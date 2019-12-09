Антон Семенов: «Тандем» — сильное место в центре сплетения четырех потоков»

О том, как развивается один из популярных ТЦ Казани, и о его перспективных точках роста

Фото: Илья Репин

Казань ежегодно прирастает новыми торговыми площадями, однако далеко не все проекты оказываются востребованными. На этом фоне особенно привлекательно выглядит ТЦ «Тандем», который неизменно популярен у арендаторов. О планах развития торгового центра и его перспективных точках роста — в интервью генерального директора ТЦ «Тандем» Антона Семенова.



— Антон Юрьевич, не могли бы вы рассказать о том, в каком состоянии торгово-развлекательный комплекс перешел под ваше управление? Было бы интересно услышать о финансовых показателях, данных по трафику, заполняемости площадей.

— На сегодняшний день «Тандем» — один из крупнейших торгово-развлекательных комплексов Казани и Республики Татарстан. В нем широко представлены крупные федеральные и региональные операторы, их насчитывается более двухсот: это фешен-галерея, развлекательный сегмент, операторы общественного питания, электроника и аксессуары и многие другие форматы. Объект занимает лидирующие позиции на рынке и является востребованным не только среди жителей столицы Татарстана и гостей Казани, но и среди покупателей из других населенных пунктов республики.

Комплекс заполнен, а представленные у нас торговые и развлекательные площадки востребованы и генерируют большой трафик — в месяц торгово-развлекательный комплекс посещают порядка 1 млн человек.



«Тандем» занимает лидирующие позиции на рынке и является востребованным не только среди жителей столицы Татарстана и гостей Казани, но и среди покупателей из других населенных пунктов республики

— К слову, какие сейчас условия для арендаторов и планируете ли вы вносить какие-либо изменения в этой части?

— Текущие коммерческие условия размещения в торгово-развлекательном комплексе конкурентоспособны и позволяют работать и собственнику, и арендаторам, которые понимают, что объем трафика потенциальной аудитории, проходящей через «Тандем», его маркетинговые и коммуникационные возможности способствуют привлечению дополнительного количества посетителей.

— Планируете ли вы привлечение новых игроков в ТЦ?

— В ближайшее время у нас открываются новые операторы, в числе которых фирменный магазин всем известного бренда Samsung. Также в декабре на третьем этаже «Тандема» планируется техническое, а в январе 2020 года — окончательное открытие нового семейно-развлекательного клуба Zkidz. Там будут представлены батутный центр, зона виртуальной реальности, семейное кафе и игровые площадки для детей разного возраста.

Помимо этого, в ближайшее время откроется магазин международной марки одежды, обуви и аксессуаров швейцарского бренда TALLY WEiJL. Он представлен яркой и броской одеждой для девушек и популярен у молодежной аудитории.



Вместе со мной на объект заходит и моя команда — это специалисты, которые долгие годы профессионально занимаются управлением, эксплуатацией и развитием объектов недвижимости

— А почему «Тандем» не работает со стандартным для многих торговых центров набором магазинов, входящих в «Индитекс» (Zara, Pull&Bear, Bershka и т.п.)? Планируете ли вы заводить их на свою площадку?

— Это действительно интересные игроки, привлекающие большую аудиторию, однако пул текущих арендаторов также генерирует очень большой трафик. Помимо этого, стоит учитывать, что у Zara, Pull&Bear и Bershka есть определенные требования к формату площадей, их размерам и расположению. В целом мы открыты для новых интересных операторов, стремимся к увеличению привлекательности «Тандема» и развитию пула арендаторов.

— Ждать ли нам масштабной реновации торгового центра? Возможно, изменится фасад или внутреннее убранство?

— Вместе со мной на объект заходит и моя команда — это специалисты, которые долгие годы профессионально занимаются управлением, эксплуатацией и развитием объектов недвижимости. И у нас есть понимание того, что «Тандему» необходимо развиваться, чтобы оставаться в тренде, мы будем прорабатывать эти вопросы.

— К слову, будут ли приняты какие-то решения по парковке?

— Парковка — неотъемлемая и очень важная составляющая деятельности торгово-развлекательного комплекса. У текущей парковки большой автомобильный трафик, однако у нее есть некоторые проблемы. Главное назначение парковки — чтобы посетителям было комфортно оставлять автомобили во время пребывания в «Тандеме». Реконструкция, проведенная здесь некоторое время назад, позволила немного разгрузить движение на территории торгового центра, но в перспективе нам обязательно надо будет дополнительно проработать этот вопрос.

Реконструкция парковки, проведенная некоторое время назад, позволила немного разгрузить движение на территории торгового центра, но в перспективе нам обязательно надо будет проработать этот вопрос

— Фуд-корт «Тандема» недавно обновился, и сейчас он полностью укомплектован достаточно интересными игроками. Тем не менее хотелось бы уточнить, не планируете ли вы расширение или изменение состава арендаторов в этой части?

— Наш фуд-корт сейчас полностью заполнен и очень востребован. На нем присутствуют игроки совершенно разных форматов: фастфуд, кофейни, азиатская и европейская кухни, также есть несколько крупных ресторанов. Тем не менее форматы общественного питания развиваются очень динамично. В этом сегменте быстро появляются новые игроки с интересной концепцией. Если на горизонте появятся потенциально интересные для комплекса операторы, мы обязательно проработаем вопрос поиска площадки для их размещения.

— Антон Юрьевич, по вашим наблюдениям, каковы основные тренды в развитии ТЦ в России и мире? Усиление развлекательной части и упор на фуд-корты до сих пор актуальны?

— Да, это актуальная тематика, торговая недвижимость развивается вслед за развитием посетителей торгово-развлекательных комплексов, с изменением их потребительских приоритетов и потребностей. Ряд комплексов переформатируется в поисках своего покупателя. Портрет нашего посетителя разносторонен, и необходимо соблюдать баланс между развлекательной составляющей, общепитом и фешен-галереей, стараясь избегать перекосов в ту или иную сторону.

Также в числе перспективных трендов — работа в онлайне, расширение представленности информации ТРК и операторов комплекса через онлайн-ресурсы и интернет-площадки.

Существует мнение о том, что электронный формат играет в минус для торгового центра, которому необходимы реальные посетители, однако многие специалисты называют такую тенденцию нормальным вектором развития конкурентной борьбы. Рынок развивается и трансформируется, приспосабливаясь к изменяющимся требованиям покупателей. Представители крупных маркетплейсов заявляют, что офлайн-торговля будет существовать всегда. И как бы ни опасались торговые операторы, продолжит успешно развиваться.

Что касается точек роста, то их мы видим прежде всего в повышении лояльности наших посетителей и покупателей, плодотворном и эффективном сотрудничестве с операторами комплекса

— На ваш взгляд, чем «Тандем» выгодно отличается от других казанских ТЦ? И в чем вы видите основные точки роста?

— Во-первых, здесь очень сильное место. Это сплетение потоков четырех районов города, здесь большой пешеходный и транспортный трафик. В концепции, разработанной для «Тандема» известной международной консалтинговой компанией еще в 2003 году, максимально грамотно продумано расположение и форматы «якорей», фешен-галереи и развлекательных зон. Это позволяет комплексу работать долго и успешно.

Что касается точек роста, то их мы видим прежде всего в повышении лояльности наших посетителей и покупателей, плодотворном и эффективном сотрудничестве с операторами комплекса, развитии и совершенствовании работы ТРК с учетом интересов целевой аудитории.

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