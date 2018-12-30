Марат Бариев: «По атмосфере ненависти фигурному катанию далеко до боя Нурмагомедова с Макгрегором»

Интервью с депутатом Госдумы, экс-генсеком Олимпийского комитета России и первым «спортивным» министром Татарстана

Фото: Максим Платонов

В конце года редакцию «Реального времени» посетил депутат Госдумы РФ, экс-министр по делам молодежи, спорту и туризму РТ Марат Бариев. В интервью нашему изданию он подвел итоги уходящего спортивного года в России, высказав свое мнение о новом витке противостояния РУСАДА и WADA, перипетиях женской «одиночки» в фигурном катании, ЧМ-2018 и главной проблеме отечественного футбола.

«Если проблемы с WADA не будут решены до ОИ-2020, страну могут начать покидать спортсмены»

— Давайте начнем с вопросов из текущей повестки. 17 декабря специалисты WADA не смогли получить допуск к допинг-пробам в московской лаборатории. Глава РУСАДА уже заявил, что российский спорт может оказаться в изоляции. Тем же грозит и WADA. Что происходит?

— Это не новый ультиматум, такая мера предусмотрена с самого начала, что мы должны до конца декабря предоставить допуск к тем пробам, которые находятся под арестом Следственного комитета РФ. А там порядка одной тысячи проб. К сожалению, всей полнотой информации я не владею, да и мало кто владеет. Однако известно, что не допустили инспекторов WADA в связи с тем, что оборудование WADA не сертифицировано РФ. Я задавал соответствующие вопросы специалистам, но никто ответить не смог. Непонятно, о каком оборудовании идет речь и почему оно должно быть у нас сертифицировано. Осталась ждать недолго, до 31 декабря. Изначально, когда WADA нас реабилитировала, в начале осени этот срок был указан в «дорожной карте». Уже тогда было понятно: если мы не выполним. Вплоть до того, что наши спортсмены будут практически лишены доступа к участию в международных соревнованиях.

— То есть, в перспективе, мы можем потерять ОИ-2020 в Токио?

— Да не только с Токио, а еще и ближайшие соревнования 2019 года. Те же чемпионаты мира и Европы по фигурному катанию, например. А если проблемы, не дай бог, не будут решены до летней Олимпиады в Токио, то последствия могут быть очень жесткими. Из нашей страны могут начать уходить спортсмены. Их спортивный век недолог, у многих за карьеру случается не больше одних Игр. И поэтому, чтобы успеть к Токио, они начнут искать иностранные спортивные паспорта, чтобы быть легитимными спортсменами и участвовать в Олимпийских играх. Но, надеюсь, всего этого мы избежим и до конца этой недели (разговор состоялся 25 декабря, — прим. ред.) удастся допустить инспекторов WADA к тем пробам.

«Если бы с самого начала вели себя по-умному, проблем с санкциями за допинг Россия могла избежать»

— Многие эксперты из области спорта полагают, что всехэтих санкций можно было избежать еще на этапе первых обвинений Родченкова и комиссии Макларена. Нужно было на опережение подавать иск с в суд?

— Я согласен с тем мнением, которое вы озвучили. Если бы мы с самого начала вели себя профессионально, по-умному, то, я считаю, всех этих проблем бы не было.



— Как отнеслись к выступлению российской сборной на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом?

— Я категорически не согласен с теми, кто призывал к бойкоту. Печально, что с экранов телевизоров накануне Олимпиады вешали ярлыки, называя спортсменов изменниками за поездку в Пхенчхан без флага. Причем это заявляли серьезные люди — депутаты Госдумы, известные спортивные функционеры и даже бывшие спортсмены. Я даже сейчас не могу понять мотивы этих людей.

Я однозначно всегда был за участие, несмотря на все давление, которое оказывалось. Нашим спортсменам нужно было показать характер и мастерство даже в таких условиях. И мы увидели, что у нас действительно есть спортсмены, которые выстояли, которые все это пропустили через себя. И это их не сломило, и они прекрасно выступили, и завоевали медали, в том числе золотые.

