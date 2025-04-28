В Госдуме предложили создать собственный российский мессенджер
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что для укрепления цифрового суверенитета страны необходимо создать собственный российский мессенджер. Об этом пишет ТАСС.
По мнению Боярского, ни WhatsApp*, ни Telegram нельзя считать доверенными мессенджерами. Он назвал эти платформы «плохими, вредными, вражескими».
Парламентарий подчеркнул, что Россия крепко стоит на ногах с точки зрения цифрового суверенитета. Боярский добавил, что стране нужны свои поисковик, почтовый сервис, экосистема доставки такси, банки и государственные услуги.
Справка
* запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.
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