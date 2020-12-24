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АО ИСК ТАНДЕМ

Торговля

Общая информация

АО «ИСК ТАНДЕМ» было образовано в июле 2002 года.

Деятельность компании включает в себя разработку и строительство объектов, заполнение площадей и их запуск в эксплуатацию.

Самый известный проект компании — многофункциональный комплекс «Тандем». Площадь торгово-развлекательного комплекса составляет 67000 кв.м.

Руководитель — Семенов Антон Юрьевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, пр-кт Ибрагимова, 56
  • Телефон: (843) 518-99-99
  • Email: office@tandemkazan.ru
  • Сайт: http://tandemkazan.ru/

Дата последнего обновления: 24.12.2020

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