Я категорически не согласен с теми, кто призывал к бойкоту. Печально, что с экранов телевизоров накануне Олимпиады вешали ярлыки, называя спортсменов изменниками за поездку в Пхенчхан без флага



Вот, например, наши девочки-фигуристки — Загитова и Медведева. Массовый успех наших лыжников, в том числе Андрея Ларькова из Зеленодольска. Мы получили восемь медалей. Мы без санкций столько медалей не всегда получали в последнее время. И хоккеисты, пусть и не безоговорочная была победа, добывалась с трудом, но мы ее добыли, наши хоккеисты стали олимпийскими чемпионами впервые в истории новой России.

Я считаю, что итоги выступления в этих условиях позитивные. Поэтому очень рад, что эти спортсмены выдержали давление, не поддались той истерии, которая была в стране перед Играми. Вместо того, чтобы поддержать спортсменов и тренеров, начали вешать ярлыки, обвинять их. Они показали свой характер и свое мастерство всему миру. Я считаю, это стоит высокой оценки.

«Победу в олимпийском хоккейном турнире приняли не все»

— Об истерии в спорте мы еще поговорим, но сначала хотелось бы уточнить один момент. Вы отметили олимпийский хоккейный турнир. Многие эксперты говорят — вы, конечно, об этом слышали, — что объективно это был, наверное, слабейший турнир за всю историю ОИ. Согласны с этим?

— Не только слышал, но и сам видел. Я был на Играх. И могу ответить так: разве наша вина, что соперники не прислали другой состав? А обсуждать, что бы было, как бы было, какие бы там были соперники — это уже из области рассуждений. Мне кажется, немногие зарубежные специалисты, аналитики рассчитывали на победу России и немногими это было принято.

— Помимо Олимпиады в Пхенчхане, какие итоги спортивного года вы бы еще выделили?

— Разумеется, чемпионат мира по футболу, потому что он впервые прошел у нас в стране и неизвестно, когда еще будет. Считаю, что он прошел на очень высоком организационном уровне — я бывал на других мундиалях. Со стороны организаторов было сделано практически все, не подкачал и уровень боления. У России такой практики не было, были переживания, а будут ли болельщики, как они будут себя вести, как гостеприимно будут россияне встречать иностранные команды? Согласен, были подготовленные города — Казань, Москва, Питер, Сочи — где подобные мероприятия проводились и где есть опыт, в том числе опыт боления. А по многим другим городам было тревожно, некоторые толком не сумели провести даже тестовые мероприятия. Но все прошло в итоге очень хорошо: трибуны всегда были заполнены, иностранные гости, болельщики и спортсмены были окружены вниманием, радушием и гостеприимством, что они отмечали и в дальнейшем.

То есть результат превзошел все ожидания. Даже наши ожидания, российские. А уж если вспомнить, как англосаксы, например, рекомендовали болельщикам не ехать — там, мол, опасно, они не смогут провести — то они остались у того же «корыта», как и те, кто призывал не ехать на Олимпиаду в Корее.

Были и другие яркие события в 2018 году, но они меркнут по сравнению с чемпионатом мира по футболу и Олимпиадой. Хотя, помимо официальных соревнований, по олимпийским видам спорта прошло много массовых любительских соревнований, в том числе в Казани — массовые забеги в разном формате — марафон и полумарафон, например. Новые виды спорта развиваются — прошел чемпионат мира по очень зрелищному пляжному гандболу. И потом, это не только в Казани, в Альметьевске очень популярны зимние виды спорта, каждые выходные множество людей втягиваются. Это очень зрелищно. В Челнах, Нижнекамске, да и в целом в России такое движение есть. Можно было бы многие такие примеры привести.

— Вы отмечали фактор гостеприимства на ЧМ, но большую общественную дискуссию вызвало поведение россиянок во время чемпионата мира. Многие считали, что они буквально вешались на шею болельщикам из-за рубежа. Как вы к этому относитесь?

— Конечно, это тоже было. Это же не от избытка воспитания, а от его недостатка. Это сигнал, что в нашем обществе чего-то не хватает. Возможно, надо почаще проводить такие мероприятия, тогда они, может, будут более спокойно себя вести. Это просто эмоции, которые за жизнь накопились. Приходилось бывать в других странах на подобных мероприятиях. Оценивать там поведение женщин не берусь, но особой разницы не вижу.

