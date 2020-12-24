АО ИСК ТАНДЕМ
Общая информация
АО «ИСК ТАНДЕМ» было образовано в июле 2002 года.
Деятельность компании включает в себя разработку и строительство объектов, заполнение площадей и их запуск в эксплуатацию.
Самый известный проект компании — многофункциональный комплекс «Тандем». Площадь торгово-развлекательного комплекса составляет 67000 кв.м.
Руководитель — Семенов Антон Юрьевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, пр-кт Ибрагимова, 56
- Телефон: (843) 518-99-99
- Email: office@tandemkazan.ru
- Сайт: http://tandemkazan.ru/
Дата последнего обновления: 24.12.2020