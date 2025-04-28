В Госдуме предложили создать собственный российский мессенджер

Фото: Мария Зверева

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что для укрепления цифрового суверенитета страны необходимо создать собственный российский мессенджер. Об этом пишет ТАСС.

По мнению Боярского, ни WhatsApp*, ни Telegram нельзя считать доверенными мессенджерами. Он назвал эти платформы «плохими, вредными, вражескими».

Парламентарий подчеркнул, что Россия крепко стоит на ногах с точки зрения цифрового суверенитета. Боярский добавил, что стране нужны свои поисковик, почтовый сервис, экосистема доставки такси, банки и государственные услуги.

Рената Валеева