Были и другие яркие события в 2018 году, но они меркнут по сравнению с чемпионатом мира по футболу и Олимпиадой



«Фигурному катанию в плане атмосферы ненависти пока далеко до боя Нурмагомедова с Макгрегором»

— Вы несколько раз затрагивали тему фигурного катания. Оно стало очень популярно в стране как раз после Олимпиады и во многом из-за атмосферы ненависти в женской «одиночке». Почему в России популярность того или иного спорта зависит от «желтизны» и разжигания ненависти? Или я сгущаю краски?

— Такое далеко не только в России. Вспомните, что предшествовало бою Нурмагомедова и Макгрегора и было после него. Это плевки, оскорбления в эфире, чуть не матерщина. И драка после гонга, когда не успели еще объявить итоги боя. Ничего близкого, допустим, в фигурном катании не было. И мне кажется, эту атмосферу здесь больше создают через соцсети, через СМИ. Конечно, напряженность есть, но это в любом виде спорта есть. В любом коллективе, когда есть соперничество, конкуренция, она приобретает гипертрофированный вид, какие-то нездоровые формы отношений. Мне девушек даже жалко. От них-то не услышишь слова неприятия в адрес друг друга — что от Алины Загитовой в адрес Жени Медведевой, что наоборот. Вы видели фотографию с чемпионата России?

— Да.

— В коридоре стоит Алина с охапкой роз, а Женя ее фотографирует. В один день свою программу завалила одна, в другой день — вторая. Настроение-то у них не очень, да? Но вот они там в кулуарах, в коридорах фотографируются, утешают друг друга. Поэтому эта интрига в СМИ во многом носит наносной характер. Или идет от их окружения, а не от самих спортсменок. А в самой федерации фигурного катания напряжения, противостояния, ненависти я за это время не почувствовал. Там приятная атмосфера, очень душевные и тонкие люди работают, они эти вопросы регулируют.

Я думаю, все там утрясется. Может, до любви и близкой дружбы не дойдет, но в том, что они будут относиться друг к другу уважительно и работать вместе в одной команде, если в нее попадут, — я в этом не сомневаюсь. Ну и хочется обратиться ко всем — не надо забывать, что этим девочкам 16—18 лет. Это же дети. Чего мы хотим добиться, оказывая такое негативное воздействие на них? Сломать их? Это легко, но пока девочки не ломаются. Еще раз показывают свой характер, так же как во время Олимпиады показали. Вот слава им за это, молодцы, и надо поддерживать и во время неудач на льду, и в жизненных ситуациях. И решение Медведевой о переезде и смене тренера — мужественное. Чем бы оно не было вызвано, она его приняла и остается в числе ведущих российских фигуристок, пусть сегодня не первая, не вторая.

Вспомним также Туктамышеву. Лет 8 тому назад это была наша будущая звезда, мы на нее молились, так скажем. Потом были травмы, Сотникова шла второй. В 2012 году на олимпийских юношеских играх в Инсбруке Туктамышева в одну калитку всех обыграла. Вообще рядом никого не было. Сотникова с большим отрывом была второй. А через 2 года на Олимпиаде Сотникова выигрывает, а Туктамышеву никто и не слышал, там ее и не было. То есть был период роста, травмы, а видите, через несколько лет она вернулась на вершину, она сейчас одна из ведущих фигуристок России и мира, у нее очень грамотный тренер Алексей Мишин — очень грамотный психолог и педагог. Я считаю, что очень большая его заслуга, что Лиза справилась со всеми нападками, которые ее преследовали. Поэтому я думаю, у Жени есть все, у Алины тем более, чтобы вернуться на вершину и показать свое спортивное мастерство и человеческие качества.

«По разговорам видно, что систему оценок в фигурном катании к следующим зимним Играм могут поменять»

— Тем временем, по итогам недавнего чемпионата России 14-летние девочки заняли первое и второе места, а 15-летняя — третье. Причем с большим запасом. Разница в технике, четверные прыжки, сложные каскады. Это хорошо или плохо, что фигурное катание молодеет? И второй момент — не успели они выиграть, как в СМИ уже пошли комментарии авторитетных экспертов о недопустимости участия девчонок на ЧР. Это травля?

