одессы, папа Лайсачека — чешским эмигрантом, а Джонни Вейр вообще был влюблен во все русское, даже с избытком, судя по его браку с эмигрантом из России. В целом ученики и тренер ментально подходили друг другу.

«…Кто нас выводит в мастера»

Из наиболее успешных российских тренеров в Америке выделяются Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, ранее работавшие в одной связке. Кстати, у Шпильбанда была еще супермотивация, связанная с тем, что он не уехал из России, а сбежал в 1990 году. Игорь поначалу не думал оставаться в Штатах, но, вынося из отеля сумку другого беженца Игоря Сура, посчитал, что теперь его обвинят в пособничестве беглецам. Посовещавшись с невестой Вероникой Першиной, которая также находилась в той поездке, Шпильбанд принял решение остаться. Понимание того, что он сжег все мосты, и заставило его работать с двойной отдачей, чтобы впоследствии выбиться в элиту.

Еще одна пара суперуспешных тренеров — это Рафаэль Арутюнян и его ученица, ныне помощница на льду Надежда Канаева, которые как раз в Америке и вышли на новый уровень тренерского мастерства. Просто потому, что он им ментально подходил.

Из наиболее успешных российских тренеров в Америке выделяются Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, ранее работавшие в одной связке. Фото David W. Carmichael / davecskatingphoto.com

Очень хорошо освоила заокеанские принципы работы и Этери Тутберидзе, тем более что она сама была свидетелем именно такого образа тренировок. Этери была ученицей знаменитого Эдуарда Плинера, про которого вспоминала: «Он был очень строгим, но никогда не кричал. Если требовал, то это не обсуждалось. Помню, как Эдуард Георгиевич просил: «Прыгай и не отводи от меня взгляд». И никто не отводил. Мы просто не могли его ослушаться. Плинер был немногословен, но умел так объяснять, что любой элемент получался легко, без всяких усилий. Приходил Плинер в своих унтах, что-то показывал, проводил по спине рукавицей, поворачивал твое плечо, и все оказывалось настолько просто и логично, как выдох. Это особый дар».

Которым она овладела в совершенстве, озвучив эти же принципы работы на Гран-при 2016 года во Франции, когда знакомила журналистов со своей новой ученицей Алиной Загитовой. «У нас никто никого не подгоняет, не заставляет работать, не кричит… Главное — желание, хочешь ли ты работать, или нет… Алина приехала к нам из Ижевска, у нее был небольшой соревновательный опыт, соответственно, и такая же небольшая мотивация. Через 3 месяца, после того, как Алина появилась, я ее выгнала, но потом вернула. Выгнала потому, что для меня важно, чтобы спортсмен работал сам. А Алина на тот момент не понимала нашу систему тренировок».

Примечательно, что лучше всего эту систему освоили совсем тогда не звездный тренер Сергей Дудаков и молодой хореограф Глейхенгауз.

При этом ученицы Тутберидзе, как ледоколы, последовательно тащили тренера (и себя, конечно) вперед. Полина Шелепень, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова и нынешнее трио лидеров... А уже на очереди Камила Валиева, готовая пойти дальше «ТЩК». И это первый случай в истории не только фигурного катания, но и мирового спорта, когда действующий тренер может не оглядываться назад, рассказывая о том, как круто все было ранее, а демонстрировать поступательное движение на протяжении всей карьеры.