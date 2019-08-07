Тренера женской сборной России по волейболу обвинили в расизме

Фото: РИА Новости

Старшего тренера женской сборной России по волейболу Серджио Бузато обвинили в не подобающем поведении.

Поводом для скандала послужил расистский жест тренера во время празднований после игры с кореянками. На одном из фото Бузато запечатлен изображающим узкие глаза.

Представители корейской федерации волейбола намерены подать официальную жалобу в Международную и Всероссийскую федерации волейбола, чтобы добиться наказания тренера российской команды.

Отметим, что матч между Россией и Кореей завершился победой россиянок, благодаря чему сборная под руководством Вадима Панкова завоевала путевку на Олимпиаду в Токио.