— Подобные ситуации бывают и в других видах спорта, но в фигурном катании они появляются регулярно. Я не эксперт в этом виде спорта, но примерно раз в 10 лет такие темы регулярно поднимаются. Поэтому меняют систему судейства, меняют систему оценок, меняют программу соревнований, чтобы, с одной стороны, делать их зрелищными, а с другой, выравнивать программу для всех. Вот вспомним Елену Водорезову, которая сейчас Буянова. Она, когда выступала на Играх 1976 года, была ученицей у Станислава Жука. Ей было 12 или 13 лет. Самой юной участницей там, с бантиками, косичками выходила на лед. И произвела фурор. Ее допускали, а потом это начало носить массовый характер, 14-летняя американка выиграла Олимпиаду, и после этого увеличили возрастной ценз. Чтоб не превращать в детский вид спорта. Я думаю, в сегодняшней системе оценок больше преференций именно за технику, чем наши специалисты и фигуристы пользуются. Алина Загитова тоже в силу этих причин выиграла.

То есть с такой системой судейства, когда мы отдаем предпочтение чистой технике, мы сами закладываем так, что юные спортсменки будут выходить вперед. Но если мы хотим показать катание в другом ракурсе, показать красоту и женственность, тогда нужно несколько видоизменить систему судейства, систему оценок. По разговорам специалистов я вижу, что это будет делаться. Не знаю, как скоро, но, видимо, к следующим Играм некоторые корректировки будут. То же самое происходит у нас в художественной гимнастике.

С такой системой судейства, когда мы отдаем предпочтение чистой технике, мы сами закладываем так, что юные спортсменки будут выходить вперед. Но если мы хотим показать катание в другом ракурсе, показать красоту и женственность, тогда нужно несколько видоизменить систему судейства, систему оценок



— А не странно, кстати, что уроженка Лениногорска Алина Загитова стала воспитанницей ижевской школы фигурного катания? Как так вышло, что Татарстан ее потерял? Это чья ошибка?

— Ну я бы так не говорил, что потерял. Почему потерял? Это была маленькая девочка. Детей сотни, тысячи, которые с родителями переезжают. Кто знал, что 6-летняя девочка станет олимпийской чемпионкой? Наверное, никто, включая родителей или тренеров. Родители переехали, а вот если бы речь шла о зрелом спортсмене, то я согласился бы — да, потеряли.

«Засилья иногородних в сборной Татарстане не было, и сейчас не вижу»

— При этом за сборную Татарстана выступает очень много приезжих. Понятно, что результат никто не отменял, но разве это не перекрывает шансы местным добиться успехов в спорте?

— Засилья не было, да и сейчас не вижу. Хотя отдельные примеры, конечно, есть. Возможно, в последние годы этих примеров стало больше. Как к этому относиться? Если это оправдано, и в меру, то никаких проблем в этом не вижу. Причиной бывают и простые жизненные ситуации. Допустим — Альбина Шакирова. Стрелок, член сборной России, недавно получила звание заслуженного мастера спорта. Она вышла замуж за Николая Теплого и уехала в Ростов к мужу, как мы ни уговаривали ее переехать сюда с мужем. Ну молодая семья, что здесь сделаешь? Она переехала туда, выступала за Ростов. Конечно, мы были недовольны, это для нас потеря. Они несколько лет там пожили, потом решили переехать в Татарстан. Сейчас уже столько лет живут здесь, выступают за Татарстан, призеры чемпионатов мира.

Их за это осуждать, что усилили команду Татарстана? Не думаю. Такие переходы зачастую связаны с простыми жизненными ситуациями, с местом учебы, условиями тренировок и так далее. Допустим, в 90-е годы из Татарстана больше уезжали. Ольга Данилова, например, уехала и стала многократной олимпийской чемпионкой. Обидно? Конечно — все-таки наша альметьевская девочка.

Зато сейчас обратная картина — уже в Татарстан больше приезжают, значит, условия, жизнь такая. А насчет засилья — вопрос скорее к футболу. Сейчас пошли еще дальше — перед чемпионатом мира наши ответственные товарищи начали практиковать натурализацию футболистов, дело дошло до того, что чуть ли не половина сборной натурализованные иностранцы. Вот тут вопросы есть. А если переезжают из региона в регион, еще раз повторю, если это не система, не задача, а просто точечное усиление… А натурализацию я не поддерживаю. Во-первых, давайте своим спортсменам развиваться. А во-вторых, находите их и воспитывайте. Если мы будем только приезжими закрывать свои спортивные цели и задачи, тогда, естественно, перекрываем своим молодым.

— К слову, о футболе. Зачем нам лимит на легионеров, если мы даже в сборную тащим иностранцев?

— На этот вопрос мало кто может ответить. Этим вопросом мы сами задаемся, но он риторический. Сейчас будет смена руководства РФС, и назревает ситуация, когда будет возврат к этой проблеме. Мы это и в комитете Госдумы обсуждали, а у нас в комитете люди в этом понимающие — Валерий Газзаев, Вячеслав Фетисов, то есть люди, знающие изнутри, что это такое. А с проблемой легионеров надо что-то делать. Это касается не только спортсменов, но и тренерского корпуса. Сейчас в сборных командах России работает около сотни зарубежных тренеров. Я считаю, нет необходимости держать столько тренеров, не давая роста своим тренерам. Да, отдельные специалисты нужны, но не повально же.

«Я был против возвращения Бердыева в «Рубин». Хотел, чтобы он возглавил сборную»

— На церемонии «Спортсмен года в Татарстане» тренером года был признан Зинэтула Билялетдинов. Вы согласны с этим выбором? Как оцениваете его работу с «Ак Барсом»?

— Отлично. Чемпионы же.

— Однако ходят слухи, что в «Ак Барсе» намерены проститься с Билялетдиновым, независимо от результатов этого сезона. Сейчас в клубной системе работает Игорь Захаркин, а в роли консультанта выступает Вячеслав Быков. Насколько это красивая история, по вашему мнению?

— Вы знаете, я не сильно погружен в это. Но после этой информации я, конечно, поплотнее займусь, поинтересуюсь. Мне небезразличны судьба Билялетдинова и ситуация в команде, потому что первые кубки Гагарина завоевывали как раз когда я был министром. При этом и Билялетдинов, и Быков специалисты очень высокого уровня.

Мы знаем Бердыева, он системный человек, если будет работать еще, то, может быть, выстрелит. Но ожидать от него сиюминутного результата — неоправданно, не по-бердыевски



— Когда уволили Курбана Бердыева, это имело очень серьезные последствия для «Рубина». Не рискует ли «Ак Барс» столкнуться с тем же, если расстанется с Билялетдиновым?

— Вряд ли это близкие примеры. Все-таки с Бердыевым расставались из-за спортивных результатов. А Билялетдинов — чемпион и обладатель Кубка Гагарина. Посмотрим дальше, как игра пойдет.

— Как вы относитесь к возвращению Бердыева в «Рубин»? Правильное решение?

— Сейчас уже поздно говорить, но я был против возвращения Бердыева. Я был за назначение его тренером сборной. К сожалению, это не получилось, с Черчесовым мы показали тот результат, который показали, он тоже неплохой, но с Бердыевым была бы другая игра и, может быть, другой результат. Но руководство клуба и республики, в силу разных оценок и причин, решили поставить его. Я это решение принял, но, зная Курбана Бекиевича, я не ждал от него быстрого спортивного результата. Мы знаем Бердыева, он системный человек, если будет работать еще, то, может быть, выстрелит. Но ожидать от него сиюминутного результата — неоправданно, не по-бердыевски.

«История говорит, что искоренить коррупцию в России не получалось ни у кого»



— Объясните простым людям: есть министерство спорта, федерации по всем видам спорта. Они занимаются развитием спорта, а чем в этом плане занимается Госдума?

— Законотворческим процессом, созданием законов для того, чтобы создавать условия для развития спорта. Это первое и главное. Второе — контроль за исполнением этих законов. И третье — влияние на те проблемы, которые в нашем российском спорте существуют. Например, сейчас мы с Газзаевым и Иреком Зиннуровым внесли законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс России и еще в ряд законов о поддержке профессионального спорта внебюджетным финансированием. Можно создать систему преференций для тех компаний и фирм, которые ему помогают. Об этом и президент страны Владимир Путин не раз говорил. И у населения вопросы есть: «Почему эти миллионеры на наши налоги живут?». Так что такой законопроект очень важен для сферы спорта.

Второй момент заключается в том, что есть федеральная программа развития физкультуры и спорта. В ее рамках в стране строятся сотни и тысячи спортивных объектов. Если в Татарстане все в порядке, то в ряде других регионов все не так радужно. Где-то выделяются деньги и должен быть сдан объект — для детей спортзал, каток или стадион, прошло 3-4 года, а объект не сдан и где деньги — непонятно. А спроса за это нет надлежащего. Мы мониторим эту ситуацию и на каждом собрании комитета заслушиваем регионы прямо по объектам с приглашением Счетной палаты, прокуратуры, руководства регионов и профильных министерств. Такой подход помогает ускорить работу на местах. Ну а где ситуацию уже не спасти и без правоохранительных органов не разобраться, куда деньги дели, мы направляем материалы в Следственный комитет, прокуратуру, в контрольное управление президента, чтобы они со специалистами разобрались. Вот последний случай был неделю назад с Республикой Карелия, где непонятно что сделали с деньгами, направленными на строительство спортивного объекта.

— То есть у нас в стране коррупцию вообще невозможно искоренить?

— Ну, история говорит, что пока это не получалось ни у кого.

— Совсем без шансов?

— Я этого не сказал. Стремиться можно и нужно, но это непросто. Китайцы более успешно занимаются борьбой с коррупцией, там есть результаты и очень резонансные истории, но сказать, что они полностью искоренили — нельзя.

«Губерниев? Комментатор должен помогать зрителю, а он мешает»

— Со стороны кажется, если не оглядываться на масштабы, что у министра спорта работа более разнообразная, чем у депутата Госдумы. Это так?

— Да, более разнообразная. Тем более у меня в Татарстане было министерство по делам молодежи, спорту и туризму — более широкая работа.

— Не скучно сейчас в целом, на фоне тех времен?

— Я стараюсь не скучать. У меня есть и другие обязанности, для того чтобы не было времени скучать.

Шипулин мог стать великим. Не удивлюсь, если через сезон он вернется. Он всегда был неоднозначным, и я считаю, что весь свой потенциал он не реализовал



— Сами спортом занимаетесь активно?

— Не активно.

— Биатлоном, как в молодости?

— Нет, говорить «биатлоном» — неправильно. Я занимался лыжными гонками. Но в 70-е годы было принято решение перейти от крупнокалиберного оружия к малокалиберному, популярность биатлона резко выросла и его включили в программу различных спартакиад. Биатлонных школ, секций в стране было мало и умные люди специально включили его, чтобы развивать. За неучастие в том или ином виде спорта региону или обществу были большие минусы, и нас, лыжников «пристреливали», и мы участвовали в соревнованиях по биатлону. Я стрелял неплохо и поэтому достаточно часто участвовал в биатлонных соревнованиях.

— На охоту ходите?

— Мне животных жалко.

— Антон Шипулин завершил карьеру. Он великий биатлонист на ваш взгляд?

— Он мог стать великим. Не удивлюсь, если через сезон он вернется. Он всегда был неоднозначным, и я считаю, что весь свой потенциал он не реализовал. Бьорндален и Фуркад великие, Шипулина же, при всем уважении к нему, на одну ступень с ними не поставишь.

— Такой же неоднозначный у нас «голос биатлона» Дмитрий Губерниев. Многих раздражает. Вы как к нему относитесь?

— Во время репортажей раздражает, а когда концерты ведет — нормально.

— Слишком громко?

— Не то чтобы громко. Вот самый интересный момент гонки, он ставит кого-то интервьюировать. Момент напряженный, острый, а они о чем-то говорят, говорят. Таких отвлечений у него слишком много. Это или самоуверенность, или самовлюбленность, или еще что-то. Комментатор не должен мешать, он должен помогать. А он мешает.

— Ну и банальный вопрос напоследок. Вы покоряли Эльбрус — в горы не тянет?

— При любой возможности подняться в горы я всегда готов. Давно этим не занимался, но надеюсь, что впереди будут еще вершины. Владимир Семеныч Высоцкий пел не придуманные песни, а пережитые – кто в горах побывал, тот безвозвратно покорен ими и обязательно вернется.

— Вам, наверное, обидно, что в Татарстане нет настоящих гор?

— Но мы же немножко «подсыпали» на Свияге. Но, конечно, если бы у нас были горы, то еще многие виды спорта и отдыха можно было бы организовать, зная, как в Татарстане ко всему относятся.



